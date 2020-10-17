قتلى وجرحى بانفجار مستودع ذخيرة لهيئة تحرير الشام بريف إدلب الشمالي

الوقت-أفادت مصادر سورية بانفجار مستودع ذخيرة لهيئة تحرير الشام بالقرب من سوق الهال في مدينة سلقين بريف إدلب الشمالي.

الانفجار حصل بأحد مستودعات الذخيرة التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، وتحديداً في معمل كان يستخدم للصناعات البلاستيكية قبل تحويله إلى مصنع ومستودع للأسلحة.

وأدى إلى إصابة 6 مدنيين بجروح بينهم طفلين، ومقتل وإصابة 16 إرهابياً من "تحرير الشام" كانوا داخل مبنى المستودع.

بدوره، أوضح مصدر طبي في مدينة سلقين لـ"سبوتنيك" أن معظم القتلى والجرحى ظهرت عليهم آثار حروق شديدة، مرجحا تعرضهم لمواد شديدة الاشتعال كانت موجودة داخل المستودع المذكور.

وتسيطر "هيئة تحرير الشام"، وهو الاسم الأحدث لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، مع تشكيلة واسعة من التنظيمات المتحالفة معها، على معظم محافظة إدلب وريفها، بما في ذلك المعابر الدولية والشريط الحدودي شمال غرب سوريا.

ومؤخراً، حذرت موسكو عبر مجلس الأمن، من ورود معلومات حول تحضير المجموعات المسلحة في ومقدمتها "هيئة تحرير الشام" الإرهابية، بالتعاون مع تنظيم "الخوذ البيضاء" في منطقة خفض التصعيد بإدلب، لاستفزاز جديد باستخدام المواد الكيميائية وغاز الكلور وتمثيل مسرحية جديدة لاستهداف المدنيين، بغية اتهام الجيش السوري باستخدام السلاح الكيميائي.