روسيا تتوقع انخفاض صادرات النفط هذا العام عن المستوى المخطط له

الوقت-قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، في كلمة ألقاها أمام لجنة في مجلس الدوما الروسي في موسكو، إنه "من المتوقع أن تبلغ صادرات النفط الروسي خلال العام الجاري 225 مليون طن، أي انخفاضاً بنسبة 16.4% عن العام 2019".

وأضاف أنه "من المتوقع أيضاً أن يتراجع إنتاج روسيا النفطي هذا العام بنسبة 10% ليصل إلى 507 ملايين طن، وبالتالي انخفاضاً عن مستوى مخطط له ويتراوح بين 558-560 مليون طن".

وأشار الوزير الروسي إلى أنه "من المخطط أن يصل الإنتاج النفطي في الفترة بين عامي 2021 و2023 إلى ما بين 518 و560 مليون طن، حسب مستوى الطلب"، بمعنى أنه "ننتظر استعادة مستويات الإنتاج نفسها التي كانت قائمة قبل تفشي وباء كورونا. وبالطبع ستتأثر هذه المؤشرات بالقيود المفروضة بموجب اتفاق أوبك".

كما توقع نوفاك أن ترتفع صادارت النفط الروسية في الفترة ما بين عامي 2021-2023 إلى مستوى 231-266 مليون طن، أي إلى ما قبل الأزمة الأخيرة.