خروقات متعددة للتحالف السعودي في صعدة

الوقت-استشهد مدني مساء أمس متأثراً بجروح أصيب بها بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية بصعدة شمال اليمن، كما اصيب اثنين آخرين بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على المديرية نفسها بصعدة الحدودية مع السعودية.

وفي الساحل الغربي، أفاد مصدر عسكري يمني برصد 126 خرقاً للقوات المتعددة للتحالف في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بينها استحداث تحصينات قتالية في كيلو 16 شرقي المدينة. من الخروقات، تحليق 12 طائرة تجسس في أجواء حيس والجاح جنوباً وكيلو 16 شرقاً، ورصد المصدر 34 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 305 صاروخ وقذيفة و80 خرقاً بالأعيرة النارية.

كما شنت طائرات التحالف السعودي 16 غارة جوية استهدفت مديريات صرواح ورحبة وجبل مراد ومجزر بمأرب شمال شرق اليمن. وأغارت مقاتلات التحالف السعودي على منزلي شيخ قبلي ونجله في مدغل مأرب شرق اليمن ودمرتهما رغم ولائهما للتحالف السعودي.

ودفعت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعومة إماراتياً، بتعزيزات عسكرية كبيرة الى طور الباحة بلحج جنوب اليمن بعد عودة التوتر والتحشيد العسكري هناك.

وقال الناطق باسم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا، محمد النقيب في تغريدة على تويتر إن قوات المجلس الانتقالي أجبرت، ما أسمتها بـ "مليشيات الإخوان"، على رفع نقاطها من مدخل طور الباحة، كما اشتدت المواجهات بين الطرفين في أبين جنوب اليمن. واتهم النقيب عناصر حزب الإصلاح باستهداف مواقع الانتقالي في المحافظة بالقصف بقذائف الدبابات والمدفعية والسلاح المتوسط، حسب قوله.