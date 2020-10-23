غوتيريش ينتقد قادة "العشرين" لعدم وضعهم خطة منسقة ضد كورونا

الوقت-انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قادة مجموعة العشرين الذين لم يجتمعوا في آذار/مارس، ليضعوا خطة منسقة لقمع فيروس كورونا في جميع الدول.

وقال في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" إنه "بدلاً من ذلك، ساروا في طريقهم مع انتقال العدوى إلى كل مكان. والنتيجة هي أن كل دولة تتخذ إجراءاتها المتناقضة في بعض الأحيان، وأن الفيروس ينتقل من الشرق إلى الغرب، ومن الشمال إلى الجنوب، مع الموجات الثانية من كوفيد-19 التي تؤثر الآن على العديد من الدول".

ومع انعقاد قمة مجموعة العشرين الشهر المقبل، أمل غوتيريش أن يفهم المجتمع الدولي الآن "أنهم بحاجة إلى أن يكونوا أكثر تنسيقاً في مكافحة الفيروس"، مشدداً على أن "معالجة كوفيد-19 يجب أن تتصدر جدول الأعمال العالمي وقمة مجموعة العشرين لهذا العام". واعتبر أن "هذه هي اللحظة المناسبة للقول إن فيروس كورونا هو أزمة اللحظة، لكن تغير المناخ هو أزمة القرن".

وأكد أنه "نحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على مواجهة تهديد تغير المناخ بطريقة أكثر فاعلية بكثير مما فعلناه مع كورونا". وأشار إلى أنه "لذلك نحتاج إلى توحيد جهود الجميع لاحترام هدف مشترك واحد، وهو الوصول إلى حياد الكربون في منتصف القرن، في العام 2050".

وأعلن غوتيريش أن الهدف الرئيس للأمم المتحدة في العام 2021 هو "إنشاء تحالف عالمي تلتزم فيه جميع الدول وجميع الشركات وجميع المدن في العالم بالانتقال إلى الحياد الكربوني، بحيث يكون صافي الانبعاثات صفرا في عام 2050".