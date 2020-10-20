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  الثلاثاء 3 ربيع الاول 1442

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البحرين لن تكون موطئ قدم للصهاينة.. الشعب قال كلمته، هل يرضخ الحاكم؟

البحرين لن تكون موطئ قدم للصهاينة.. الشعب قال كلمته، هل يرضخ الحاكم؟ الوقت- بالتزامن مع زيارة وفد صهيونيّ إلى المنامة في رحلة مباشرة من تل أبيب الأحد المنصرم، خرج البحرينيون من مختلف المناطق في مظاهرات احتجاجيّة على وصول وفد العدو الغاصب إلى بلادهم، رافعين لافتات منددة باتفاقات العار التي وُقِّعت مع الوفد الإسرائيليّ في تلك الزيارة، وأعادت تلك التظاهرات بريق "انتفاضة البحرين" اليتيمة التي بدأت في 17 فبراير عام 2011، ضد نظام آل خليفة الملكيّ بعد حملات القتل والإجرام ضد المدنيين العُزل.

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أخبار

قائد الثورة يشيد بجهود قوى الامن الداخلي في ايران

قائد الثورة يشيد بجهود قوى الامن الداخلي في ايران

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ترحيب قطري لعزم واشنطن رفع اسم الخرطوم من قائمة الإرهاب الوقت- رحبت قطر، الثلاثاء، بإعلان أمريكا اعتزامها رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

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الوكالة الكورية الجنوبية تعلن شراء 24 مقاتلة حربية من أمريكا الوقت- أعلنت الوكالة الكورية الجنوبية لشراء الأسلحة، اليوم الثلاثاء، عن استلامها لـ24 مقاتلة حربية من الجيل الخامس من طراز"F-35A"، من أمريكا حتى الآن.

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مسؤول أمريكي: أمريكا والإمارات و"إسرائيل" سيؤسسون صندوقاً مشتركاً الوقت- أعلن مسؤول أمريكي، اليوم الثلاثاء، أن أمريكا والإمارات و"إسرائيل" سيؤسسون صندوقا مشتركا بقيمة 3 مليارات دولار"، وذلك خلال زيارة لوفد حكومي إماراتي إلى فلسطين المحتلة في أعقاب توقيع اتفاق الخيانة بين الإمارات والاحتلال.

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أخبار

قائد الثورة يشيد بجهود قوى الامن الداخلي في ايران

الثلاثاء 3 ربيع الاول 1442
 
 
 
 
 
قائد الثورة يشيد بجهود قوى الامن الداخلي في ايران
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الوقت - أشاد القائد العام للقوات المسلحة اية الله السيد علي خامنئي في رسالة بمناسبة أسبوع قوى الامن الداخلي في ايران بجهود وخدمات منتسبي هذه القوة.

ان القائد العام للقوات المسلحة اية الله السيد علي خامنئي اشاد في رسالة اليوم الثلاثاء بمناسبة أسبوع قوى الامن الداخلي بجهود وخدمات منتسبي هذه القوة.

وخاطب قائد الثورة الاسلامية في رسالته قائد قوى الامن الداخلي العميد حسين اشتري بالقول : ابلغ سلامي لجميع منتسبي قوى الامن الداخلي المتميزين والمجدين والخدومين .

واضاف سماحته : ان شعبنا العزيز ممتن للجهود الدؤوبة والمساعي التي يبذلها المخلصون الذين يخدمون المواطنين والبلاد، واليوم يشعرون بالاقتدار الممزوج بالرحمة في اوساط قوى الامن الداخلي للجمهورية الاسلامية الايرانية ويرحبون بمبادرات قوى الامن الداخلي في التصدي للمنكر.

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خامنئي قائد الثورة اشتري الإشادة بالجهود

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