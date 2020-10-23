طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف موقعاً للمقاومة بقطاع غزة

الوقت-أفادت وسائل إعلامية فلسطينية بأن طائرات إسرائيلية أغارت على موقع للمقاومة قرب محطة توليد الكهرباء وسط القطاع.

واستهدف القصف الإسرائيلي خانيونس جنوب القطاع، وعاودت الطائرات الإسرائيلية قصف أرض زراعية شرقي خانيونس.

كما سُمع دوي انفجارات في المناطق الوسطى من غزة، ناجمة عن استهداف إسرائيلي للمناطق الشرقية من القطاع.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في عدد من المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، مشيرة إلى أن القبة الحديدية حاولت اعتراض الصواريخ".

يذكر أن الاستهداف الإسرائيلي للقطاع هو الثاني خلال أقل من أسبوع، حيث أفادت وسائل اعلامية فلسطينية يوم الثلاثاء بشن غارات وقصف إسرائيلي بطائرات حربية على موقع شرق مدينة دير البلح في قطاع غزة، ووقوع 3 استهدافات من الطيران الإسرائيلي لأرض زراعية بين خانيونس ودير البلح.

وزعم الناطق باسم جيش الاحتلال، أن القصف الإسرائيلي استهدف "منشأة تحت أرضية تابعة لحركة ⁧حماس⁩ في جنوب قطاع ⁧غزة،⁩ رداً على إطلاق القذيفة الصاروخية من القطاع نحو إسرائيل في وقت سابق مساء اليوم ذاته".