تظاهرات ضد الحكومة في السودان.. وشبانٌ يحرقون العلم الإسرائيلي

الوقت-أعلنت لجنة الأطباء المركزية في السودان مقتل شخص بعد إصابته بطلق ناري خلال اشتباكات بين الشرطة ومحتجّين.

وذكر بيانٌ للجنة أنّ مواجهات وقعت شرق الخرطوم أدت إلى وقوع إصابات بين المتظاهرين، حالُ بعضهم حرجة.

وخرجت التظاهرات في الخرطوم، أمس الأربعاء، في ذكرى ثورة تشرين الأول/أكتوبر، ورفعت شعارات استرداد أموال الشعب والإصلاح.

وأحرق 3 شبان أعلام إسرائيلية كبيرة الحجم خلال التظاهرات، احتجاجاً على مسار التطبيع.

وقال شهود إنّ عملية حرق الأعلام الإسرائيلية جرت في المنطقة المتاخمة لحي الصحافة جنوب الخرطوم، كما علت هتافاتٌ مناوئة للتطبيع وضدّ من يسعون إلى تبريره في الأوساط الشعبية والسياسية.

وشددت السلطات السودانية إجراءاتها الأمنية في العاصمة، إثر الدعوة إلى مواكب احتجاجية ضد أداء السلطة الانتقالية، الأمر الذي أدانه "تجمع المهنيين السودانيين"، ووصفه بأنه "مخالف للقانون وللدستور".

وكشف الإعلام الإسرائيلي أنّ وفداً رفيع المستوى من الموساد ومكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان على متن الطائرة الإسرائيلية التي سافرت إلى الخرطوم أمس الأربعاء.

ولفت إلى أنّها الرحلة الثانية المعروفة إلى الخرطوم، وأنّ الطائرة أمضت 7 ساعات على أرض الخرطوم قبل عودتها إلى تل أبيب، وهي الطائرة نفسها التي زارت الشهر الماضي القاهرة والرياض ودبي.

وكانت مصادر إسرائيلية قالت لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن هناك تفاهمات بالإعلان عن تطبيع العلاقات بين تل أبيب والخرطوم، بعد إزالة السودان عن قائمة الدول الداعمة للإرهاب.