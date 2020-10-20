مصدر أمني: القوات التركية تستعد لإخلاء ثلاث قواعد لها في ريف حماة

الوقت- كشف مصدر أمني سوري أن “الاتراك يقومون اليوم بتفكيك تجهيزاتهم وتوضيب معداتهم تمهيدا لإخلاء هذه القواعد “. وقال “من المتوقع أن ينسحبوا باتجاه الاراضي التركية”.

وتقع القواعد التركية الثلاثة في المناطق التي حررها الجيش السوري.

واحتفظت تركيا بعدة قواعد في ريف حماة في إطار اتفاقيات سابقة مع روسيا لمراعاة وقف إطلاق النار بين القوات السورية والمسلحين، ولكن الجيش السوري سيطر على عدة مناطق ما دفع القوات التركية إلى الاستعداد للانسحاب .

وتقع مدينة مورك على الطريق الدولي (حماة و حلب) ، إلى الشمال من مدينة حماة بنحو 30 كيلومترا ومثلها إلى الجنوب من مدينة معرة النعمان التي سيطر عليها الجيش السوري في كانون الثاني/يناير من العام الجاري.