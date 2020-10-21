الإمام الخامنئي: الشعوب المسلمة لن تتحمل أبداً ذل التطبيع واي نظام يتفاوض مع الكيان الصهيوني ستهتز مكانته بين شعبه

الوقت-أكد الإمام السيد علي الخامنئي، مساء أمس الثلاثاء، أن الشعوب المسلمة لن تتحمّل أبداً ذلّ التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وفي تغريدة نشرت على حساب سماحته الرسمي في “تويتر”، قال “إذا كان الأمريكيّون يظنّون أنّهم سيحلّون قضية المنطقة بهذا النّحو فهم واقعون في الخطأ".

واعتبر الإمام الخامنئي أن “أيّ نظام يجلس خلف طاولة التفاوض مع الكيان الصهيوني الغاصب ستهتزّ مكانته بين شعبه".

وتتحدث أوساط عن أن السودان من المرجّح أنها ستكون الدولة الثالثة التي ستوقع اتفاق تطبيع مع "إسرائيل"، وذلك بعد ترحيب الخرطوم بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب أمس الإثنين.

وذكر أحد المسؤولين الأميركيين لوكالة "رويترز"، في وقت سابق، أن الاتفاق "قد يؤذن ببداية خطوات من السودان نحو إقامة علاقات دبلوماسية مع "إسرائيل"، لكن لا يزال العمل قائماً على التفاصيل".

هذا وذكرت "القناة 13" الإسرائيلية، أن الوفد الإسرائيلي الذي زار قطر مؤخراً، هو إشارة لـ"سخونة العلاقات" بين قطر و"إسرائيل"، لافتة إلى أنه "لا يُستبعد أن تكون من الدول التي توقع اتفاق سلام قريباً". إلا أن وزارة الخارجية القطرية كانت قد قالت في 16 أيلول/سبتمبر إن بلادها لن تنضم إلى دول الخليج في إقامة علاقات دبلوماسية مع "إسرائيل" حتى يتم حل النزاع مع الفلسطينيين.