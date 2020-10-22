الحريري بعد تكليفه: سأشكل حكومة اختصاصيين.. وسأوقف الانهيار

الوقت-أعلن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، في كلمة بعد لقائه رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون، أنه أطلعه على نتيجة الاستشارات النيابية التي أفضت إلى تكليفه.

الحريري شكر في كلمته من سمّوه "لتشكيل حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين"، وفق قوله، وأضاف: "الحكومة ستطبق مواد المبادرة الفرنسية، وأقول للبنانيين إنّي عازم على الالتزام بوعدي لهم بإيقاف الانهيار الذي يتهدد اقتصادنا".

وكانت المديرية العامة في رئاسة الجمهورية أعلنت، في بيان، أن الرئيس عون "بعدما أجرى الاستشارات النيابية الملزمة، وبعدما تشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأطلعه على نتائجها رسمياً، استدعى الرئيس سعد الحريري لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة".

وافادت وسائل إعلامية لبنانية بأنه في نتيجة الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها رئيس الجمهورية ميشال عون، اليوم الخميس، تم تكليف سعد الحريري بتأليف الحكومة اللبنانية بعد نيله أصوات 65 نائباً من أصل 120.

وتمّت تسمية الحريري اليوم من قبل رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، ورئيس الحكومة الأسبق تمام سلام، ونائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، وكتلة المستقبل، وكتلة نواب الأرمن، وكتلة التنمية والتحرير، وكتلة الحزب التقدمي، و"التكتل الوطني"، وكتلة "اللقاء الديمقراطي"، وكتلة الوسط المستقل، والكتلة القومية الاجتماعية. والنواب المستقلين: نهاد المشنوق، إدي دمرجيان، ميشال ضاهر، جهاد الصمد، وجان طالوزيان.

وقد قدّم الحريري نفسه كمرشح لتشكيل حكومة جديدة، يمكنها أن تنفذ خارطة الطريق التي وضعها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لتطبيق إصلاحات تمهّد لإطلاق المساعدات الخارجية التي يحتاجها لبنان بشدة، محذراً من حرب داخلية في وقت تغرق فيه البلاد في أسوأ أزمة مالية منذ الحرب الأهلية، وذلك في مقابلة متلفزة كان قد أكَّد فيها أنه المرشح الطبيعي لرئاسة الحكومة.

وكان رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون قرر تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة إلى اليوم، بعد أن كانت مقررة الخميس المنصرم، وذلك "بناءً على طلب بعض الكتل النيابية، لبروز صعوبات تستوجب العمل على حلها"، وفق بيان الرئاسة.