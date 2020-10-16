مؤسسة الموانئ الإيرانية تعلن تعرضها لهجوم سيبراني كبير

الوقت- أعلنت مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، أنها تعرضت لهجوم سيبراني، من دون أن تحدد مصدر الهجوم، أو الأضرار الناجمة عنه.

وقالت دائرة العلاقات العامة في المؤسسة، إن "الأعداء اللدودين، الذين لم يتمكنوا من تحقيق أهدافهم المشؤومة، في إيقاف تصدير واستيراد السلع من وإلى إيران، عبر فرض العقوبات الأحادية، يسعون لتنفيذ هجمات سيبرانية، وإظهار هذه العمليات العمياء على أنها حققت نجاحا، باستخدام عمليات نفسية إعلامية".

وأضافت مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، أنها اتخذت إجراءات احترازية، لأجل أن يستمر العمل فيها من دون توقف، وقالت إن كوادرها الفنية، يعملون على تعزيز أنظمة تقديم الخدمات، كي لا تتعرض عمليات تحميل وتفريغ السلع في الموانئ الإيرانية لأي خلل.

ونشر مغردون على توتير من جمارك ميناء بندر عباس صورة مكتوب عليها : نلفت عناية المراجعين الكرام، أنه وبسبب الهجوم السيبراني على البنى التحتية للبلاد، فإن أنظمة الحاسوب معطلة حتى إشعار آخر ... يرجى عدم السؤال.

واعلنت وزارة الاتصالات والتكنولوجيا الإيرانية، الأربعاء، عن تعرض البلاد لهجوم سيبراني كبير استهدف عددا من المؤسسات الحكومية.

واكدت الوزارة الايرانية أن الهجوم واسع النطاق استهدف مؤسستين حكوميتين وأدى إلى انقطاع الاتصال بشبكات وخدمات عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية.

وأوضح المركز أن بعض الجهات الحكومية، وبعد تلقيها الإنذارات، بادرت إلى قطع بعض الخدمات بشكل مؤقت وإجراء اختبارات فنية كإجراء احترازي، مشيرا إلى صدور تحذيرات احترازية لمسؤولين حكوميين وخبراء على مستوى البلاد.

وجاء البيان تأكيدا للتقارير الإعلامية التي أفادت أمس بتعرض عدد من الوزارات والمؤسسات في إيران لهجمات سيبرانية أسفرت عن انقطاع شبكات وأنظمة عدد من الموانئ وتعطل النظام المصرفي.

وسبق أن تعرضت إيران في فبراير الماضي لهجوم سيبراني وصفته بالأكبر في تاريخها، ما أدى إلى قطع الإنترنت بشكل مؤقت.

وأعلنت الخارجية الإيرانية في يوليو أن الولايات المتحدة هي المتهم الأول في أي هجوم سيبراني على إيران، وذلك على خلفية إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامر بشن هجمات إلكترونية واسعة على إيران.

وتمكنت ايران على مدار السنوات السابقة من صى هجمات كبيرة من قبل الكيان الاسرائيلي وامريكا استهدفت منشآت حيوية في البلاد التي تملك قدرات واسعة في هذا المجال.

وکان رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني العميد غلام رضا جلالي قال فی وقت سابق أن إيران تتبوأ المركز الأول في القوة السيبرانية بالمنطقة، وأشار غلام رضا جلالي في حوار تلفزيوني إلى التهديدات السيبرانية وأمن الشبكة، قائلاً: "في التهديدات حصلنا على قدرات مميزة ويمكننا بسهولة مواجهة هذا النوع من الهجمات".