في زيارة تستمر يومين .. بيدرسون في دمشق السبت

الوقت- يصل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة "غير بيدرسون" إلى دمشق يوم السبت القادم في زيارة تستمر يومين.

وعلمت صحيفة "الوطن" من مصادر دبلوماسية في دمشق، أن "بيدرسون" سيبحث خلال زيارته استئناف اجتماعات لجنة مناقشة تعديل الدستور المصغرة في جنيف التي توقفت مؤخراً نتيجة خلافات وتدخلات خارجية في جدول الأعمال الذي كان متفقاً عليه سابقاً.

وقالت المصادر إن "بيدرسون" سيبحث مع كبار المسؤولين في وزارة الخارجية السورية سبل استئناف المفاوضات في أقرب فرصة ممكنة، كما من المتوقع أن يلتقي الرئيس المشترك الذي يمثل الوفد الوطني السوري أحمد الكزبري.