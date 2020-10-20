خروقات متعددة للتحالف السعودي في صعدة

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  الثلاثاء 3 ربيع الاول 1442

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البحرين لن تكون موطئ قدم للصهاينة.. الشعب قال كلمته، هل يرضخ الحاكم؟

البحرين لن تكون موطئ قدم للصهاينة.. الشعب قال كلمته، هل يرضخ الحاكم؟ الوقت- بالتزامن مع زيارة وفد صهيونيّ إلى المنامة في رحلة مباشرة من تل أبيب الأحد المنصرم، خرج البحرينيون من مختلف المناطق في مظاهرات احتجاجيّة على وصول وفد العدو الغاصب إلى بلادهم، رافعين لافتات منددة باتفاقات العار التي وُقِّعت مع الوفد الإسرائيليّ في تلك الزيارة، وأعادت تلك التظاهرات بريق "انتفاضة البحرين" اليتيمة التي بدأت في 17 فبراير عام 2011، ضد نظام آل خليفة الملكيّ بعد حملات القتل والإجرام ضد المدنيين العُزل.

أيام عصيبة تعيشها أمريكا... هل تحرق نتائج الانتخابات هذا البلد المدجج بالسلاح؟ الوقت- مع بقاء 20 يوماً فقط على الانتخابات الرئاسية الأمريكية والمقرر إجراؤها في 3 نوفمبر 2020، بلغ التنافس بين دونالد ترامب المرشح عن الحزب الجمهوري وجو بايدن، المرشح الديمقراطي، ذروته، ولربما على مرّ التاريخ السياسي لأمريكا، لم يكن هناك أي احتمال للفوضى والأزمات والتوتر بين الحزبين السياسيين الرئيسيين في هذا البلد كما هو الحال اليوم، ومن ناحية أخرى، يشعر ترامب بالرضا عن حالة تعافيه من إصابته من فيروس كورونا، ويظهر بين مؤيديه ك "سوبر مان" وما زال مصرّاً على فرضية تزوير الانتخابات، وعلى الجانب الآخر من القصة، حقق المرشح الديمقراطي جو بايدن ومساعدته كامالا هاريس تقدماً واضحاً في معظم استطلاعات الرأي بتفوقهما على منافسيهما في كلا من المناظرتين

بعد أن جفت البقرة السعودية ..الإمارات المطية الأمريكية لاستنزاف خيرات الخليج الفارسي! بعد فشل أوبك في مواكبة انخفاض إنتاج النفط بعد انخفاض الأسعار، ذكرت مجلة فورين بوليسي أن المشرعين الجمهوريين كانوا غاضبين جداً من السعودية بشأن التطورات الأخيرة في قطاع النفط.

خطوة الفلسطينيين المهمة لتطبيق "الاتفاق التاريخي" بعد قرابة ثلاثة عقود من الخلافات بين الفصائل الفلسطينية، من المقرر الآن أن تجتمع للتوقيع على اتفاق لإجراء ثلاثة انتخابات فلسطينية، الأمر الذي لم يحدث في تاريخ احتلال فلسطين.

معركة الأمعاء الخاوية وخيارات الفصائل المقاومة الوقت- ستبقى المقاومة هي الشعار الأسمى للفلسطينيين أينما وجدوا حتى يزول الاحتلال عن أرضهم المقدسة، ونظراً لحجم المؤامرة العالمية على هذا الشعب ستكون المهمة صعبة، لكن أبناء فلسطين لا يبخلون على تراب بلادهم حتى ينالوا النصر أو الشهادة...

أخبار

الوكالة الكورية الجنوبية تعلن شراء 24 مقاتلة حربية من أمريكا

الوكالة الكورية الجنوبية تعلن شراء 24 مقاتلة حربية من أمريكا

الوقت- أعلنت الوكالة الكورية الجنوبية لشراء الأسلحة، اليوم الثلاثاء، عن استلامها لـ24 مقاتلة حربية من الجيل الخامس من طراز"F-35A"، من أمريكا حتى الآن.

مصدر أمني: القوات التركية تستعد لإخلاء ثلاث قواعد لها في ريف حماة الوقت- كشف مصدر أمني سوري أن “الاتراك يقومون اليوم بتفكيك تجهيزاتهم وتوضيب معداتهم تمهيدا لإخلاء هذه القواعد “. وقال “من المتوقع أن ينسحبوا باتجاه الاراضي التركية”.

مسؤول أمريكي: أمريكا والإمارات و"إسرائيل" سيؤسسون صندوقاً مشتركاً الوقت- أعلن مسؤول أمريكي، اليوم الثلاثاء، أن أمريكا والإمارات و"إسرائيل" سيؤسسون صندوقا مشتركا بقيمة 3 مليارات دولار"، وذلك خلال زيارة لوفد حكومي إماراتي إلى فلسطين المحتلة في أعقاب توقيع اتفاق الخيانة بين الإمارات والاحتلال.

ترامب: بايدن رجل معتوه.. وبعد اغتيالنا لسليماني سنحقق السلام بالقوة! الوقت-أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مهرجان انتخابي في ولاية أريزونا، "نحن متقدمون في ولاية مشيغان

الاقتصاد الصيني يعاود الانتعاش الوقت-قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إنه فيما معظم العالم لا يزال يكافح وباء فيروس كورونا، تُظهر الصين

خروقات متعددة للتحالف السعودي في صعدة الوقت-استشهد مدني مساء أمس متأثراً بجروح أصيب بها بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا

الأمم المتحدة: خطر الموت يحدق بـ 360 الف طفل يمني الوقت-أعلنت الأمم المتحدة أن نحو مليوني طفل في اليمن بحاجة إلى علاج من سوء التغذية الحاد

مجلس الأمن يدعو أرمينيا وأذربيحان لـ"احترام" الهدنة الإنسانية الوقت-دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي كلّاً من أرمينيا وأذربيجان إلى احترا

الفياض: "الحشد الشعبي" هيئة قانونية نرفض الإساءة لها الوقت-أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض، رفضه لأي جهة توجّه التهم والإساءة للحشد،

السودان يرحّب بإعلان ترامب رفع اسمه من لائحة الدول الراعية للإرهاب الوقت-قال رئيس مجلس السيادة في السودان عبدالفتاح البرهان، إن رفع اسم الخرطوم من قوائم الدول الر

اوليانوف: لا دور لتهديدات اميركا في تحديد سياسات موسكو الوقت- اكد مندوب روسيا الدائم في المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل اوليانوف بان لا دور لتهديدات اميركا في تحديد سياسات موسكو.

الخارجية الصينية: تهديدات بومبيو ضد الدول التي تبرم عقودا تسليحية مع ايران غير مبررة الوقت- وصف المتحدث باسم الخارجية الصينية "جاو لي جيان" تهديدات وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الاخيرة ضد الدول التي تعتزم ابرام عقود تسليحية مع ايران بانها غير مبررة.

ظريف يعرب عن أمله بأن تثمر المباحثات مع كييف عن نتائج طيبة الوقت- اعرب وزير الخارجية محمد جواد ظريف، مجددا اسفه لوقوع لتحطم الطائرة الاوكرانية؛ واصفا الجولة الاولى من المفاوضات بين طهران وكييف حول الحادث بالإيجابية والبناءة، معربا عن أمله بأن تثمر المباحثات الجارية عن نتائج طيبة.

في زيارة تستمر يومين .. بيدرسون في دمشق السبت الوقت- يصل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة "غير بيدرسون" إلى دمشق يوم السبت القادم في زيارة تستمر يومين.

قصف سعودي على صعدة اليمنية يؤدي لاستشهاد مواطن وإصابة 2 آخرين الوقت- استشهد مواطن وأصيب اثنان آخران بمحافظة صعدة، اليوم الإثنين، بقصف سعودي استهدف المناطق الحدودية.

رفض شعبي بحريني لإقامة علاقات دبلوماسية وطبيعية مع الكيان الصهيوني الوقت - وسط حالة من الرفض البحريني الشعبي لاتفاقية التطبيع التي قام بها النظام البحريني مع الكيان الصهيوني المحتل، يستعد النظام البحريني الخائن لتوقيع اتفاقية لإقامة علاقات تطبيعية ودبلوماسية، بل وتحاول الضغط على المؤسسات البحرينية للموافقة على هذا التطبيع ودعمه وتأييده

فتوى سودانية ضد التطبيع وسط الضغوط الأميركية الوقت - أفتى مجمع الفقه الإسلامي في السودان بعدم جواز التطبيع مع الكيان الاسرائيلي في كل المجالات.

إمرأة بريطانية تتهم وزير التسامح الإماراتي بالاعتداء عليها جنسياً في أبو ظبي الوقت-أكدت البريطانية كايتلين ماكنامارا (32 عاماً) التي كانت تشرف على تنظيم مهرجان أدبي في الإمارات، في تصريحات

هكذا تم إهانة وطرد الوفد الإماراتي المطبّع من المسجد الأقصى الوقت-طرد المقدسيون، أمس الأحد، وفداً إماراتياً دخل إلى المسجد

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أخبار

خروقات متعددة للتحالف السعودي في صعدة

الثلاثاء 3 ربيع الاول 1442
 
 
 
 
 
خروقات متعددة للتحالف السعودي في صعدة

خروقات متعددة للتحالف السعودي في صعدة

الوقت-استشهد مدني مساء أمس متأثراً بجروح أصيب بها بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا

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الوقت-استشهد مدني مساء أمس متأثراً بجروح أصيب بها بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية بصعدة شمال اليمن، كما اصيب اثنين آخرين بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على المديرية نفسها بصعدة الحدودية مع السعودية.

وفي الساحل الغربي، أفاد مصدر عسكري يمني برصد 126 خرقاً للقوات المتعددة للتحالف في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بينها استحداث تحصينات قتالية في كيلو 16 شرقي المدينة. من الخروقات، تحليق 12 طائرة تجسس في أجواء حيس والجاح جنوباً وكيلو 16 شرقاً، ورصد المصدر 34 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 305 صاروخ وقذيفة و80 خرقاً بالأعيرة النارية.

كما شنت طائرات التحالف السعودي 16 غارة جوية استهدفت مديريات صرواح ورحبة وجبل مراد ومجزر بمأرب شمال شرق اليمن. وأغارت مقاتلات التحالف السعودي على منزلي شيخ قبلي ونجله في مدغل مأرب شرق اليمن ودمرتهما رغم ولائهما للتحالف السعودي.

ودفعت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعومة إماراتياً، بتعزيزات عسكرية كبيرة الى طور الباحة بلحج جنوب اليمن بعد عودة التوتر والتحشيد العسكري هناك.

وقال الناطق باسم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا، محمد النقيب في تغريدة على تويتر إن قوات المجلس الانتقالي أجبرت، ما أسمتها بـ "مليشيات الإخوان"، على رفع نقاطها من مدخل طور الباحة، كما اشتدت المواجهات بين الطرفين في أبين جنوب اليمن. واتهم النقيب عناصر حزب الإصلاح باستهداف مواقع الانتقالي في المحافظة بالقصف بقذائف الدبابات والمدفعية والسلاح المتوسط، حسب قوله.

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