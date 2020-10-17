أكثر من 39 مليون إصابة بكورونا حول والعالم والوفيات نحو مليونين

الوقت-أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 39.07 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة به إلى مليون و99592.

وتمّ تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول/ديسمبر 2019.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر عدد الإصابات والوفيات بكورونا على مستوى العالم، حيث سجلت حتى الآن 8010443 إصابة و217734 حالة وفاة. تليها الهند بـ7370468 و217734 وفيات، وتأتي البرازيل في المرتبة الثالثة بـ5169386 و152460 وفيات.

ثم روسيا بـ1369313 و23723 وفيات. أما فرنسا التي تشهد أرقام إصابات قياسية يومية بكورونا، فقد وصل عدد الإصابات لديها إلى 809684 و33134 وفيات.

وتستعد باريس وضواحيها، بالإضافة إلى 8 مدن كبرى، في حال تأهب قصوى، لحظر تجول يبدأ منتصف ليل الجمعة-السبت، بعدما تم تسجيل أكثر من 30 ألف إصابة في البلاد، في 24 ساعة وهو رقم قياسي.

أما على صعيد الدول العربية فتتصدرها العراق بأعلى عدد إصابات بفيروس كورونا والذي وصل إلى 420303 إصابة، و10142 حالة وفاة. تليها السعودية بـ341495 إصابة و5144 وفية. وتأتي المغرب في المرتبة الثالثة بـ163650 إصابة و2772 حالة وفاة. ثم قطر في المرتبة الرابعة تليها الكويت والإمارات وعمان ومصر.