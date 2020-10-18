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  الأحد 1 ربيع الاول 1442

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أيام عصيبة تعيشها أمريكا... هل تحرق نتائج الانتخابات هذا البلد المدجج بالسلاح؟ الوقت- مع بقاء 20 يوماً فقط على الانتخابات الرئاسية الأمريكية والمقرر إجراؤها في 3 نوفمبر 2020، بلغ التنافس بين دونالد ترامب المرشح عن الحزب الجمهوري وجو بايدن، المرشح الديمقراطي، ذروته، ولربما على مرّ التاريخ السياسي لأمريكا، لم يكن هناك أي احتمال للفوضى والأزمات والتوتر بين الحزبين السياسيين الرئيسيين في هذا البلد كما هو الحال اليوم، ومن ناحية أخرى، يشعر ترامب بالرضا عن حالة تعافيه من إصابته من فيروس كورونا، ويظهر بين مؤيديه ك "سوبر مان" وما زال مصرّاً على فرضية تزوير الانتخابات، وعلى الجانب الآخر من القصة، حقق المرشح الديمقراطي جو بايدن ومساعدته كامالا هاريس تقدماً واضحاً في معظم استطلاعات الرأي بتفوقهما على منافسيهما في كلا من المناظرتين

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كل شيء في مصلحة عودة الحريري.. إنه الحظ السعيد أو التخطيط المسبق؟ يمکن القول إن انفجار مرفأ بيروت، وانهيار حكومة دياب، وعدم قدرة أديب على تشكيل حكومة جديدة، وتصاعد الأزمة الاقتصادية بعد انقطاع الدعم الخارجي والسياسات الغريبة للبنك المركزي اللبناني والعقوبات الأمريكية، والحاجة الماسة لعائدات النفط والغاز من المياه الإقليمية المتنازع عليها مع الصهاينة، کل ذلك عمل بشکل مكمِّل لإعادة انتخاب الحريري رئيساً للوزراء.

أخبار

الرئيس الأمريكي يخطئ بمنصب ماكرون!

الرئيس الأمريكي يخطئ بمنصب ماكرون!

الوقت - قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتسمية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "رئيسا للوزراء" خلال خطابه الانتخابي في ولاية ميشيغان.

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أخبار

الرئيس الأمريكي يخطئ بمنصب ماكرون!

الأحد 1 ربيع الاول 1442
 
 
 
 
 
الرئيس الأمريكي يخطئ بمنصب ماكرون!
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الوقت - قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتسمية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "رئيسا للوزراء" خلال خطابه الانتخابي في ولاية ميشيغان.

وكان ترامب يتحدث عن اتفاقية التجارة "نافتا" القديمة مع كندا والمكسيك، والتي وصفها بأنها صفقة سيئة لأمريكا وأصر على إعادة التفاوض، مذكرا باتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال ترامب: "أنا أحب رئيس الوزراء ماكرون حقا، لكنني سألته ذات مرة كيف تسير الأمور بشأن الاتفاقية (اتفاقية باريس للمناخ) هناك؟.. وتبين أن الاتفاقية لا تسير على ما يرام".

ومن المعروف أن رئيس وزراء فرنسا هو جان كاستكس، وقد تم تعيينه في هذا المنصب من قبل إيمانويل ماكرون نفسه.

يجدر الذكر أن ترامب يشكك في ظاهرة الاحتباس الحراري، وقد قرر الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ في عام 2017، بحجة أن بلاده تخسر العديد من الوظائف بسببها.

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كلمات مفتاحية :

اتفاقية باريس للمناخ اتفاقية التجارة نافتا ترامب و ماكرون

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