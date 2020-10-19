"وول ستريت جورنال" تكشف عن زيارة مسؤول أميركي لدمشق سراً... لماذا؟

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  الإثنين 2 ربيع الاول 1442

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أيام عصيبة تعيشها أمريكا... هل تحرق نتائج الانتخابات هذا البلد المدجج بالسلاح؟

أيام عصيبة تعيشها أمريكا... هل تحرق نتائج الانتخابات هذا البلد المدجج بالسلاح؟ الوقت- مع بقاء 20 يوماً فقط على الانتخابات الرئاسية الأمريكية والمقرر إجراؤها في 3 نوفمبر 2020، بلغ التنافس بين دونالد ترامب المرشح عن الحزب الجمهوري وجو بايدن، المرشح الديمقراطي، ذروته، ولربما على مرّ التاريخ السياسي لأمريكا، لم يكن هناك أي احتمال للفوضى والأزمات والتوتر بين الحزبين السياسيين الرئيسيين في هذا البلد كما هو الحال اليوم، ومن ناحية أخرى، يشعر ترامب بالرضا عن حالة تعافيه من إصابته من فيروس كورونا، ويظهر بين مؤيديه ك "سوبر مان" وما زال مصرّاً على فرضية تزوير الانتخابات، وعلى الجانب الآخر من القصة، حقق المرشح الديمقراطي جو بايدن ومساعدته كامالا هاريس تقدماً واضحاً في معظم استطلاعات الرأي بتفوقهما على منافسيهما في كلا من المناظرتين

بعد أن جفت البقرة السعودية ..الإمارات المطية الأمريكية لاستنزاف خيرات الخليج الفارسي! بعد فشل أوبك في مواكبة انخفاض إنتاج النفط بعد انخفاض الأسعار، ذكرت مجلة فورين بوليسي أن المشرعين الجمهوريين كانوا غاضبين جداً من السعودية بشأن التطورات الأخيرة في قطاع النفط.

خطوة الفلسطينيين المهمة لتطبيق "الاتفاق التاريخي" بعد قرابة ثلاثة عقود من الخلافات بين الفصائل الفلسطينية، من المقرر الآن أن تجتمع للتوقيع على اتفاق لإجراء ثلاثة انتخابات فلسطينية، الأمر الذي لم يحدث في تاريخ احتلال فلسطين.

معركة الأمعاء الخاوية وخيارات الفصائل المقاومة الوقت- ستبقى المقاومة هي الشعار الأسمى للفلسطينيين أينما وجدوا حتى يزول الاحتلال عن أرضهم المقدسة، ونظراً لحجم المؤامرة العالمية على هذا الشعب ستكون المهمة صعبة، لكن أبناء فلسطين لا يبخلون على تراب بلادهم حتى ينالوا النصر أو الشهادة...

كل شيء في مصلحة عودة الحريري.. إنه الحظ السعيد أو التخطيط المسبق؟ يمکن القول إن انفجار مرفأ بيروت، وانهيار حكومة دياب، وعدم قدرة أديب على تشكيل حكومة جديدة، وتصاعد الأزمة الاقتصادية بعد انقطاع الدعم الخارجي والسياسات الغريبة للبنك المركزي اللبناني والعقوبات الأمريكية، والحاجة الماسة لعائدات النفط والغاز من المياه الإقليمية المتنازع عليها مع الصهاينة، کل ذلك عمل بشکل مكمِّل لإعادة انتخاب الحريري رئيساً للوزراء.

أخبار

رفض شعبي بحريني لإقامة علاقات دبلوماسية وطبيعية مع الكيان الصهيوني

رفض شعبي بحريني لإقامة علاقات دبلوماسية وطبيعية مع الكيان الصهيوني

الوقت - وسط حالة من الرفض البحريني الشعبي لاتفاقية التطبيع التي قام بها النظام البحريني مع الكيان الصهيوني المحتل، يستعد النظام البحريني الخائن لتوقيع اتفاقية لإقامة علاقات تطبيعية ودبلوماسية، بل وتحاول الضغط على المؤسسات البحرينية للموافقة على هذا التطبيع ودعمه وتأييده

فتوى سودانية ضد التطبيع وسط الضغوط الأميركية الوقت - أفتى مجمع الفقه الإسلامي في السودان بعدم جواز التطبيع مع الكيان الاسرائيلي في كل المجالات.

إمرأة بريطانية تتهم وزير التسامح الإماراتي بالاعتداء عليها جنسياً في أبو ظبي الوقت-أكدت البريطانية كايتلين ماكنامارا (32 عاماً) التي كانت تشرف على تنظيم مهرجان أدبي في الإمارات، في تصريحات

"وول ستريت جورنال" تكشف عن زيارة مسؤول أميركي لدمشق سراً... لماذا؟ الوقت-نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، مساء الأحد، أن مسؤولاً في البيت الأبيض قام

وزارة الدفاع الإيرانية: أرضية بيع وشراء السلاح مهيأة لإيران الوقت-أكد وزير الدفاع الايراني أمير حاتمي، أن "أرضية بيع وشراء السلاح مهيأة لإيران"، وذلك تعليقاً على

وزير الخارجية البحريني: المذكرات مع الكيان الصهيوني تؤسس لتعاون ثنائي مثمر الوقت- أعلن وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، اليوم الأحد، توقيع مذكرات تفاهم بين البحرين وكيان الاحتلال الإسرائيلي في عدد من المجالات من شأنها أن تؤسس لتعاون ثنائي مثمر بين الطرفين.

القوات العراقية تعلن تفكيك شبكة إرهابية كاملة في صلاح الدين الوقت- اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، يوم الاحد، تفكيك شبكة إرهابية كاملة في محافظة صلاح الدين شمال بغداد.

نتنياهو يهاتف وزير الخارجية البحريني الوقت - تحدث رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هاتفيا اليوم الأحد، مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني ومع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مينوتشين.

ألمانيا تلغي طلبات اللجوء لآلاف السوريين ! الوقت - ألغت الحكومة الألمانية طلبات اللجوء الخاصة بآلاف السوريين، وذلك بعد إعادة فحص طلباتهم وتدقيقها من جديد.

الرئيس الأمريكي يخطئ بمنصب ماكرون! الوقت - قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتسمية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "رئيسا للوزراء" خلال خطابه الانتخابي في ولاية ميشيغان.

كمالوندي: الغاء الحظر التسليحي "اشراقة لدبلوماسية الجمهورية الاسلامية" الوقت - وصف المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الايرانية "بهروز كمالوندي"، في تصريح اليوم الاحد، الغاء الحظر التسليحي عن البلاد، "اشراقة لدبلوماسية الجمهورية الاسلامية الايرانية".

القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية: شهداء خانطومان فخر جديد لإيران الوقت - أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي، بان الشهداء المدافعين عن المقدسات ومراقد اهل البيت (ع) بانهم الاعمدة الراسخة لعزة ورفعة وشموخ البلاد، مؤكدا بانه طالما استمرت قافلة الشهداء فلن يلحق اي ضرر بالبلاد.

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أخبار

"وول ستريت جورنال" تكشف عن زيارة مسؤول أميركي لدمشق سراً... لماذا؟

الإثنين 2 ربيع الاول 1442
 
 
 
 
 
"وول ستريت جورنال" تكشف عن زيارة مسؤول أميركي لدمشق سراً... لماذا؟

"وول ستريت جورنال" تكشف عن زيارة مسؤول أميركي لدمشق سراً... لماذا؟

الوقت-نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، مساء الأحد، أن مسؤولاً في البيت الأبيض قام

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الوقت-نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، مساء الأحد، أن مسؤولاً في البيت الأبيض قام مؤخراً بزيارة سرية إلى دمشق حيث أجرى اجتماعا مع الحكومة السورية.

وذكرت الصحيفة، استناداً إلى أعضاء في إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ومصادر أخرى مطلعة على سير المحادثات، أن نائب مساعد الرئيس الأميركي، كاش باتيل، الذي يعد مسؤولاً بارزاً معنياً بمكافحة الإرهاب بالبيت الأبيض، زار دمشق في أوائل العام الحالي لعقد اجتماعات سرية مع حكومة الرئيس السوري، بشار الأسد، من أجل تحقيق الإفراج عن مواطنين أميركيين اثنين يعتبر أنهما محتجزان لدى سلطات البلاد.

ولم يكشف المصدر عن المسؤولين الذي التقى بهم باتيل، لكنها أوضحت أن المحادثات أجريت بهدف التوصّل إلى "صفقة مع الأسد" ستؤدي إلى الإفراج عن الصحفي الأميركي المستقل، أوستين تايس، الذي سبق أن خدم في قوات المشاة البحرية واختفي خلال تغطياته التطورات في سوريا عام 2012، و الأميركي السوري، ماجد كمالماز أيضاً.

وأشارت الصحيفة في تقرير إلى أن هذه الزيارة هي الأولى لمسؤول أميركي رفيع إلى سوريا منذ نحو 10 سنوات.

وأوضحت أن اللقاءات المعروفة الأخيرة بين مسؤولي البيت الأبيض والسلطات السورية في دمشق عقدت عام 2010، مذكرة أن الحكومة الأميركية قطعت العلاقات الدبلوماسية مع سوريا عام 2012.

وذكرت "وول ستريت جورنال" أن ترامب بعث برسالة خاصة إلى الأسد في مارس/آذار، يعرض فيها "حواراً مباشراً" بشأن تايس.

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