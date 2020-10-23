سلطات الصحة الأميركية ترخص استعمال "ريمديسيفير" ضد كوفيد-19

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  السبت 7 ربيع الاول 1442

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إنجازات المقاومة الفلسطينية تفنّد أكاذيب الصهاينة وتجعلهم سخرية العالم

إنجازات المقاومة الفلسطينية تفنّد أكاذيب الصهاينة وتجعلهم سخرية العالم الوقت- لم يستمر ادعاء "غانتس" أكثر من ساعة، حيث جعلت صواريخ المقاومة التي أطلقها الابطال الفلسطينيين منه أضحوكة في وسائل إعلام الكيان الصهيوني...

لماذا لن تكون أمريكا قوة عظمى في ولاية ترامب الثانية؟ في السنوات الأخيرة الماضية ، تزايدت التكهنات التي تقول أن نهاية حقبة القوة العظمى للولايات المتحدة الأمريكية قد إقتربت ، ومع صعود ترامب الى سلطة البيت الأبيض ، تشير التكهنات الى أن إنهيار النظام العالمي أحادي القطب الذي يحكم العالم ، قد إقترب أكثر بعد إنتهاء الحرب الباردة

ماهر الأخرس يقاوم من سرير المرض.. إضراب في سبيل الحرية الوقت- المقاومة التي يقدمها ماهر الأخرس من سريره في مستشفى كابلان، لا تقل عن مقاومة أي مناضل في أرض الميدان، وكما أعاد أبطال فلسطين العزة والكرامة لبلادهم من خلال مقاومة العدو الاسرائيلي بكل الوسائل المتاحة، يفعل ماهر الأخرس ومن سبقه من شهداء وأبطال الأمعاء ...

البحرين لن تكون موطئ قدم للصهاينة.. الشعب قال كلمته، هل يرضخ الحاكم؟ الوقت- بالتزامن مع زيارة وفد صهيونيّ إلى المنامة في رحلة مباشرة من تل أبيب الأحد المنصرم، خرج البحرينيون من مختلف المناطق في مظاهرات احتجاجيّة على وصول وفد العدو الغاصب إلى بلادهم، رافعين لافتات منددة باتفاقات العار التي وُقِّعت مع الوفد الإسرائيليّ في تلك الزيارة، وأعادت تلك التظاهرات بريق "انتفاضة البحرين" اليتيمة التي بدأت في 17 فبراير عام 2011، ضد نظام آل خليفة الملكيّ بعد حملات القتل والإجرام ضد المدنيين العُزل.

أيام عصيبة تعيشها أمريكا... هل تحرق نتائج الانتخابات هذا البلد المدجج بالسلاح؟ الوقت- مع بقاء 20 يوماً فقط على الانتخابات الرئاسية الأمريكية والمقرر إجراؤها في 3 نوفمبر 2020، بلغ التنافس بين دونالد ترامب المرشح عن الحزب الجمهوري وجو بايدن، المرشح الديمقراطي، ذروته، ولربما على مرّ التاريخ السياسي لأمريكا، لم يكن هناك أي احتمال للفوضى والأزمات والتوتر بين الحزبين السياسيين الرئيسيين في هذا البلد كما هو الحال اليوم، ومن ناحية أخرى، يشعر ترامب بالرضا عن حالة تعافيه من إصابته من فيروس كورونا، ويظهر بين مؤيديه ك "سوبر مان" وما زال مصرّاً على فرضية تزوير الانتخابات، وعلى الجانب الآخر من القصة، حقق المرشح الديمقراطي جو بايدن ومساعدته كامالا هاريس تقدماً واضحاً في معظم استطلاعات الرأي بتفوقهما على منافسيهما في كلا من المناظرتين

أخبار

الخارجية الكازاخستاني تعلن عقد الجولة التاسعة من المشاورات القنصلية مع ايران

الخارجية الكازاخستاني تعلن عقد الجولة التاسعة من المشاورات القنصلية مع ايران

الوقت- اعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية عن عقد الجولة التاسعة من المشاورات القنصلية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

لليوم الرابع على التوالي.. فرق الإطفاء السعودية تعجز عن إخماد حريق تنومة الوقت- أعلنت إمارة عسير في السعودية، أنها قد تلجأ إلى إخلاء قرى في محافظة تنومة من سكانها؛ بسبب استمرار وتوسع الحرائق التي اندلعت في المنطقة، وعجز فرق الإطفاء عن التغلب عليها منذ 4 أيام.

الرئيس الصيني: ينبغي التحدث إلى الغزاة باللغة التي يعرفونها ومواجهة العنف بالعنف الوقت- قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إنه ينبغي التحدث إلى الغزاة باللغة التي يعرفونها، أي أنه "يجب خوض الحرب لردع الغزو"، ويجب مواجهة العنف بالعنف، مضيفا أن النصر ضروري لكسب السلام والاحترام.

مؤسسة "القدس": التطبيع مع الصهاينة يهدف إلى تهويد الأقصى بشراكة من دولة عربية تعلن انتماءها للإسلام الوقت- قالت مؤسسة القدس الدولية: إن "اتفاق أبراهام" الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 13آب الماضي، يهدف إلى تغيير هوية المسجد الأقصى المبارك، بشراكة من دولة عربية تعلن انتماءها للإسلام.

المظاهرات في أمريكا تتجدد بقوة.. والسبب؟ الوقت- أفادت وكالة "رويترز" بأن مئات من الأمريكيين سيتظاهرون مجددا في ووكيجان بولاية إيلينوي، بعد إطلاق الشرطة النار على زوجين من أصول إفريقية ما أسفر عن مقتل الزوج وإصابة الزوجة.

الرئيس الأمريكي يرجّح انضمام السعودية لاتفاق السلام مع إسرائيل قريبا الوقت- ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن 5 دول عربية أخرى تريد توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل، مرجحا أن تكون السعودية بينها قريبا.

فصائل فلسطينية: خطوة التطبيع الخيانيّة خيانة لثورة شعب السودان الشقيق الوقت- أدانت فصائل فلسطينية، إعلان اتفاق التطبيع بين السودان وكيان الاحتلال الإسرائيلي.

"غولدمان ساكس" يدفع نحو 3 مليارات غرامات بعد إقراره بفساد فرعه الماليزي الوقت-أقر فرع ماليزيا لبنك "غولدمن ساكس" بأنه مذنب في تهمة التآمر بعد أن دفع موظفوه رشاوى لمسؤولين فيما يتعلق بنهب صندوق الثروة السيادي الماليزي.

روسيا تتوقع انخفاض صادرات النفط هذا العام عن المستوى المخطط له الوقت-قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، في كلمة ألقاها أمام لجنة في مجلس الدوما الروسي

سلطات الصحة الأميركية ترخص استعمال "ريمديسيفير" ضد كوفيد-19 الوقت-نقلت شبكة "يورو نيوز" أن الوكالة الأميركية للأدوية منحت الترخيص لاستعمال "ريمديسيفير" بعد أن منحت

الرئيس الصيني: لن نسمح بتقويض سيادة بلادنا وأمنها الوقت-قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الجمعة، إن "بلاده لن تسمح مطلقاً بتقويض سيادتها

السعودية تدفع لأميركا تعويضات لتسريع التطبيع بين السودان و"إسرائيل" الوقت-كشفت مصادر في السودان ومصر أن السعودية ستدفع 335 مليون دولار للولايات المتحدة من أجل تسريع تطبيع العلاقات

اهتمام إسرائيلي بحديث الحوثي إلى "الميادين" حول التطبيع وإيران الوقت-تناول موقع " i24NEWS" الإسرائيلي كلام عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي

تظاهرات لطلاب الحسكة ضد منع "الإدارة الذاتية" التعليم بالمناهج الحكوميّة الوقت-تظاهر عدد من الطلاب والكوادر الإداريّة والتدريسيّة في الحسكة، أمام مدرسة "أبي ذر الغفاري"

مقتل 16 مسلحاً معظمهم من الصف الأوّل لـ"هيئة تحرير الشام" الوقت-أكّد مصدر محلي من ريف إدلب مقتل 16 مسلحاً معظمهم من

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف موقعاً للمقاومة بقطاع غزة الوقت-أفادت وسائل إعلامية فلسطينية بأن طائرات إسرائيلية أغارت على

رئيس "الموساد": السعودية تنتظر الانتخابات الأميركية لتقدم هدية للرئيس المنتخب الوقت-أعلن رئيس "الموساد" الإسرائيلي يوسي كوهين، أن "السعودية تنتظر الانتخابات الرئاسية

"رويترز": الحكومة السودانية مستعدة للتطبيع مع "إسرائيل" إذا وافق البرلمان الوقت-أكد مصدران في الحكومة السودانيّة لـ"رويترز"، أنّ رئيس الحكومة الانتقاليّة عبد الله حمد

عقوبات أميركية على كيانات إيرانية بينهم سفير إيران ببغداد ومسؤوليْن بحزب الله الوقت-أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على 5 كيانات إيرانية بتهمة محاولة التدخل في

في مناظرتهما الأخيرة.. اتهامات متبادلة بين ترامب وبايدن بشأن كورونا والفساد الوقت-انطلقت في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأميركية المناظرة الثانية والأخيرة بين المرشحين للانتخابات الرئاسية ا

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أخبار

سلطات الصحة الأميركية ترخص استعمال "ريمديسيفير" ضد كوفيد-19

الجمعة 6 ربيع الاول 1442
 
 
 
 
 
سلطات الصحة الأميركية ترخص استعمال "ريمديسيفير" ضد كوفيد-19

سلطات الصحة الأميركية ترخص استعمال "ريمديسيفير" ضد كوفيد-19

الوقت-نقلت شبكة "يورو نيوز" أن الوكالة الأميركية للأدوية منحت الترخيص لاستعمال "ريمديسيفير" بعد أن منحت

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الوقت-نقلت شبكة "يورو نيوز" أن الوكالة الأميركية للأدوية منحت الترخيص لاستعمال "ريمديسيفير" بعد أن منحت تفويضاً مشروطاً لاستعماله في أيار/مايو الماضي، وفق ما أفادت شركة "غلعاد" التي تصنّع هذا الدواء.

وأعلنت "غلعاد" تلقّيها ترخيصاً لاستعمال الدواء الذي يباع تحت اسم "فيكلوري"، موضحة أن "ريمديسيفير" هو العلاج الخاص الوحيد لكوفيد-19 الذي حصل حتى اليوم على ترخيص كامل عقب مسار تدقيق أكثر صرامة ونهائي.

وحصلت عقارات أخرى على تراخيص لكن للاستخدام في الحالات الطارئة فقط. وعقب الإعلان ارتفع سهم "غلعاد" في بورصة نيويورك بنسبة 4 بالمئة.

وبعد إصابة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا، لم يمضِ الكثير من الوقت حتى تم نقل ترامب إلى المستشفى وإعطائه مزيجاً من العلاجات لأعراضه المتفاقمة، كان من بينها عقار "ريمديسيفير".

وفي وقت سابق من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريحات أدلى بها من شرفة البيت الأبيض، أن بلاده أنتجت عقاراً مضاداً لوباء "كوفيد-19"، لافتاً إلى أنها "ستتوسع في إنتاجه قريباً بهدف توزيعه على الجميع".

وفي الكلمة الأولى للرئيس الأميركي بعد إعلان شفائه من فيروس كورونا المستجد، قال ترامب: "لدينا عقار رائع بالفعل ضد كورونا، وسننتج في المستقبل بكميات عقارات ناجحة في مواجهة الفيروس لتوزيعه بشكل واسع".

وكان ترامب أعلن في تموز/يوليو الماضي أن إدارته ضمنت شراء نحو 90% من الاحتياطيات العالمية من دواء "ريمديسيفير" (Remdesivir) المضاد لفيروس كورونا.

وقال إن لهذا الدواء تأثيراً كبيراً بالنسبة إلى الولايات المتحدة، لافتاً إلى إجراء دراسات يومية لتطوير علاجات واعدة لمكافحة فيروس كورونا.

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سلطات الصحة الأميركية دونالد ترامب كورونا ريمديسيفير الولايات المتحدة الأميركية Remdesivir شركة غلعاد

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