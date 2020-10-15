عملية تبادل الأسرى.. تحالف العدوان وضع الكثير من العراقيل قبل أن ترى النور

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  السبت 30 صفر 1442

إخترنا لكم

بعد أن جفت البقرة السعودية ..الإمارات المطية الأمريكية لاستنزاف خيرات الخليج الفارسي!

بعد أن جفت البقرة السعودية ..الإمارات المطية الأمريكية لاستنزاف خيرات الخليج الفارسي! بعد فشل أوبك في مواكبة انخفاض إنتاج النفط بعد انخفاض الأسعار، ذكرت مجلة فورين بوليسي أن المشرعين الجمهوريين كانوا غاضبين جداً من السعودية بشأن التطورات الأخيرة في قطاع النفط.

خطوة الفلسطينيين المهمة لتطبيق "الاتفاق التاريخي" بعد قرابة ثلاثة عقود من الخلافات بين الفصائل الفلسطينية، من المقرر الآن أن تجتمع للتوقيع على اتفاق لإجراء ثلاثة انتخابات فلسطينية، الأمر الذي لم يحدث في تاريخ احتلال فلسطين.

معركة الأمعاء الخاوية وخيارات الفصائل المقاومة الوقت- ستبقى المقاومة هي الشعار الأسمى للفلسطينيين أينما وجدوا حتى يزول الاحتلال عن أرضهم المقدسة، ونظراً لحجم المؤامرة العالمية على هذا الشعب ستكون المهمة صعبة، لكن أبناء فلسطين لا يبخلون على تراب بلادهم حتى ينالوا النصر أو الشهادة...

كل شيء في مصلحة عودة الحريري.. إنه الحظ السعيد أو التخطيط المسبق؟ يمکن القول إن انفجار مرفأ بيروت، وانهيار حكومة دياب، وعدم قدرة أديب على تشكيل حكومة جديدة، وتصاعد الأزمة الاقتصادية بعد انقطاع الدعم الخارجي والسياسات الغريبة للبنك المركزي اللبناني والعقوبات الأمريكية، والحاجة الماسة لعائدات النفط والغاز من المياه الإقليمية المتنازع عليها مع الصهاينة، کل ذلك عمل بشکل مكمِّل لإعادة انتخاب الحريري رئيساً للوزراء.

مأساة شيعة البحرين مستمرة وكورونا شمّاعة جديدة للقمع.. هل ينجو الحكّام من غضب الشعب؟ أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن تعاون رؤساء التكايا والمواکب والتزامهم بإجراءات مکافحة کورونا، من خلال عدم إقامة أي تجمعات أو إقامة مواكب العزاء حول التكايا وإحياء المراسيم عبر البث المباشر، وهددت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف هذه القوانين.

أخبار

لماذا رفضت واشنطن عرض بوتين حول تمديد اتفاقية "نيو ستارت"؟

لماذا رفضت واشنطن عرض بوتين حول تمديد اتفاقية "نيو ستارت"؟

الوقت-قال مستشار مجلس الأمن القومي الأميركي روبرت أوبرايان، إن الولايات المتحدة اقترحت تمديد

ترامب يشبّه نجل بايدن بـ"المكنسة الكهربائية".. ويتحدث عن "تحرير" ميشغان! الوقت-قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال احتفالية "حماية كبار السن الأميركية"

فرنسا تدعو القادة السياسيين اللبنانيين الالتزام بوعود تنفيذ الإصلاحات الوقت-رأت وزارة الخارجيّة الفرنسيّة أنّه "مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، خاصة بسبب

قتلى وجرحى بانفجار مستودع ذخيرة لهيئة تحرير الشام بريف إدلب الشمالي الوقت-أفادت مصادر سورية بانفجار مستودع ذخيرة لهيئة تحرير الشام بالقرب م

وزارة الدفاع الأرمنية تعلن إسقاط طائرتين مسيرتين لأذربيجان داخل أجواء البلاد الوقت-أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، أمس الجمعة، إسقاط طائرتين مسيرتين لأذربيجان داخل أجواء البلاد،

بايدن يهاجم ترامب بسبب الكورونا بايدن يهاجم ترامب بسبب الكورونا

الرئيس الفرنسي السابق رهن التحقيق بتهمة "أعمال إجرامية" بسبب القذافي الرئيس الفرنسي السابق رهن التحقيق بتهمة "أعمال إجرامية" بسبب القذافي

داوود أوغلو يهاجم اردوغان: خنت الأمة واصبحت فاقداً للذاكرة داوود أوغلو يهاجم اردوغان: خنت الأمة واصبحت فاقداً للذاكرة

غالبية المستوطنين يريدون من نتانياهو ان يتنحى ويخرج من الحياة السياسية غالبية المستوطنين يريدون من نتانياهو ان يتنحى ويخرج من الحياة السياسية

الاسرى المحررين يصلون الى صنعاء في اطار صفقة التبادل في سويسرا الاسرى المحررين يصلون الى صنعاء في اطار صفقة التبادل في سويسرا

مؤسسة الموانئ الإيرانية تعلن تعرضها لهجوم سيبراني كبير مؤسسة الموانئ الإيرانية تعلن تعرضها لهجوم سيبراني كبير

ألمانيا تحصد رقم قياسيا بفيروس كورونا واعداد الضحايا تصل الى 1.1 مليون شخص حول العالم ألمانيا تحصد رقم قياسيا بفيروس كورونا والضحايا تصل الى 1.1 مليون شخص حول العالم

إعلام إسرائيلي: نتنياهو لن يكشف الأجزاء السرية من صفقة الإمارات قبل تصويت "الكنيست" الوقت-قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

مجموعة الـ20 تمدد تعليق خدمة ديون البلدان الفقيرة حتى نهاية العام الوقت-عقدت مجموعة الـ20 مساء أمس الأربعاء، اجتماعاً افتراضياً استضافته السعودية، الرئيس الحالي للمجموعة

من السجن إلى الحكومة.. جباروف رئيساً للوزراء في قرغيزستان الوقت-صادق رئيس قرغيزستان، مساء أمس الأربعاء، على تعيين صدر جباروف رئيساً للوزراء، في

ترامب يهاجم "تويتر" و"فيسبوك": لن ينجحوا في إسقاطي الوقت-هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب موقعي "تويتر" و"فيسبوك" لحظرهما

بوتين وإردوغان: يجب التزام الهدنة في ناغورنو كاراباخ الوقت-أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان

الخارجية الأذربيجانية: عودة الأراضي والمهجرين معيارنا لتحديد وضع "كاراباخ" الوقت-قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية ليلى عبد اللاييفا، منذ سنتين تقوم أرمينيا

الإعلام الإسرائيلي عن وزير سعودي: لن ننضم حالياً إلى عملية التطبيع الوقت-ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان قال في أحاديث مغلقة مع محافل

أمريكا تحث الرياض على التطبيع مع الكيان الإسرائيلي الوقت - حث وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، السعودية، خلال لقائه نظيره السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، حثها على دراسة إقامة علاقات طبيعية مع الكيان الإسرائيلي.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

أزمة اللاجئين تتفاقم.. أوروبا على شفا كارثة إنسانية

فرنسا تدعو القادة السياسيين اللبنانيين الالتزام بوعود تنفيذ الإصلاحات

الرئيس الفرنسي السابق رهن التحقيق بتهمة "أعمال إجرامية" بسبب القذافي

ترامب يشبّه نجل بايدن بـ"المكنسة الكهربائية".. ويتحدث عن "تحرير" ميشغان!

لماذا رفضت واشنطن عرض بوتين حول تمديد اتفاقية "نيو ستارت"؟

أيام عصيبة تعيشها أمريكا... هل تحرق نتائج الانتخابات هذا البلد المدجج بالسلاح؟

وزارة الدفاع الأرمنية تعلن إسقاط طائرتين مسيرتين لأذربيجان داخل أجواء البلاد

عملية تبادل الأسرى.. تحالف العدوان وضع الكثير من العراقيل قبل أن ترى النور

سمير جعجع.. العنصر الرئيس لسياسة الأرض المحروقة في لبنان

الكنيسة الكاثوليكية الأمريكية .. حصان طروادة ضدّ الصين

بايدن يهاجم ترامب بسبب الكورونا

قتلى وجرحى بانفجار مستودع ذخيرة لهيئة تحرير الشام بريف إدلب الشمالي

بعد الخيانة التاريخيّة الكُبرى.. محمد بن زايد مدعاة للسخريّة في "إسرائيل"

الخارجية الايرانية: الشعب الايراني لن ترعبه التصريحات المتغطرسة الوقحة لنظام الولايات المتحدة المهزوم والفوضوي

حركة عدم الانحياز توجّه رسالة لحكومة الاحتلال .. ما مضمونها؟

بعد أكثر من 10 ساعات من المحادثات .. اتفاق وقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا يدخل حيّز التنفيذ

خطوة الفلسطينيين المهمة لتطبيق "الاتفاق التاريخي"

القوات اليمنية تفشل هجوما كبيرا بالجوف وتأسر قائدا ميدانيا كبيرا

بعد أن جفت البقرة السعودية ..الإمارات المطية الأمريكية لاستنزاف خيرات الخليج الفارسي!

وزير خارجية العراق يسلم السيسي رسالة من الكاظمي

المقاومة العراقية: أمريكا ستدفع الثمن غاليا إذا راوغت في الانسحاب من العراق

احتمال تفكك ليبيا بسبب التدخلات الأجنبية.. هل ستصبح ليبيا مقسّمة مثل السودان؟

أية الله السيد علي خامنئي : كل القيم المهمة ستختل ان انعدم الامن

السلطة الفلسطينية تدين قرار الإحتلال بناء آلاف الوحدات الاستيطانية

آخر التطورات في اليمن.. استمرار المغامرة المجنونة للإمارات والكيان الصهيوني في جزيرة سقطرى + صور

نجاح كبير لايران في المواجهة مع امريكا الاسبوع القادم

طوافات الجيش اللبناني تشارك في عملية إطفاء الحرائق شمال لبنان

واشنطن تدعو السعودية الى إقامة علاقات طبيعية مع الكيان الإسرائيلي

احتمال انفجار مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان والكيان الصهيوني .. ما السبب؟

أبو الغيط واللعب على الحبلين

"صراع الممالك" يتحول لـ"حرب ناعمة" بين دول مجلس التعاون الخليجيّ.. ماذا بعد الحملات المضللة؟

هل ستنجح المخططات الإسرائيليّة لتصدير النفط السعوديّ إلى أوروبا؟

العرب بنظر الصهاينة دواب وخدم ومع ذلك يطبّعون.. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم!

القوات بالوكالة في حرب كاراباخ.. هل سيتكرر السيناريو السوري؟

خريف العلاقات بين أرمينيا والكيان الصهيوني.. ما الذي تبحث عنه تل أبيب في القوقاز؟

الخارجية الايرانية: الشعب الايراني لن ترعبه التصريحات المتغطرسة الوقحة لنظام الولايات المتحدة المهزوم والفوضوي

أمير الكويت الجديد والأزمة في قمة هرم السلطة

سقوط شهيدة وجريح في الحديدة بقذائف لتحالف العدوان

ترامب يعلن إصابته وزوجته ميلانيا بكورونا: سنبدأ حجراً صحياً

حركة عدم الانحياز توجّه رسالة لحكومة الاحتلال .. ما مضمونها؟

انضمام منظومة رادارية بعيدة المدى لشبكة الدفاع الجوي الايراني

"جامعة الخيانة العربية"... هل تكفّ عن خنوعها وعبثها بالمستقبل العربي؟

الرئيس الإيراني: لن نسمح للإرهابيين بالوجود قرب حدودنا

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

عملية تبادل الأسرى.. تحالف العدوان وضع الكثير من العراقيل قبل أن ترى النور

السبت 30 صفر 1442
 
 
 
 
 
عملية تبادل الأسرى.. تحالف العدوان وضع الكثير من العراقيل قبل أن ترى النور

مواضيع ذات صلة

تفاصيل الانتصارات الكبيرة في الشريان الاقتصادي لليمن.. كيف هُزم تحالف العدوان السعودي في محافظتي "مأرب والجوف"؟ + صور

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- قبل عدة أسابيع أتفقت حكومة الوفاق الوطنية اليمنية مع تحالف العدوان السعودي وحكومة الرئيس المستقيل "عبد ربه منصور هادي" على تبادل 1081 أسيرا، حسب ما أعلن وسيط الأمم المتحدة الأحد بعد أسبوع من المحادثات التي جرت في سويسرا وتأتي هذه الخطوة بعد نحو عامين من التوقيع على عملية لتبادل آلاف الأسرى. وتعتبر عملية التبادل هي الأكبر منذ بداية العدوان السعودي الدامي على أبناء الشعب اليمني وتدخلها على رأس تحالف عسكري غاشم في 2015. وخلال المحادثات الأخيرة في سويسرا، توصل كل من  ممثلي حكومة الوفاق الوطنية اليمنية وممثلي حكومة الرئيس المستقيل "منصور هادي" القابعة في فنادق الرياض إلى اتفاق لتبادل أكثر من ألف أسير، وذلك بعد نحو عامين من التوقيع على عملية لتبادل آلاف الأسرى. واتفق طرفا النزاع على تبادل 1081 أسيرا، وفق ما أعلن وسيط الأمم المتحدة.

وحول هذا السياق، أثنى مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن "مارتن غريفيث" على هذا الإنجاز الهام للغاية، موضحا أن الوفدين اتفقا على الاجتماع مجددا للتفاوض بشأن عمليات إطلاق سراح جديدة. وتعتبر هذه العملية هي الأكبر منذ بداية العدوان البربري في عام 2015 على أبناء الشعب اليمني وتدّخل السعودية ودولة الإمارات وعدد من البلدان العربية العميلة لدعم حكومة الرئيس المستقيل "منصور هادي"وعلى صعيد متصل، قال عضو في وفد حكومة الوفاق الوطنية الحكومي، "محمد الربوعي"، انه تم التوصل "إلى اتفاق لتبادل 1081 أسيراً بين الطرفين، 681 من أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية و400 من مرتزقة تحالف العدوان السعودي. وذكر أنّ من بين المفرج عنهم "15 سعوديا وأربعة سودانيين" هم أسرى لدى أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية، مضيفا أنّه تقرّر تأجيل الإفراج عن شقيق الرئيس اليمني المستقيل "عبد ربه منصور هادي".

ومن جهتها، كشفت قناة "المسيرة" الناطقة باسم حركة "أنصار الله" اليمنية على سير عملية المفاوضات وقالت، أنه "من المقرر أن تختتم جولة التفاوض يوم الأحد الماضي بإعلان الاتفاق على الصفقة الموقع عليها". وقال عضو المجلس السياسي الأعلى، "محمد علي الحوثي" على حسابه عبر تويتر "ما يهمنا هو التنفيذ بشأن الأسرى وليس التوقيع فقط". واتهم "الحوثي" تحالف العدوان السعودي باختلاق الكثير من العراقيل لإفشال هذه العملية الكبيرة لتبادل الأسرى. ويمثّل اتمام هذه العملية بارقة أمل بعد ست سنوات من الاقتتال الذي تسبب في مقتل وإصابة آلاف اليمنيين وبأسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقا للأمم المتحدة، إذ يواجه ملايين السكان اليمنيين خطر المجاعة.

كما كشف رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى وعضو الوفد الوطني المفاوض "عبد القادر المرتضى" يوم الأحد الماضي عن منع قوى العدوان لمرتزقتها عن تنفيذ أي عملية تبادل عبر الوساطات المحلية، حسب التوجيهات التي أصدرتها السعودية. وقال "المرتضى" في منشور له على صفحته في فيسبوك :"أنه في الوقت الذي لازالت قوى العدوان تماطل وتتهرب من تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى قاموا بمنع تنفيذ أي عملية تبادل عبر الوساطات المحلية وفق التوجيهات التي أصدرتها السعودية". واعتبر "المرتضى" منع قوى العدوان، دليل واضح على إهمالهم لأسراهم وعدم مبالاتهم بمعاناة الأسرى وعائلاتهم وكذلك على أن المرتزقة مسلوبي القرار والإرادة ولا يملكون من الأمر الا ما يمليه عليهم الضباط السعوديين والإماراتيين.

الجدير بالذكر أن قوى العدوان قامت خلال الفترة الماضية بوضع الكثير من العراقيل لمنع تنفيذ تبادل الأسرى الكل مقابل الكل على الرغم من توقيعها على ذلك في مفاوضات السويد. وهنا، قال عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله "علي القحوم"، إنّ "هناك توقعات بوصول الأسرى اليمنيين قريباً، مشيراً إلى أنّ دول العدوان عرقلت مراراً مسألة تبادل الأسرى". أكد الإعلامي اليمني "عبد السلام جحاف" قبل عدة أيام، أن تحالف العدوان غير جاد في ملف تبادل الأسرى، لافتا إلى أن السعودية تريد تمرير هذا الملف الحساس والإنساني حسب أهدافها. وقال "عبد السلام جحاف"، أنه "على تحالف العدوان السعودي إنجاز ملف التبادل كمقدمة لتوقف العدوان." ولفت إلى أن الأمم المتحدة تتحرك بجدية عندما تحقق القوات اليمنية إنجازات كبيرة. وقال، إن "الأمم المتحدة هي التي تقف وراء الحصار على اليمنيين وهي ضالعة كثيرا في هذا العدوان".

ومن جانبه، أعرب الاعلامي اليمني "علي قصيلة"، أنه لا يوجد أفق للخروج بنتائج إيجابية من المفاوضات الجارية نظرا لعدم جدية دول العدوان والأمم المتحدة وسعيها لوقف تقدم القوات اليمنية المشتركة. وأضاف، "لا توجد جدية من الأمم المتحدة وهذا ناتج عن عدم جدية تحالف العدوان في تبادل الأسرى". ونوه إلى أن فتح ملف تبادل الأسرى جاء لغرض وقف تقدم القوات اليمنية في جميع الجبهات خاصة في مأرب. ولفت إلى أن ملف الأسرى ملف ذو حساسية وطابع إنساني بينما يريد الطرف الآخر تمريره حسب أهدافه. وخلص إلى القول، "إن الأمم المتحدة تدرك من هو الطرف الذي يعرقل اتفاق تبادل الأسرى".

وعلى صعيد متصل، كشفت العديد من التقارير الاخبارية، أن حركة "أنصار الله" اليمنية أفرجت حركة "أنصار الله" يوم أمس الأربعاء عن رهينتين أمريكيتين في ما يبدو كأنه جزء من صفقة كبيرة لتبادل الأسرى. وكانت ساندرا لولي وهي موظفة إغاثة قد احتجزت منذ ثلاث سنوات، بينما احتجز رجل الأعمال ميكائيل جيدادا عاماً واحداً، وذلك لقيامها بالكثير من الأعمال المشبوهة التي تخدم تحالف العدوان السعودي في العاصمة صنعاء. كما أرسلت حركة "أنصار الله" رفات أسير أمريكي ثالث، يدعى "بلال فطين" إلى الولايات المتحدة. كما لفتت تلك التقارير أن حكومة الوفاق الوطنية أعلنت يوم أمس عن استقبال أكثر من مئتي مواطن يمني من سلطنة عُمان، بعد تلقيهم المعالجة الطبية. وحول هذا السياق، غرّد "محمد عبد السلام" المتحدث باسم حركة "أنصار الله" قائلاً، إن "اليمنيين الذين يبلغ عددهم نحو 240 شخصاً، من الجرحى أو العالقين كانوا قد سافروا إلى مسقط لتلقي العلاج." وأضاف "عبد السلام"، أنّ "الأمم المتحدة لم تقم بإعادتهم بحسب الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه". كما شكر سلطنة عمان على "جهودها الإنسانية"، لكنّه لم يأت على ذكر الإفراج عن رهائن أمريكيين.

وعلى صعيد متصل، ذكرت العديد من المصادر، أنّ طائرتين تابعتين للصليب الأحمر الدولي وصلتا مطار صنعاء الدولي اليوم الخميس لتقل أسرى قوات الرئيس المستقيل "عبد ربه منصور هادي" وتحالف العدوان السعودي. وذكرت المصادر أن الطائرتان ستقلّان نحو 256 أسيراً من قوات "هادي" وتحالف العدوان بينهم سعوديين وسودانيين. المصادر أشارت إلى أنّ الطائرات التي ستقل أسرى قوات "هادي" وتحالف العدوان السعودي اتجهت اليوم الصباح إلى الرياض وسيئون ومن ثم لجيبوتي. وذكرت تلك المصادر، أنّ "العدو حاول أمس وقف عملية تبادل الأسرى". كما لفتت تلك المصادر إلى أنّ تبادل الأسرى خطوة جيدة لكن نرفض استمرار الحصار والعدوان. وفي هذا الإطار، تحدث الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد "يحيى سريع" لعدد من الصحفيين، وقال "نهتم بأسرى العدو ونقدّم لهم الخدمات بعكس الطرف الآخر". وأضاف "نحن جاهزون لعمليات كبيرة إذا لم يرضَ العدوان بأن يتجاوب مع دعوات السلام". كما لفت إلى أنّ "طائرة من الرياض أقلت صباح يومنا هذا 249 أسيراً إلى مطار صنعاء من القوات المسلحة اليمنية كدفعة أولى".

ومن جهته، قال "هادي علي" عضو لجنة شؤون الأسرى، إنّ عملية تبادل الأسرى تمت وفقاً للاتفاق الذي وقعه الطرفان في سويسرا. ولفت إلى أن تحالف العدوان السعودي حاول اختلاق العديد من العراقيل لنسف عملية تبادل الأسرى ولكنه فشل في نهاية المطاف. وذكر أن "عملية تبادل الأسرى هذه شملت 480 أسيراً من قوات أنصار الله مقابل 250 أسيراً تابعين لمرتزقة هادي". وأضاف "في الدفعة الثانية غداً الجمعة سيتم تبادل 200 أسيراً مقابل 251 وسيتم نقلهم عبر مطاري صنعاء وعدن".

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

تبادل الأسرى أنصار الله منصور هادي عراقيل تحالف العدوان

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

مزار الشهید ابومهدی المهندس في وادي السلام
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مزار الشهید ابومهدی المهندس في وادي السلام

مزار الشهید ابومهدی المهندس في وادي السلام

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء