اوليانوف: لا دور لتهديدات اميركا في تحديد سياسات موسكو

الوقت- اكد مندوب روسيا الدائم في المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل اوليانوف بان لا دور لتهديدات اميركا في تحديد سياسات موسكو.

جاء ذلك في تغريدة كتبها اوليانوف اليوم الاثنين ردا على التهديد الذي وجهه عضو ما يسمى بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومساعد المستشار السابق للامن القومي الاميركي ريتشارد غولبيرغ بفرض عقوبات على الشركات الروسية والصينية التي تعتزم ابرام صفقات تسليحية مع ايران.

وكتب اوليانوف في تغريدته: اعتقد ان لنا جميعا عقوبات اميركية يمكن تصورها ضد قطاعنا الدفاعي. هل تتصور حقيقة بان قرارات اميركا مهمة بالنسبة لنا؟ ان سياساتنا تحددها عوامل عامة اخرى وليس تهديداتكم.

وكان غولبيرغ قد هدد بان اميركا ستفرض عقوبات على اي شركة روسية او صينية او اي مؤسسة اخرى مشاركة معها تبيع السلاح لايران.

وفي وقت سابق اشار مساعد الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الى انتهاء القيود التسليحية على ايران وقال: ان روسيا لا تخشى العقوبات الاميركية لانها اعتادت عليها.

واضاف: ان روسيا تعمل على تطوير تعاونها متعدد الاطراف مع ايران وان التعاون في المجال العسكري –التقني سيستمر باسلوب هادئ وفقا لحاجات الطرفين واستعداد الطرف الاخر لمثل هذا التعاون.