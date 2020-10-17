وزارة الدفاع الأرمنية تعلن إسقاط طائرتين مسيرتين لأذربيجان داخل أجواء البلاد

الوقت-أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، أمس الجمعة، إسقاط طائرتين مسيرتين لأذربيجان داخل أجواء البلاد، مشيرة إلى أن قصف مدينة غنجة الأذرية لم يتم من داخل الأراضي الأرمينية.

كما نفت الدفاع الأرمينية، اتهام أذربيجان ليريفان بقصف عدد من مدنها، وقالت متحدثة الوزارة، شوشان ستيبانيان، عبر "تويتر"، إنه "لم يحدث إطلاق نار من أراضي أرمينيا أو من جانب قواتها المسلحة"، مشيرة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الأرمينية أسقطت طائرتين بدون طيار داخل أجواء البلاد.

وتجددت الاشتباكات، اليوم السبت، ووقعت عدة انفجارات قوية هزت مدينة ستيباناكيرت عاصمة جمهورية أرتساخ المعلنة من طرف واحد، وسمعت صافرات التحذير من الغارات الجوية.

رئيس الوزراء الأرمينيّ نيكول باشينيان كان أكّد أن تركيا تشارك في نزاع كاراباخ و"تحرض على الحرب علانية"، وأشار إلى أن مشاركتها في حرب الإقليم تطور إلى تجنيد المرتزقة.

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 أيلول/ سبتمبر الجاري، وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، فرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية. وسبق ذلك إعلان أرمينيا حالة الحرب والتعبئة العامة.

وأدى الصراع في إقليم ناغورنو كارباح إلى مقتل المئات بحسب عدة مصادر. وعلى الرغم من الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة روسيا، لم يتم الالتزام بوقف إطلاق نار إلى الآن.