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  الأربعاء 4 ربيع الاول 1442

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أخبار

خطيبة خاشقجي تقدم شكوى ضد ابن سلمان في واشنطن

خطيبة خاشقجي تقدم شكوى ضد ابن سلمان في واشنطن

الوقت-قدّمت خطيبة الصحافي السعودي جمال خاشقجي التركية، الذي قُتل في تركيا في تشرين الأول/أكتوبر 2018، شكوى،

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أخبار

خطيبة خاشقجي تقدم شكوى ضد ابن سلمان في واشنطن

الأربعاء 4 ربيع الاول 1442
 
 
 
 
 
خطيبة خاشقجي تقدم شكوى ضد ابن سلمان في واشنطن

خطيبة خاشقجي تقدم شكوى ضد ابن سلمان في واشنطن

الوقت-قدّمت خطيبة الصحافي السعودي جمال خاشقجي التركية، الذي قُتل في تركيا في تشرين الأول/أكتوبر 2018، شكوى،

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الوقت-قدّمت خطيبة الصحافي السعودي جمال خاشقجي التركية، الذي قُتل في تركيا في تشرين الأول/أكتوبر 2018، شكوى، أمس الثلاثاء، في واشنطن ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومشتبه بهم آخرين في القضية.

واغتيل خاشقجي، كاتب مقالات رأي في صحيفة "واشنطن بوست" ومنتقد للنظام السعودي بعد أن كان مقرباً منه، وقُطّع جسده في القنصلية السعودية في اسطنبول حيث كان توجّه للحصول على وثائق. ولم يتم العثور على رفاته أبداً.

وتعتبر خطيبته خديجة جنكيز أن موظفين في السفارة السعودية لدى واشنطن "اجتذبوا" خطيبها "إلى القنصلية السعودية في تركيا عبر حيلة (مفادها أن) تركيا هي المكان الوحيد حيث يمكنه الحصول على الوثيقة التي يحتاج إليها”.

وتضيف الشكوى المقدمة لمحكمة فدرالية في العاصمة الأميركية أن "هذا الاتجاه الخاطئ والقاتل حصل في الولايات المتحدة، وكان جزءاً من مؤامرة أوسع كان يُفترض أن يكون لها تأثير مباشر على الأنشطة السياسية لخاشقجي في الولايات المتحدة”.

وتستهدف الشكوى التي شاركت فيها منظمة معارضة أسّسها خاشقجي هي "الديمقراطية للعالم العربي الآن"، خصوصاً ولي العهد السعودي "وأفراداً عديدين من دائرته المقربة"، بينهم المستشار السابق بالديوان الملكي سعود القحطاني ونائب رئيس الاستخبارات أحمد العسيري.

وأطلقت محكمة في اسطنبول ملاحقات بحق المسؤولين اللذين اعتبر المحققون الأتراك أنهما مدبّرا الجريمة.

وتؤكد خديجة جنكيز أنها "فقدت الحبّ والراحة والدعم المعنوي والعاطفة"، مع مقتل خاشقجي الذي كانت عقدت قرانها عليه بانتظار إتمام زواجهما مدنياً.

وتطلب خطيبة الصحافي تعويضات يُفترض أن تحدد المحكمة قيمتها.

وأغرقت جريمة قتل خاشقجي السعودية في إحدى أسوأ أزماتها الدبلوماسية، وأساءت إلى سمعة ولي العهد السعودي الذي وجّه مسؤولون أتراك وأميركيون أصابع الاتهام إليه بوصفه من أمر بتنفيذ الجريمة.

وبعدما نفت تورّطها في الاغتيال وقدمت روايات عديدة للوقائع، أكدت الرياض أخيراً أن عملية القتل نفّذها عناصر سعوديون تصرّفوا بشكل فردي من دون تلقي أوامر من قادتهم. إلا أن ولي العهد السعودي قال إنه "يتحمل المسؤولية عن مقتل خاشقجي "لأن ذلك حدث وهو في موقع السلطة”.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2019، أصدرت محكمة سعودية أحكاماً بالإعدام على خمسة أشخاص وبالسجن على ثلاثة آخرين في قضية قتل الصحافي. وتم تخفيف أحكام الإعدام في أيلول/سبتمبر.

وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها رفع شكوى ضد ابن سلمان، فقد رفع أيضاً وزير الدولة والمخابرات السعودي السابق سعد الجبري، دعوى قضائية ضده، متهماً إياه "بتدبير مؤامرة مستمرة منذ عدة سنوات من قبل الحكومة السعودية لتعذيب واغتياله على الأراضي الأميركية والكندية”.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال"، كشفت أن ولي العهد السعودي حاول استدراج الجبري إلى تركيا لامتلاكه وثائق حساسة تتعلق بسياسة الرياض.

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خديجة جنكيز القنصلية السعودية في تركيا السعودية تركيا واشنطن أميركا المعارضة السعودية محمد بن سلمان خطيبة جمال خاشقجي جمال خاشقجي

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