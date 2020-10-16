داوود أوغلو يهاجم اردوغان: خنت الأمة واصبحت فاقداً للذاكرة

الوقت- انتقد رئيس الوزراء التركي السبق رئيس حزب "المستقبل" التركي المعارض أحمد داوود أوغلو، "وصف الرئيس ​رجب طيب أردوغان للانتخابات المبكرة بأنها من أعمال الدول القبلية"، لافتاً إلى أنه "يشبه شخصاً لم يقم بإدارة ​تركيا، ويشبه شخصاً بات يفقد الذاكرة، وينسى ما قام به في السابق".

ونوه أوغلو بأن "هذا فقد للذاكرة، وليس شيئاً آخراً، لكن رجال الدولة إذا فقدوا ذاكرتهم يفقدون كذلك بصيرتهم وقدراتهم على اتخاذ القرارات"، متسائلا "ألم تكن ​الانتخابات الرئاسية​ التي أجريت في عام 2018، كان من المفترض أن تجرى عام 2019؟ فلما تم تبكيرها إذاً عن موعدها إن كانت الانتخابات المبكرة كما تقولون؟"

كما أكد أنه "في آذار الماضي، قال أردوغان وحليفه زعيم حزب الحركة القومية، إن مجرد الحديث عن الانتخابات المبكرة خيانة للوطن! إذاً لو كان الأمر كذلك فأنتم خنتم الأمة حين أجريتم الإنتخابات المبكرة عام 2018". وأوضح أن "أردوغان خلال الفترة الأخيرة بات يعيش اليوم بيومه، حتى أنه بات ينسى في الليل ما قاله في الصباح".