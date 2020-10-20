ترحيب قطري لعزم واشنطن رفع اسم الخرطوم من قائمة الإرهاب

الوقت- رحبت قطر، الثلاثاء، بإعلان أمريكا اعتزامها رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

جاء ذلك وفق بيان وزارة الخارجية القطرية، غداة نشر تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابه على موقع “تويتر”، باعتزامه رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأعربت قطر عن تطلعها لـ”استكمال إجراءات حذف السودان من القائمة الأمريكية عاجلا”، معربة عن أملها في أن تسهم الخطوة المرتقبة في دعم عملية الانتقال الديمقراطي في السودان وفق ما افادت أناضول .

كما جددت التأكيد على دعم السودان وتطلعات شعبه الشقيق في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتقدم والازدهار، حسب البيان ذاته.

والإثنين، قال ترامب، عبر “تويتر”: “أخبار عظيمة، وافقت حكومة السودان الجديدة، التي تحرز تقدما عظيما، على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين ولعائلاتهم”.

وأضاف: “عندما يُودع المبلغ، سأرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب”، معتبرا إياها “خطوة تحقيق العدالة للأمريكيين وخطوة كبيرة للسودان”.

ولاحقا قالت وزيرة المالية السودانية هبة محمد، في تصريحات إعلامية، إن بلادها حولت إلى واشنطن بالفعل مبلغ التعويضات المذكور.

وهذه التسوية هي جزء من مطالبات أسر ضحايا تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا عام 1998، والبارجة الأمريكية “يو أس كول” قرب شواطئ اليمن في 2000؛ إذ تتهم واشنطن نظام عمر البشير السابق بالضلوع فيها.

وتدرج الولايات المتحدة، منذ عام 1993، السودان على “قائمة الدول الراعية للإرهاب”؛ لاستضافته آنذاك الزعيم الراحل لتنظيم “القاعدة”، أسامة بن لادن.