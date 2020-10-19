البحرين و"إسرائيل" توقعان على بيان مشترك بشأن إرساء العلاقات

الوقت-وقّع وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ومندوبون "إسرائيليون" برئاسة مستشار الأمن القومي مئير بن شبات، أمس الأحد، في المنامة، على بيان مشترك "بشأن إرساء العلاقات" بحضور وزير الخزانة الأميركي ستيف منوشين.

وأعرب الزياني، عن أمله في أن يجلب ما وصفه بـ"اتفاق السلام مع إسرائيل"، الاستقرار والازدهار للمنطقة.

وقال الزياني، خلال استقباله الوفد الإسرائيلي-الأميركي الذي يزور المنامة، أمس الأحد "نحن هنا لدعم اتفاقية إبراهام لاقتناعنا بأن هذا التعاون سيكون له أثر لإحلال سلام دائم يحمي حقوق شعوب الشرق الأوسط.. ومتفائلون بأن اتفاق السلام سيجلب استقراراً وازدهاراً للمنطقة".

وأضاف: "نتطلع لعقد مباحثات خلال هذه الزيارة التاريخية"، مؤكداً أن "هذه الزيارة ستكون خطوة جديدة نحو مستقبل آمن وشرق أوسط أكثر استقراراً وسلاماً".

ويشمل الإعلان التوقيع على 6 ملاحق تتعلق بالعلاقات بين البحرين و"إسرائيل" في مجالات مختلفة مثل الرحلات الجوية وتأشيرات السفر.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية البحريني، تزامناً مع وصول الوفد الإسرائيلي-الأميركي في أول رحلة تجارية رسمية بين تل أبيب والمنامة، منذ إعلان تطبيع العلاقات.

وتحمل الرحلة التي وصلت أمس الأحد، رقم (973) في إشارة إلى "رمز الاتصال الدولي بالبحرين".

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركيّة، أمس الجمعة، أن وزير الخزانة ستيفن منوتشين، سيرأس وفداً أميركياً لزيارة "إسرائيل" والبحرين والإمارات في الفترة ما بين 17 و20 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وبحسب البيان، سينضمّ الوزير منوتشين، والوفد الأميركي إلى المسؤولين الإسرائيليين في "أوّل رحلة تجاريّة مباشرة من "إسرائيل" إلى البحرين".

فبحسب موقع "والاه" الإسرائيلي، سيوقّع على الإعلان في المنامة، مسؤولون من "إسرائيل" والبحرين، برعاية منوتشين، ومبعوث البيت الأبيض آفي بركوفيتش، ومن بين ما سيتناوله الإعلان "إقامة علاقات دبلوماسية كاملة وفتح سفارات".

وكانت وسائل إعلام إسرائيليّة أكدت الجمعة، أنّه من المتوقع أن توقّع "إسرائيل" والبحرين، على إعلان مشترك بشأن "إقامة علاقات سلام وعلاقات دبلوماسيّة".

بالتزامن، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "إسرائيل والإمارات وقعتا على اتفاق يتيح تسيير 28 رحلة جوية أسبوعياً".

وبموجب الاتفاق "سيتم تسيير 28 رحلة جوية من مطار (بن غوريون) وعدد غير محدد من مطار (رامون)، بالإضافة إلى 10 رحلات شحن أسبوعية".

ووفق الإعلام الإسرائيلي، فسيتم التوقيع على الاتفاق رسمياً في احتفال سيتم تنظيمه في مطار "بن غوريون" بحضور رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وذكرت وزارة المواصلات الإسرائيلية أن "المتخصصين في سلطة الطيران المدني يعتبرون أن هناك اهتمام تجاري كبير بالرحلات التي ستنطلق على الخطوط التي سيتم إقامتها من قبل شركات الطيران الإسرائيلية والإماراتية"، معتبرة أن "اتفاق الطيران سيتيح السياحة، التجارة والصفقات، وهذة واحدة من أهم الثمار لاتفاقية السلام".

وأعلنت البحرين في وقت سابق أنها ستسمح بعبور الرحلات بين الإمارات و"إسرائيل" أجواءها.

وصوت الكنيست الإسرائيلي الخميس الماضي، على اتفاق التطبيع مع الإمارات ليصبح نافذاً وفق "القانون الإسرائيلي".

ووقعت الإمارات والبحرين اتفاق تطبيع مع إسرائيل في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، في البيت الأبيض بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبرعاية أميركية.

وقال ترامب في حينها إن "إسرائيل والإمارات والبحرين سوف تنشئ سفارات، وتبدأ بالتعاون في ما بينها كشركاء".