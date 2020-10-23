سلطات الصحة الأميركية ترخص استعمال "ريمديسيفير" ضد كوفيد-19

الوقت-نقلت شبكة "يورو نيوز" أن الوكالة الأميركية للأدوية منحت الترخيص لاستعمال "ريمديسيفير" بعد أن منحت تفويضاً مشروطاً لاستعماله في أيار/مايو الماضي، وفق ما أفادت شركة "غلعاد" التي تصنّع هذا الدواء.

وأعلنت "غلعاد" تلقّيها ترخيصاً لاستعمال الدواء الذي يباع تحت اسم "فيكلوري"، موضحة أن "ريمديسيفير" هو العلاج الخاص الوحيد لكوفيد-19 الذي حصل حتى اليوم على ترخيص كامل عقب مسار تدقيق أكثر صرامة ونهائي.

وحصلت عقارات أخرى على تراخيص لكن للاستخدام في الحالات الطارئة فقط. وعقب الإعلان ارتفع سهم "غلعاد" في بورصة نيويورك بنسبة 4 بالمئة.

وبعد إصابة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا، لم يمضِ الكثير من الوقت حتى تم نقل ترامب إلى المستشفى وإعطائه مزيجاً من العلاجات لأعراضه المتفاقمة، كان من بينها عقار "ريمديسيفير".

وفي وقت سابق من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريحات أدلى بها من شرفة البيت الأبيض، أن بلاده أنتجت عقاراً مضاداً لوباء "كوفيد-19"، لافتاً إلى أنها "ستتوسع في إنتاجه قريباً بهدف توزيعه على الجميع".

وفي الكلمة الأولى للرئيس الأميركي بعد إعلان شفائه من فيروس كورونا المستجد، قال ترامب: "لدينا عقار رائع بالفعل ضد كورونا، وسننتج في المستقبل بكميات عقارات ناجحة في مواجهة الفيروس لتوزيعه بشكل واسع".

وكان ترامب أعلن في تموز/يوليو الماضي أن إدارته ضمنت شراء نحو 90% من الاحتياطيات العالمية من دواء "ريمديسيفير" (Remdesivir) المضاد لفيروس كورونا.

وقال إن لهذا الدواء تأثيراً كبيراً بالنسبة إلى الولايات المتحدة، لافتاً إلى إجراء دراسات يومية لتطوير علاجات واعدة لمكافحة فيروس كورونا.