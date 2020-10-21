بعد قصف غزة والقنيطرة..قاسم: التطبيع يساعد الاحتلال على الاستمرار بجرائمه

الوقت-استنكر المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي، مشيراً إلى أن هذا الأمر يشجعه على الاستمرار بارتكاب جرائمه.

وقال قاسم في تصريح له أمس الثلاثاء إن "‏الطائرة الاسرائيلية التي انطلقت إلى أبو ظبي نهاراً، تبعها طائرات إسرائيلية حربية تقصف في سوريا ليلاً، وقبلها كانت الطائرات الاسرائيلية تقصف على مدار أيام في غزة”.

واستهدفت طائرات الاحتلال، مناطق في ديرِ البلح وشرق خان يونس في قطاع غزة بسلسلة غاراتٍ من دون الابلاغ عن وقوع إصابات، بحسب مراسل الميادين.

بالتوازي، ذكرت وِكالة سانا السورية أن طائرات الاحتلال الاسرائيليّ استهدفت بصاروخٍ مدرسة في قرية الحرية بريف القنيطرة الشمالي.

وكان قاسم قد أكد في وقتٍ سابق "أن التطبيع يشجع الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم بحق الأمة وأنه لا يخدم إلا المشروع الصهيوني التوسعي”.

وأمس الثلاثاء، وصل أول وفد حكومي إماراتي إلى "إسرائيل"، وعلى رأسه وزيرا الاقتصاد والمال، على أن تستمر الزيارة الرسمية بضع ساعات.

الوفد الإماراتي التقى برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مطار "بن غوريون" الدولي شرقي تل أبيب.

وأكد نتنياهو خلال استقباله الوفد الحكومي الإماراتي، أن تل أبيب ستوقع 14 اتفاقية مع أبو ظبي، مضيفاً أنه سيجري ربط "إسرائيل" والإمارات بطرق مختلفة، وصولاً إلى شرق آسيا، و"سنستثني مواطنينا من التأشيرات”.

ووقعت الإمارات والبحرين اتفاق تطبيع مع إسرائيل في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي في البيت الأبيض، بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبرعاية أميركية.

وقال ترامب حينها إن "إسرائيل والإمارات والبحرين سوف تنشئ سفارات، وتبدأ بالتعاون في ما بينها كشركاء”.