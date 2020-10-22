زوجة الأسير الأخرس: مصرّ على عدم التفاوض مع الاحتلال رغم تدهور وضعه

الوقت-أكدت زوجة الأسير ماهر الأخرس تغريد الأخرس، أنّ الوضع الصحي للأسير "يتدهور بشكل مستمر وآلامه تزداد".

زوجة الأسير الأخرس أشارت اليوم الخميس، إلى أنّ الأسير "ما زال مستمراً في إضرابه عن الطعام ولا يتناول سوى الماء".

وشددت الأخرس على أنّ الاحتلال الإسرائيلي "يتعنت ويرفض إطلاق سراح الأسير"، كما أنّ زوجها "مصرّ على عدم التفاوض مع سلطات الاحتلال".

ويواصل الأسير ماهر الأخرس، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ88 على التوالي، رفضاً لاعتقاله الإداري، وسط تدهور شديد في حالته الصحية.

الأسير الأخرس يعاني من حالة إعياء شديد ولا يقوى على الحركة، كما تأثرت حاستا السمع والنطق لديه، وهناك خشية أن تتعرض أعضاؤه الحيوية لانتكاسة مفاجئة في ظل عدم حصوله على المدعمات، الأمر الذي يشكل خطراً حقيقياً يهدد حياته بعد هذه الفترة الطويلة من الإضراب.

واعتقل الأخرس بتاريخ 27 تموز/يوليو 2020، وجرى نقله بعد اعتقاله إلى معتقل "حوارة" وفيه شرع بإضرابه المفتوح عن الطعام، ونقل لاحقاً إلى سجن "عوفر"، ثمّ جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر وثبتت المحكمة أمر الاعتقال لاحقاً.

احتجاز الأسير الأخرس استمر في سجن "عوفر" إلى أن تدهور وضعه الصحي مع مرور الوقت، ونقلته إدارة سجون الاحتلال إلى سجن "عيادة الرملة"، وبقي فيها حتى بداية شهر أيلول/سبتمبر المنصرم حيث نُقل إلى مستشفى "كابلان" الإسرائيلي بوضع صحي صعب وخطير، رافضاً أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبيّة.

يذكر أنّ الأسير ماهر الأخرس قال في يومه الـ80 للإضراب عن الطعام: "أريد أن أعيش بحريّة وكرامة، ورسالتي فقط أنني لا أريد أن أعيش مهدداً في بيتي".

وأهدى الأخرس سلامه لأهل القدس ولجدران القدس وللأقصى الحبيب، قائلاً: "والله اني أعشق المسجد الأقصى أعشق الصلاة فيه. حرمونا منه".