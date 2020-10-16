بايدن يهاجم ترامب بسبب الكورونا

الوقت- انتقد المرشح الديمقراطي بانتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن تعامل الرئيس دونالد ترامب مع جائحة فيروس كورونا، بينما عقد المرشحان لقاءات جماهيرية تلفزيونية متزامنة بعد إلغاء مناظرتهما الثانية.

وسلطت المواجهة التلفزيونية التي عقدت في وقت ذروة المشاهدة الضوء على مدى كون حملة هذا العام غير عادية في ظل الجائحة التي أصابت قرابة ثمانية ملايين أميركي من بينهم الرئيس نفسه.

وسعى بايدن، الذي كان يتحدث إلى الناخبين في فيلادلفيا على محطة (إيه.بي.سي) التلفزيونية، إلى جعل معالجة ترامب للجائحة القضية الرئيسية، حيث ألقى باللوم على الرئيس الجمهوري بسبب تهوينه من شأن الفيروس.

ودافع ترامب عن طريقة معالجته للجائحة وكذلك عن سلوكه الشخصي، بما في ذلك تنظيم حدث في البيت الأبيض لم يضع الغالبية فيه الكمامات أو يلتزموا بالتباعد الاجتماعي.

وقال ترامب على محطة (إن.بي.سي) التلفزيونية أمام جمهور من الناخبين في ميامي "أنا رئيس، يجب أن أرى الناس، لا يمكن أن أجلس في قبو" وانتقد بايدن ضمنا بعدما أمضى شهورا بعيدا عن فعاليات الحملة مع احتدام الجائحة.

وكان ترامب قد انسحب من المناظرة الثانية التي كانت مقررة الخميس عندما قالت اللجنة المنظمة إنها ستعقد عبر الإنترنت بسبب المخاوف من فيروس كورونا، ومن المقرر إجراء المناظرة الرئاسية الثالثة في 22 أكتوبر بمدينة ناشفيل في ولاية تنيسي.

وقبل 3 أسابيع من انتخابات 2020، يشير استطلاعا fivethirtyeight، وRealClearPolitics، إلى تقدم بايدن على ترامب بنسبة 10.6 بالمئة من أصوات الناخبين، بينما كان يتقدم الأسبوع الماضي، بنسبة 8.3 بالمئة.

ومع ذلك، على المراقب أن يتوخى الحذر بشأن ما يراه في استطلاعات الرأي، إذ يمكن أن يتغير الكثير في الأسابيع الثلاثة المتبقية، كما أن استطلاعات الرأي تقيس تفوق أحد المرشحين في التصويت الشعبي فقط.