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  الثلاثاء 3 ربيع الاول 1442

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أخبار

الأمم المتحدة: 360 ألف طفل يمني معرّضون لخطر الموت

الثلاثاء 3 ربيع الاول 1442
 
 
 
 
 
الأمم المتحدة: 360 ألف طفل يمني معرّضون لخطر الموت
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الوقت- أعلنت الأمم المتحدة أن نحو مليوني طفل في اليمن بحاجة إلى علاج من سوء التغذية الحاد، من بينهم 360 ألفاً معرّضون لخطر الموت.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في إحاطة صحافية إن 20 مليون شخص في اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي وأكد أنّ المنظمة تتجه لإغلاق 26 برنامجاً إنسانياً في اليمن بسب نقص التمويل.

وقال دوجاريك إن "نقص التمويل أدى إلى شل العمليات الإنسانية في البلاد". وتم بالفعل تقليص أو إيقاف 16 من برامج الأمم المتحدة الرئيسة البالغ عددها 41، مشيراً إلى احتمال إغلاق 26 برنامجاً آخر أو تقليل الخدمات، بحلول نهاية العام الحالي، ما لم يتوفر تمويل إضافي.

وأشار المتحدث إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن تم تمويلها بنسبة 42% فقط، حتى الآن، وهو أدنى مستوى تمويل على الإطلاق يتم الحصول عليه في أواخر العام، على حد تعبيره.

ودعا جميع الجهات المانحة إلى دفع التعهدات غير المسددة وزيادة الدعم.

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الأمم المتحدة خطر الموت أطفال اليمن

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