ابن سلمان يرمي بالسعوديّة نحو هاويّة العزلة الدوليّة.. العار يلتصق باسم السعودية!

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأحد 1 ربيع الاول 1442

إخترنا لكم

أيام عصيبة تعيشها أمريكا... هل تحرق نتائج الانتخابات هذا البلد المدجج بالسلاح؟

أيام عصيبة تعيشها أمريكا... هل تحرق نتائج الانتخابات هذا البلد المدجج بالسلاح؟ الوقت- مع بقاء 20 يوماً فقط على الانتخابات الرئاسية الأمريكية والمقرر إجراؤها في 3 نوفمبر 2020، بلغ التنافس بين دونالد ترامب المرشح عن الحزب الجمهوري وجو بايدن، المرشح الديمقراطي، ذروته، ولربما على مرّ التاريخ السياسي لأمريكا، لم يكن هناك أي احتمال للفوضى والأزمات والتوتر بين الحزبين السياسيين الرئيسيين في هذا البلد كما هو الحال اليوم، ومن ناحية أخرى، يشعر ترامب بالرضا عن حالة تعافيه من إصابته من فيروس كورونا، ويظهر بين مؤيديه ك "سوبر مان" وما زال مصرّاً على فرضية تزوير الانتخابات، وعلى الجانب الآخر من القصة، حقق المرشح الديمقراطي جو بايدن ومساعدته كامالا هاريس تقدماً واضحاً في معظم استطلاعات الرأي بتفوقهما على منافسيهما في كلا من المناظرتين

بعد أن جفت البقرة السعودية ..الإمارات المطية الأمريكية لاستنزاف خيرات الخليج الفارسي! بعد فشل أوبك في مواكبة انخفاض إنتاج النفط بعد انخفاض الأسعار، ذكرت مجلة فورين بوليسي أن المشرعين الجمهوريين كانوا غاضبين جداً من السعودية بشأن التطورات الأخيرة في قطاع النفط.

خطوة الفلسطينيين المهمة لتطبيق "الاتفاق التاريخي" بعد قرابة ثلاثة عقود من الخلافات بين الفصائل الفلسطينية، من المقرر الآن أن تجتمع للتوقيع على اتفاق لإجراء ثلاثة انتخابات فلسطينية، الأمر الذي لم يحدث في تاريخ احتلال فلسطين.

معركة الأمعاء الخاوية وخيارات الفصائل المقاومة الوقت- ستبقى المقاومة هي الشعار الأسمى للفلسطينيين أينما وجدوا حتى يزول الاحتلال عن أرضهم المقدسة، ونظراً لحجم المؤامرة العالمية على هذا الشعب ستكون المهمة صعبة، لكن أبناء فلسطين لا يبخلون على تراب بلادهم حتى ينالوا النصر أو الشهادة...

كل شيء في مصلحة عودة الحريري.. إنه الحظ السعيد أو التخطيط المسبق؟ يمکن القول إن انفجار مرفأ بيروت، وانهيار حكومة دياب، وعدم قدرة أديب على تشكيل حكومة جديدة، وتصاعد الأزمة الاقتصادية بعد انقطاع الدعم الخارجي والسياسات الغريبة للبنك المركزي اللبناني والعقوبات الأمريكية، والحاجة الماسة لعائدات النفط والغاز من المياه الإقليمية المتنازع عليها مع الصهاينة، کل ذلك عمل بشکل مكمِّل لإعادة انتخاب الحريري رئيساً للوزراء.

أخبار

أكثر من 39 مليون إصابة بكورونا حول والعالم والوفيات نحو مليونين

أكثر من 39 مليون إصابة بكورونا حول والعالم والوفيات نحو مليونين

الوقت-أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 39.07 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد

وزير الخزانة الأميركي يزور "إسرائيل" والبحرين والإمارات لدعم التطبيع الوقت-أعلنت وزارة الخزانة الأميركيّة، أمس الجمعة، أن وزير الخزانة ستيفن منوتشين سيرأس

الولايات المتحدة تنفذ أول حكم بإعدام امرأة منذ 7 عقود

الجعفري: لإلزام الاحتلال الإسرائيلي إخضاع أنشطته النووية للوكالة الدولية

نواز شريف يتهم قائد الجيش الباكستاني بتنصيب عمران خان الوقت-اتهم رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف قائد الجيش قمر جاويد باجواه بإطاحة

علييف يتوعد أرمينيا ويصف الهجوم الصاروخي على غنجة بـ"جريمة حرب" الوقت-وصف الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الهجوم الصاروخي على مدينة غنجة الأذربيجانية بأنه

دول أوروبية تطالب "إسرائيل" بالوقف الفوري لبناء مستوطنات في الضفة الوقت-عبّرت وزارات خارجيّة كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، عن شعورها

ترامب يعلن امتلاك بلاده حالياً صواريخ تفوق سرعة الصوت الوقت-قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تمتلك حالياً

إعلام إسرائيلي: "إسرائيل"ستوقع مع البحرين اتفاقاً مؤقتاً لإقامة العلاقات الدبلوماسية الوقت-أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أنه من المتوقع أن توقّع "إسرائيل" والبحرين، الأحد المقبل، على إعلان مشترك بشأن "إقامة علاقات سلام وعلاقات دبلوماسية".

واصفاً إياه بـ"مصدر الرعب".. بايدن: ترامب يشكل خطراً على الولايات المتحدة الوقت-قال المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية، جو بايدن، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب،

لماذا رفضت واشنطن عرض بوتين حول تمديد اتفاقية "نيو ستارت"؟ الوقت-قال مستشار مجلس الأمن القومي الأميركي روبرت أوبرايان، إن الولايات المتحدة اقترحت تمديد

ترامب يشبّه نجل بايدن بـ"المكنسة الكهربائية".. ويتحدث عن "تحرير" ميشغان! الوقت-قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال احتفالية "حماية كبار السن الأميركية"

فرنسا تدعو القادة السياسيين اللبنانيين الالتزام بوعود تنفيذ الإصلاحات الوقت-رأت وزارة الخارجيّة الفرنسيّة أنّه "مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، خاصة بسبب

قتلى وجرحى بانفجار مستودع ذخيرة لهيئة تحرير الشام بريف إدلب الشمالي الوقت-أفادت مصادر سورية بانفجار مستودع ذخيرة لهيئة تحرير الشام بالقرب م

وزارة الدفاع الأرمنية تعلن إسقاط طائرتين مسيرتين لأذربيجان داخل أجواء البلاد الوقت-أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، أمس الجمعة، إسقاط طائرتين مسيرتين لأذربيجان داخل أجواء البلاد،

بايدن يهاجم ترامب بسبب الكورونا بايدن يهاجم ترامب بسبب الكورونا

الرئيس الفرنسي السابق رهن التحقيق بتهمة "أعمال إجرامية" بسبب القذافي الرئيس الفرنسي السابق رهن التحقيق بتهمة "أعمال إجرامية" بسبب القذافي

داوود أوغلو يهاجم اردوغان: خنت الأمة واصبحت فاقداً للذاكرة داوود أوغلو يهاجم اردوغان: خنت الأمة واصبحت فاقداً للذاكرة

غالبية المستوطنين يريدون من نتانياهو ان يتنحى ويخرج من الحياة السياسية غالبية المستوطنين يريدون من نتانياهو ان يتنحى ويخرج من الحياة السياسية

الاسرى المحررين يصلون الى صنعاء في اطار صفقة التبادل في سويسرا الاسرى المحررين يصلون الى صنعاء في اطار صفقة التبادل في سويسرا

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

لماذا رفضت واشنطن عرض بوتين حول تمديد اتفاقية "نيو ستارت"؟

الولايات المتحدة تنفذ أول حكم بإعدام امرأة منذ 7 عقود

نواز شريف يتهم قائد الجيش الباكستاني بتنصيب عمران خان

ترامب يشبّه نجل بايدن بـ"المكنسة الكهربائية".. ويتحدث عن "تحرير" ميشغان!

علييف يتوعد أرمينيا ويصف الهجوم الصاروخي على غنجة بـ"جريمة حرب"

أيام عصيبة تعيشها أمريكا... هل تحرق نتائج الانتخابات هذا البلد المدجج بالسلاح؟

إعلام إسرائيلي: "إسرائيل"ستوقع مع البحرين اتفاقاً مؤقتاً لإقامة العلاقات الدبلوماسية

بعد الخيانة التاريخيّة الكُبرى.. محمد بن زايد مدعاة للسخريّة في "إسرائيل"

واصفاً إياه بـ"مصدر الرعب".. بايدن: ترامب يشكل خطراً على الولايات المتحدة

قتلى وجرحى بانفجار مستودع ذخيرة لهيئة تحرير الشام بريف إدلب الشمالي

سمير جعجع.. العنصر الرئيس لسياسة الأرض المحروقة في لبنان

وزير الخزانة الأميركي يزور "إسرائيل" والبحرين والإمارات لدعم التطبيع

ترامب يعلن امتلاك بلاده حالياً صواريخ تفوق سرعة الصوت

أكثر من 39 مليون إصابة بكورونا حول والعالم والوفيات نحو مليونين

ابن سلمان يرمي بالسعوديّة نحو هاويّة العزلة الدوليّة.. العار يلتصق باسم السعودية!

بعد أن جفت البقرة السعودية ..الإمارات المطية الأمريكية لاستنزاف خيرات الخليج الفارسي!

حكومة الائتلاف على حافة الانهيار.. ما هو سبب قلق نتنياهو؟

واشنطن تدعو السعودية الى إقامة علاقات طبيعية مع الكيان الإسرائيلي

نجاح كبير لايران في المواجهة مع امريكا الاسبوع القادم

سوريا.. استنفار جميع الوزارات بالتعاون مع المجتمع المحلي لإخماد الحرائق

ایران تعلن تعرضها لهجوم سيبراني كبير

العميد مجيد موسوي: تم توثيق عمليات المراقبة والقتالية لمسيّرات الحرس الثوري

بايدن يهاجم ترامب بسبب الكورونا

إعلام إسرائيلي: نتنياهو لن يكشف الأجزاء السرية من صفقة الإمارات قبل تصويت "الكنيست"

خطوة الفلسطينيين المهمة لتطبيق "الاتفاق التاريخي"

الجامعة العربية تبحث عن رئيس.. أموال مهدورة وحقوق مسلوبة هل تجد لها راعياً؟

الاسرى المحررين يصلون الى صنعاء في اطار صفقة التبادل في سويسرا

أمريكا تحث الرياض على التطبيع مع الكيان الإسرائيلي

الصين تدعو لإنشاء "منصة حوار متعددة الأطراف" لتهدئة التوتر في الشرق الأوسط

معركة الأمعاء الخاوية وخيارات الفصائل المقاومة

كل شيء في مصلحة عودة الحريري.. إنه الحظ السعيد أو التخطيط المسبق؟

خريف العلاقات بين أرمينيا والكيان الصهيوني.. ما الذي تبحث عنه تل أبيب في القوقاز؟

ترامب يعلن إصابته وزوجته ميلانيا بكورونا: سنبدأ حجراً صحياً

"جدار العزل الصهيوني الذكي" هل تحوّله المقاومة الفلسطينية غبياً؟

هل ستنجح المخططات الإسرائيليّة لتصدير النفط السعوديّ إلى أوروبا؟

خطوة الفلسطينيين المهمة لتطبيق "الاتفاق التاريخي"

انضمام منظومة رادارية بعيدة المدى لشبكة الدفاع الجوي الايراني

العرب بنظر الصهاينة دواب وخدم ومع ذلك يطبّعون.. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم!

أمير الكويت الجديد والأزمة في قمة هرم السلطة

وزير الخارجية الألماني يتهرّب من الاجابة عن سؤال يخصّ ايران.. ما هو؟

مأساة شيعة البحرين مستمرة وكورونا شمّاعة جديدة للقمع.. هل ينجو الحكّام من غضب الشعب؟

حكومة الائتلاف على حافة الانهيار.. ما هو سبب قلق نتنياهو؟

العميد احمد علي كودرزي: الامن مستتب في الحدود تماما

طوافات الجيش اللبناني تشارك في عملية إطفاء الحرائق شمال لبنان

الخارجية الايرانية: الشعب الايراني لن ترعبه التصريحات المتغطرسة الوقحة لنظام الولايات المتحدة المهزوم والفوضوي

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

ابن سلمان يرمي بالسعوديّة نحو هاويّة العزلة الدوليّة.. العار يلتصق باسم السعودية!

الأحد 1 ربيع الاول 1442
 
 
 
 
 
ابن سلمان يرمي بالسعوديّة نحو هاويّة العزلة الدوليّة.. العار يلتصق باسم السعودية!

مواضيع ذات صلة

بعد أن جفت البقرة السعودية ..الإمارات المطية الأمريكية لاستنزاف خيرات الخليج الفارسي!

واشنطن تدعو السعودية الى إقامة علاقات طبيعية مع الكيان الإسرائيلي

الإمارات والسعودية يداً بيد في وجه القضية الفلسطينية... ما غاية هذا التوافق؟

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- صفعة قويّة جديدة تلقّتها مملكة آل سعود، بعد سلسلة الأعمال الإجراميّة المتواصلة التي يرتكبها حكامها، حيث خسرت السعودية فرصة مهمة للحصول على العضوية في مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، بسبب الرفض الدوليّ الذي يستند على السجل الدمويّ للرياض وانتهاكاتها في هذا المجال.

صفعة جديدة

كشفت نتائج انتخابات مجلس حقوق الإنسان، بعد فرز الأصوات النهائيّة لمقاعد آسيا والمحيط الهادئ، عن فوز باكستان وأزباكستان ونبال والصين، بالمقاعد الأربع المتنافس عليها في المجلس، فيما خسرت السعوديّة بعد حصولها على المرتبة الأخيرة، وفق مدير الإعلام والمتحدث باسم الجمعية العامة للأمّم المتحدة، برندان فارما.

وسرعان ما رحبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنيّة بالدفاع عن حقوق الإنسان بتلك النتيجة، معتبرة أنّ مجلس حقوق الإنسان وجّه توبيخاً شديد اللهجة إلى السعودية في ظل قيادة ولي العهد محمد بن سلمان، الدولة الوحيدة غير المنتخبة، والمنبوذة من قبل أغلب الأمم المتحدة.

كذلك، أوضحت المنظمة أنّ المملكة نالت ما تستحقه وأنّ إخفاقها بالفوز بمقعد في مجلس حقوق الإنسان، جاء رداً على انتهاكاتها الخطيرة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب في الخارج، وتذكير مُرحب به بالحاجة إلى مزيد من المنافسة في انتخابات الأمم المتحدة، بعد مرور أسبوعين على بيان المنظمة، الذي فضح محاولات السعوديّة الحكوميّة لاستغلال الفعاليات الدوليّة المهمة لحرف الأنظار عن جرائمهم الوحشيّة والحد من الانتقادات الدوليّة لانتهاكهم الخطيرة، بما فيها جريمة تقطيع الصحفيّ السعوديّ المعروف، جمال خاشقجي، وتقويض الجهود المبذولة لمحاسبة المسؤولين السعوديين عن تلك الجريمة البشعة.

وبناء على ذلك، فإنّ الرياض خسرت مقعداً مهماً جداً من ناحية تلميع صورتها البشعة أمام المجتمع الدوليّ وشعوب العالم، في حادثة تلت الانتكاسة الكبيرة للسعوديّة وجهودها الرامية لإخفاء الجرائم التي يرتكبها حكامها، بعد دعوة البرلمان الأوروبيّ إلى تخفيض مستوى التمثيل في قمة مجموعة الـ 20 الاقتصاديّة، التي تستضيفها الرياض أواخر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان"، وكان البرلمان قد أوضح في بيان للاتحاد الأوروبيّ ودوله الأعضاء، أنّ الهدف هو تجنب إضفاء الشرعيّة على إفلات السعوديّة من العقاب بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، والاعتقالات غير القانونيّة والتعسفيّة في البلاد.

ومن الجدير بالذكر، أنّ انتخابات مجلس حقوق الإنسان، جَرت الثلاثاء المنصرم، في قاعة الجمعيّة العامة للمنظمة الدوليّة، والذي يضم 47 دولة حول العالم، وكانت آسيا والمحيط الهادئ هي المنطقة الوحيدة التي جرى التنافس على تمثيلها في انتخابات 2020، حيث حصلت السعودية، الرئيس الحاليّ لمجموعة الـ 20 الاقتصاديّة، على أقل الأصوات بين الدول المتنافسة، فيما يتطلب الفوز بعضوية المجلس الحصول على ثلثي أصوات أعضاء الجمعية العامة أي نحو193 دولة.

عهد محمد بن سلمان

جاءت الهزيمة الدوليّة للسعودية في أعقاب الضغوط الشديدة من قبل منظمات حقوق الإنسان التي حذرت من أنّ مصداقية المجلس ستكون على المحك، في حال اختيرت السعودية لعضويّته، بالنظر إلى انتهاكات حقوق الانسان التي يتعرض لها المواطنون السعوديون على يد حكامهم.

وفي هذا الصدد، أشارت المديرة التنفيذيّة لمنظمة الديمقراطيّة في العالم العربيّ، سارة ليا ويتسن، أنّ هذه النتائج تؤكّد مدى الضرر الذي ألحقه ولي العهد السعوديّ، محمد بن سلمان، بمكانة بلاده عالميّاً عندما فشلت في عضوية مجلس حقوق الإنسان، بينما تمكنت الصين وروسيا من الفوز، رغم أنّ الرياض أنفقت ملايين الدولارات للتغطيّة على انتهاكاتها البشعة في هذا المجال.

وفي الوقت الذي شددت فيه ويتسن على أنّ المجتمع الدوليّ لا يقيم وزناً للسعوديّة، بيّنت أنّ الأخيرة في حال لم تقم بإصلاحات جذريّة إضافة إلى الإفراج عن السجناء السياسيين وإنهاء حربها الكارثيّة على اليمن والسماح لمواطنيها بالمشاركة السياسيّة الهادفة، ستظل منبوذة عالميّاً.

في النهاية، تقترب السعوديّة يوماً بعد آخر من هاويّة العزلة الدوليّة نتيجة "السياسات الصبيانيّة" لولي العهد السعوديّ، محمد بن سلمان، واستراتيجيّاته المفضوحة دوليّاً، لمحاولة تلميع انتهاكاته في مجال حقوق الإنسان، والتغطيّة على الصورة القبيحة التي طبعها عن بلاده في الأذهان الدوليّة، وإنّ الهزيمة الأخيرة للرياض ما هي إلا عار جديد على حكام المملكة بعد الفضائح الكبيرة التي وثّقت منهجهم الدمويّ في التعاطي مع الشعب ومع الدول الأُخرى.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

السعودية مجلس حقوق الانسان الأمم المتحدة هيومن رايتس ووتش محمد بن سلمان حقوق الانسان في السعودية

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

مزار الشهید ابومهدی المهندس في وادي السلام
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مزار الشهید ابومهدی المهندس في وادي السلام

مزار الشهید ابومهدی المهندس في وادي السلام

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء