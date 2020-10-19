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  الإثنين 2 ربيع الاول 1442

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اوليانوف: لا دور لتهديدات اميركا في تحديد سياسات موسكو

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أخبار

الخارجية الصينية: تهديدات بومبيو ضد الدول التي تبرم عقودا تسليحية مع ايران غير مبررة

الإثنين 2 ربيع الاول 1442
 
 
 
 
 
الخارجية الصينية: تهديدات بومبيو ضد الدول التي تبرم عقودا تسليحية مع ايران غير مبررة
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الوقت- وصف المتحدث باسم الخارجية الصينية "جاو لي جيان" تهديدات وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الاخيرة ضد الدول التي تعتزم ابرام عقود تسليحية مع ايران بانها غير مبررة.

وفي مؤتمره الصحفي اليوم الاثنين اتهم متحدث الخارجية الصينية الولايات المتحدة بالتدخل في شؤون الدول الاخرى، معتبرا تهديدات بومبيو بانها "غير مبررة اطلاقا". 

واشار لي جيان الى ان الولايات المتحدة هي نفسها احد بائعي السلاح وتتدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى واضاف: اميركا هي التي تبيع الاسلحة والاعتدة لاي مكان كان وتمارس التجارة العسكرية في سياق مصالحها الجيوسياسية وحتى انها تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى علنا.

وفي الرد على سؤال حول بيع الصين السلاح لايران قال: ان بكين تدير تجارتها العسكرية وفقا لسياساتها التسليحية العسكرية والتزامتها الدولية.

وكانت الخارجية الايرانية قد اصدرت بيانا فجر الاحد على اعتاب انتهاء القيود التسليحية وحظر السفر على بعض المواطنين والمسؤولين العسكريين الايرانيين واعلنت انه بدءا من اليوم (امس الاحد) فان الجمهورية الاسلامية الايرانية يمكنها توفير اي نوع من السلاح والمعدات اللازمة من اي مصدر كان ومن دون اي قيود قانونية وبناء على اساس حاجاتها الدفاعية فقط وكذلك بامكانها تصدير اسلحتها الدفاعية وفقا لسياساتها.

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متحدث الخارجية الصينية ايران بيع السلاح القيود التسليحية بومبيو

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