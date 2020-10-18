ألمانيا تلغي طلبات اللجوء لآلاف السوريين !

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  الأحد 1 ربيع الاول 1442

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أيام عصيبة تعيشها أمريكا... هل تحرق نتائج الانتخابات هذا البلد المدجج بالسلاح؟ الوقت- مع بقاء 20 يوماً فقط على الانتخابات الرئاسية الأمريكية والمقرر إجراؤها في 3 نوفمبر 2020، بلغ التنافس بين دونالد ترامب المرشح عن الحزب الجمهوري وجو بايدن، المرشح الديمقراطي، ذروته، ولربما على مرّ التاريخ السياسي لأمريكا، لم يكن هناك أي احتمال للفوضى والأزمات والتوتر بين الحزبين السياسيين الرئيسيين في هذا البلد كما هو الحال اليوم، ومن ناحية أخرى، يشعر ترامب بالرضا عن حالة تعافيه من إصابته من فيروس كورونا، ويظهر بين مؤيديه ك "سوبر مان" وما زال مصرّاً على فرضية تزوير الانتخابات، وعلى الجانب الآخر من القصة، حقق المرشح الديمقراطي جو بايدن ومساعدته كامالا هاريس تقدماً واضحاً في معظم استطلاعات الرأي بتفوقهما على منافسيهما في كلا من المناظرتين

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خطوة الفلسطينيين المهمة لتطبيق "الاتفاق التاريخي" بعد قرابة ثلاثة عقود من الخلافات بين الفصائل الفلسطينية، من المقرر الآن أن تجتمع للتوقيع على اتفاق لإجراء ثلاثة انتخابات فلسطينية، الأمر الذي لم يحدث في تاريخ احتلال فلسطين.

معركة الأمعاء الخاوية وخيارات الفصائل المقاومة الوقت- ستبقى المقاومة هي الشعار الأسمى للفلسطينيين أينما وجدوا حتى يزول الاحتلال عن أرضهم المقدسة، ونظراً لحجم المؤامرة العالمية على هذا الشعب ستكون المهمة صعبة، لكن أبناء فلسطين لا يبخلون على تراب بلادهم حتى ينالوا النصر أو الشهادة...

كل شيء في مصلحة عودة الحريري.. إنه الحظ السعيد أو التخطيط المسبق؟ يمکن القول إن انفجار مرفأ بيروت، وانهيار حكومة دياب، وعدم قدرة أديب على تشكيل حكومة جديدة، وتصاعد الأزمة الاقتصادية بعد انقطاع الدعم الخارجي والسياسات الغريبة للبنك المركزي اللبناني والعقوبات الأمريكية، والحاجة الماسة لعائدات النفط والغاز من المياه الإقليمية المتنازع عليها مع الصهاينة، کل ذلك عمل بشکل مكمِّل لإعادة انتخاب الحريري رئيساً للوزراء.

أخبار

نتنياهو يهاتف وزير الخارجية البحريني

نتنياهو يهاتف وزير الخارجية البحريني

الوقت - تحدث رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هاتفيا اليوم الأحد، مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني ومع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مينوتشين.

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أخبار

ألمانيا تلغي طلبات اللجوء لآلاف السوريين !

الأحد 1 ربيع الاول 1442
 
 
 
 
 
ألمانيا تلغي طلبات اللجوء لآلاف السوريين !
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الوقت - ألغت الحكومة الألمانية طلبات اللجوء الخاصة بآلاف السوريين، وذلك بعد إعادة فحص طلباتهم وتدقيقها من جديد.

وذكر موقع التلفزيون الألماني أن المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء أعاد منذ مطلع العام الحالي وحتى شهر تموز/ يوليو الماضي 180 ألف طلب لجوء من بينهم 105 آلاف سوري.

وأشار الموقع إلى أنه بعد الفحص تم تثبيت 11912 طلب لجوء وإلغاء طلبات 3088 سوريّاً، وتم منحهم حماية ثانوية أو إقامة منع ترحيل، كون ألمانيا تعتبر سوريا بلداً غير آمنة.

وأوضح المصدر أن سبب إلغاء الطلبات هو زوال أسباب اللجوء كانتهاء الحرب في بلد اللاجئ أو تقديم معلومات أو وثائق مزورة، إضافة إلى تورط صاحب الطلب بجرائم حرب أو جنائية، أو سجنه في ألمانيا لارتكابه جنحة ثقيلة.

تجدر الإشارة إلى أن مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا ذكر في إحصائية أصدرها العام الماضي أن عدد اللاجئين السوريين في البلاد تجاوز الـ780 ألفاً من أصل 1.8 مليون لاجئ من مختلف أنحاء العالم.

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ألمانيا اللاجئين السوريين طلبات اللجوء اللجوء الى المانيا

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