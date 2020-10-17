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  السبت 30 صفر 1442

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خطوة الفلسطينيين المهمة لتطبيق "الاتفاق التاريخي" بعد قرابة ثلاثة عقود من الخلافات بين الفصائل الفلسطينية، من المقرر الآن أن تجتمع للتوقيع على اتفاق لإجراء ثلاثة انتخابات فلسطينية، الأمر الذي لم يحدث في تاريخ احتلال فلسطين.

معركة الأمعاء الخاوية وخيارات الفصائل المقاومة الوقت- ستبقى المقاومة هي الشعار الأسمى للفلسطينيين أينما وجدوا حتى يزول الاحتلال عن أرضهم المقدسة، ونظراً لحجم المؤامرة العالمية على هذا الشعب ستكون المهمة صعبة، لكن أبناء فلسطين لا يبخلون على تراب بلادهم حتى ينالوا النصر أو الشهادة...

كل شيء في مصلحة عودة الحريري.. إنه الحظ السعيد أو التخطيط المسبق؟ يمکن القول إن انفجار مرفأ بيروت، وانهيار حكومة دياب، وعدم قدرة أديب على تشكيل حكومة جديدة، وتصاعد الأزمة الاقتصادية بعد انقطاع الدعم الخارجي والسياسات الغريبة للبنك المركزي اللبناني والعقوبات الأمريكية، والحاجة الماسة لعائدات النفط والغاز من المياه الإقليمية المتنازع عليها مع الصهاينة، کل ذلك عمل بشکل مكمِّل لإعادة انتخاب الحريري رئيساً للوزراء.

مأساة شيعة البحرين مستمرة وكورونا شمّاعة جديدة للقمع.. هل ينجو الحكّام من غضب الشعب؟ أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن تعاون رؤساء التكايا والمواکب والتزامهم بإجراءات مکافحة کورونا، من خلال عدم إقامة أي تجمعات أو إقامة مواكب العزاء حول التكايا وإحياء المراسيم عبر البث المباشر، وهددت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف هذه القوانين.

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أخبار

فرنسا تدعو القادة السياسيين اللبنانيين الالتزام بوعود تنفيذ الإصلاحات

السبت 30 صفر 1442
 
 
 
 
 
فرنسا تدعو القادة السياسيين اللبنانيين الالتزام بوعود تنفيذ الإصلاحات

فرنسا تدعو القادة السياسيين اللبنانيين الالتزام بوعود تنفيذ الإصلاحات

الوقت-رأت وزارة الخارجيّة الفرنسيّة أنّه "مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، خاصة بسبب

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الوقت-رأت وزارة الخارجيّة الفرنسيّة أنّه "مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، خاصة بسبب تداعيات انفجار مرفأ بيروت، والتي تؤثر بشكل متزايد على اللبنانيين، فإن تشكيل حكومة مهمّة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الضروريّة لا يزال متخلفاً، رغم الالتزامات التي أعادت مجمل القوى السياسية اللبنانية تأكيدها".

وفيما دعت الخارجيّة الفرنسيّة في بيان لها مساء الجمعة، جميع القادة السياسيين اللبنانيين إلى "تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقهم"، وعلقت متحدثة "تعود لهؤلاء، ولهم وحدهم، مسؤوليّة الانسداد المطوّل الذي يمنع أيّ استجابة للانتظارات التي عبّر عنها اللبنانيون".

الخارجيّة الفرنسيّة شددت على أن باريس "مستعدة لمساعدة لبنان في الإصلاحات الكفيلة لوحدها بتعبئة المجتمع الدولي"، مشيرةً إلى أنه "يعود إلى المسؤولين اللبنانيين اختيار النهوض بدل الشلل والفوضى، حيث تقتضي المصلحة العليا للبنان والشعب اللبناني ذلك".

يذكر أنّ لبنان لا يزال بلا حكومة منذ استقالة حكومة الرئيس حسان دياب واعتذار المرشح مصطفى أديب عن تشكيلها خلال أيلول/سبتمبر الماضي، بعد المبادرة الفرنسيّة التي أطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون خلال زيارتين له للبلاد بعد انفجار المرفأ.

لبنان يواجه أزمة اقتصاديّة حادة، تترافق مع انهيار العملة المحليّة أمام الدولار الأميركي، وتحمّل تداعيات انفجار مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس الماضي، بالإضافة إلى مواجهته فيروس كورونا، حيث سجل حتى الآن 60,113 إصابة و509 وفاة بسبب الوباء.

وهناك مخاوف من رفع الدعم عن الدواء والطحين في الفترة المقبلة، في حين حذر رئيس الحكومة السابق من ذلك، محمّلاً مصرف لبنان المركزي المسؤوليّة.

ويصادف اليوم ذكرى مرور عام على انطلاق التظاهرات الشعبيّة في لبنان بتاريخ 17 تشرين الأوّل/أكتوبر 2019، في ظل وجود دعوات إلى التظاهر اليوم.

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وزارة الخارجيّة الفرنسية تظاهرات لبنان أزمة لبنان الاقتصادية لبنان المبادرة الفرنسية حكومة حسان دياب مصطفى أديب انفجار مرفأ بيروت

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