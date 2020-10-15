الكنيسة الكاثوليكية الأمريكية .. حصان طروادة ضدّ الصين

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الجمعة 28 صفر 1442

إخترنا لكم

بعد أن جفت البقرة السعودية ..الإمارات المطية الأمريكية لاستنزاف خيرات الخليج الفارسي!

بعد أن جفت البقرة السعودية ..الإمارات المطية الأمريكية لاستنزاف خيرات الخليج الفارسي! بعد فشل أوبك في مواكبة انخفاض إنتاج النفط بعد انخفاض الأسعار، ذكرت مجلة فورين بوليسي أن المشرعين الجمهوريين كانوا غاضبين جداً من السعودية بشأن التطورات الأخيرة في قطاع النفط.

خطوة الفلسطينيين المهمة لتطبيق "الاتفاق التاريخي" بعد قرابة ثلاثة عقود من الخلافات بين الفصائل الفلسطينية، من المقرر الآن أن تجتمع للتوقيع على اتفاق لإجراء ثلاثة انتخابات فلسطينية، الأمر الذي لم يحدث في تاريخ احتلال فلسطين.

معركة الأمعاء الخاوية وخيارات الفصائل المقاومة الوقت- ستبقى المقاومة هي الشعار الأسمى للفلسطينيين أينما وجدوا حتى يزول الاحتلال عن أرضهم المقدسة، ونظراً لحجم المؤامرة العالمية على هذا الشعب ستكون المهمة صعبة، لكن أبناء فلسطين لا يبخلون على تراب بلادهم حتى ينالوا النصر أو الشهادة...

كل شيء في مصلحة عودة الحريري.. إنه الحظ السعيد أو التخطيط المسبق؟ يمکن القول إن انفجار مرفأ بيروت، وانهيار حكومة دياب، وعدم قدرة أديب على تشكيل حكومة جديدة، وتصاعد الأزمة الاقتصادية بعد انقطاع الدعم الخارجي والسياسات الغريبة للبنك المركزي اللبناني والعقوبات الأمريكية، والحاجة الماسة لعائدات النفط والغاز من المياه الإقليمية المتنازع عليها مع الصهاينة، کل ذلك عمل بشکل مكمِّل لإعادة انتخاب الحريري رئيساً للوزراء.

مأساة شيعة البحرين مستمرة وكورونا شمّاعة جديدة للقمع.. هل ينجو الحكّام من غضب الشعب؟ أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن تعاون رؤساء التكايا والمواکب والتزامهم بإجراءات مکافحة کورونا، من خلال عدم إقامة أي تجمعات أو إقامة مواكب العزاء حول التكايا وإحياء المراسيم عبر البث المباشر، وهددت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف هذه القوانين.

أخبار

داوود أوغلو يهاجم اردوغان: خنت الأمة واصبحت فاقداً للذاكرة

داوود أوغلو يهاجم اردوغان: خنت الأمة واصبحت فاقداً للذاكرة

داوود أوغلو يهاجم اردوغان: خنت الأمة واصبحت فاقداً للذاكرة

غالبية المستوطنين يريدون من نتانياهو ان يتنحى ويخرج من الحياة السياسية غالبية المستوطنين يريدون من نتانياهو ان يتنحى ويخرج من الحياة السياسية

الاسرى المحررين يصلون الى صنعاء في اطار صفقة التبادل في سويسرا الاسرى المحررين يصلون الى صنعاء في اطار صفقة التبادل في سويسرا

مؤسسة الموانئ الإيرانية تعلن تعرضها لهجوم سيبراني كبير مؤسسة الموانئ الإيرانية تعلن تعرضها لهجوم سيبراني كبير

ألمانيا تحصد رقم قياسيا بفيروس كورونا واعداد الضحايا تصل الى 1.1 مليون شخص حول العالم ألمانيا تحصد رقم قياسيا بفيروس كورونا والضحايا تصل الى 1.1 مليون شخص حول العالم

إعلام إسرائيلي: نتنياهو لن يكشف الأجزاء السرية من صفقة الإمارات قبل تصويت "الكنيست" الوقت-قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

مجموعة الـ20 تمدد تعليق خدمة ديون البلدان الفقيرة حتى نهاية العام الوقت-عقدت مجموعة الـ20 مساء أمس الأربعاء، اجتماعاً افتراضياً استضافته السعودية، الرئيس الحالي للمجموعة

من السجن إلى الحكومة.. جباروف رئيساً للوزراء في قرغيزستان الوقت-صادق رئيس قرغيزستان، مساء أمس الأربعاء، على تعيين صدر جباروف رئيساً للوزراء، في

ترامب يهاجم "تويتر" و"فيسبوك": لن ينجحوا في إسقاطي الوقت-هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب موقعي "تويتر" و"فيسبوك" لحظرهما

بوتين وإردوغان: يجب التزام الهدنة في ناغورنو كاراباخ الوقت-أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان

الخارجية الأذربيجانية: عودة الأراضي والمهجرين معيارنا لتحديد وضع "كاراباخ" الوقت-قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية ليلى عبد اللاييفا، منذ سنتين تقوم أرمينيا

الإعلام الإسرائيلي عن وزير سعودي: لن ننضم حالياً إلى عملية التطبيع الوقت-ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان قال في أحاديث مغلقة مع محافل

أمريكا تحث الرياض على التطبيع مع الكيان الإسرائيلي الوقت - حث وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، السعودية، خلال لقائه نظيره السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، حثها على دراسة إقامة علاقات طبيعية مع الكيان الإسرائيلي.

واشنطن تدعو السعودية الى إقامة علاقات طبيعية مع الكيان الإسرائيلي واشنطن تدعو السعودية الى إقامة علاقات طبيعية مع الكيان الإسرائيلي

السلطة الفلسطينية تدين قرار الإحتلال بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الوقت - أدانت السلطة الفلسطينية قرار حكومة الإحتلال الإسرائيلي ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة على الأراضي الفلسطينية.

رئيس الوزراء العراقي يتسلم رسالة خطية من اردوغان الوقت - أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الاربعاء، ان الاخير تسلم رسالة خطية من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

نجاح كبير لايران في المواجهة مع امريكا الاسبوع القادم نجاح كبير لايران في المواجهة مع امريكا الاسبوع القادم

الجمهوربة العربية السورية تدين بشدة بيان النفاق والتضليل للمجلس الأوروبي الوقت - أدانت سوريا بشدة بيان المجلس الأوروبي بشأن تمديد العقوبات المفروضة لمدة عام إضافي على بعض المؤسسات والأفراد السوريين بذريعة تطوير واستخدام الأسلحة الكيميائية مؤكدة أنه بني على النفاق والتضليل ويأتي استمرارا للحملة المعادية لسوريا.

في اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني رئيس مكتب رئاسة الجمهورية الإيرانية: إيران مستعدة لأداء دور أكثر فاعلية في حل الخلافات بين اذربيجان وأرمينيا الوقت - قال رئيس مكتب رئاسة الجمهورية في ايران "محمود واعظي" : ان ايران مستعدة لاداء دور اكثر فاعلية في سياق حل الخلافات بين جمهورية اذربيجان وارمينيا.

خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية اليابان؛ وزير الخارجية الإيراني : تواجد القوات الاجنبية يثير المزيد من المشاكل في المنطقة الوقت - اشار وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" بالدور الفاعل الذي تضطلع به ايران في سياق ارساء السلام والاستقرار الاقليميين؛ قائلا : ان تواجد القوات الاجنبية في المنطقة اذ لا يخدم هذه الاهداف، سيؤدي الى مزيد من التعقيد وزيادة المشاكل في المنطقة.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

حبال السلام الزائف تلفّ عنق السلطة الفلسطينية... هل تختنق بالتطبيع الذي أيّدته يوماً؟

مؤسسة الموانئ الإيرانية تعلن تعرضها لهجوم سيبراني كبير

ألمانيا تحصد رقم قياسيا بفيروس كورونا واعداد الضحايا تصل الى 1.1 مليون شخص حول العالم

الكنيسة الكاثوليكية الأمريكية .. حصان طروادة ضدّ الصين

داوود أوغلو يهاجم اردوغان: خنت الأمة واصبحت فاقداً للذاكرة

مجموعة الـ20 تمدد تعليق خدمة ديون البلدان الفقيرة حتى نهاية العام

بنود سرية لاتفاق العار مع الإمارات تثير حفيظة الكنيست وتهدّد الاتفاق بالكامل!

غالبية المستوطنين يريدون من نتانياهو ان يتنحى ويخرج من الحياة السياسية

إعلام إسرائيلي: نتنياهو لن يكشف الأجزاء السرية من صفقة الإمارات قبل تصويت "الكنيست"

الاسرى المحررين يصلون الى صنعاء في اطار صفقة التبادل في سويسرا

بعد أكثر من 10 ساعات من المحادثات .. اتفاق وقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا يدخل حيّز التنفيذ

احتمال تفكك ليبيا بسبب التدخلات الأجنبية.. هل ستصبح ليبيا مقسّمة مثل السودان؟

خطوة الفلسطينيين المهمة لتطبيق "الاتفاق التاريخي"

33 عاماً على انطلاقتها الجهادية...نظرة على حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية ومقارباتها وأعمالها البارزة

الأسد يتفقد قرية بلوران باللاذقية بعد الحرائق للاطلاع على الأضرار

تقرير أمريكي: أمريكا ستشهد قريباً زيادة نفوذ إيران غرب آسيا

بعد تشكيل نظام ديمقراطي في العراق... هل يعود عهد ديكتاتورية البعث بمؤامرة انقلابية؟

بايدن: ترامب مهتم بسوق الأسهم لا بوفيات فيروس كورونا

تظاهرات بريف الحسكة احتجاجاً على تصرفات "قسد" والقوات الأميركية

ترامب: أترشح بمواجهة أسوأ منافسٍ في التاريخ

تركيا مقبلة على انتخابات حاسمة.. هل تستمر محادثات توحيد قبرص أم سنشهد حلّاً قومياً؟

داوود أوغلو يهاجم اردوغان: خنت الأمة واصبحت فاقداً للذاكرة

حكومة الائتلاف على حافة الانهيار.. ما هو سبب قلق نتنياهو؟

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: لغتنا تجاه اميركا هي لغة الاقتدار وليست لغة اذنابها

بعد التطبيع المخزي.. أول سفينة اماراتية تصل ميناء حيفا

العرب بنظر الصهاينة دواب وخدم ومع ذلك يطبّعون.. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم!

"جامعة الخيانة العربية"... هل تكفّ عن خنوعها وعبثها بالمستقبل العربي؟

انضمام منظومة رادارية بعيدة المدى لشبكة الدفاع الجوي الايراني

وزير الخارجية الألماني يتهرّب من الاجابة عن سؤال يخصّ ايران.. ما هو؟

العميد احمد علي كودرزي: الامن مستتب في الحدود تماما

بعد إصابة ترامب وميلانيا بكورونا.. هذا ما قاله الطبيب الشخصي!

الأسد يتحدث عن دور روسيا في مرحلة "ما بعد القضاء على الإرهاب".. ما تفاصيله؟

بومبيو: لأوروبا دور أساسي في دعم "عملية صنع السلام" بالشرق الأوسط

مجلس الأمن الدولي يطالب بـ"وقف فوري للمعارك" في ناغورنو كاراباخ

سوريا.. استنفار جميع الوزارات بالتعاون مع المجتمع المحلي لإخماد الحرائق

أية الله السيد علي خامنئي : كل القيم المهمة ستختل ان انعدم الامن

العميد مجيد موسوي: تم توثيق عمليات المراقبة والقتالية لمسيّرات الحرس الثوري

سوريا تؤكد رفضها اتفاقات التطبيع: لم تزد العرب إلا ضعفاً وتشرذماً

بثينة شعبان: التدخل الروسي كان محوريا لهزيمة الإرهابيين

الخارجية الروسية قلقة من معلومات عن نقل مسلحين من سوريا وليبيا إلى منطقة قره باغ

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

الكنيسة الكاثوليكية الأمريكية .. حصان طروادة ضدّ الصين

الجمعة 28 صفر 1442
 
 
 
 
 
الكنيسة الكاثوليكية الأمريكية .. حصان طروادة ضدّ الصين
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- عندما زار الرئيس الأمريكي رونالد ريغان البابا يوحنا بولس الثاني في الفاتيكان عام 1982، وجد الزعيمان السياسيان والدينيان البارزان في العالم على وجه السرعة قضية مشتركة في معارضة عدو مشترك وهو: الشيوعية، الأمر الذي يبدو أن البيت الأبيض يسعى إليه هذه المرة من أجل تشكيل تحالف مقدس ضد الصين ، حيث كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في روما يوم الثلاثاء الماضي لمنع تمديد اتفاقية الصين والفاتيكان بين إدارة ترامب والصين التي تتهمها أمريكا بإساءة معاملة الأقليات الدينية بما في ذلك الإيغور، واتخذت أمريكا مؤخراً موقفاً ضد تمديد الاتفاقية الثنائية مع بكين حول تعيين أسقف الكاثوليك.

في العقود الأخيرة، تم تقسيم الكنيسة في الصين إلى قسمين، سرية وهي تحت إشراف روما مباشرة، والجمعية الوطنية الكاثوليكية في الصين (CPCA)، وفي سبتمبر 2018، تم التوصل إلى اتفاق بين بكين والفاتيكان لتوحيد الكنيسة السرية والـ CPCA.

ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاقية، التي من المقرر تمديدها بحلول 22 أكتوبر، لكن وسائل الإعلام نقلت عن مسؤولين بالفاتيكان قولهم إن الاتفاقية قد تستند أيضاً إلى مسودة اتفاق مع فيتنام تدرج بموجبه هانوي "عاصمة فيتنام" الأساقفة المعتمدين، ويكون للبابا القول الفصل في اختيارهم.

ودعا بومبيو، الأسبوع الماضي، كاتدرائية روما إلى عدم تجديد الاتفاقية، قائلاً إن الاتفاقية لا تحمي الأقليات الكاثوليكية أو الأقليات الدينية الأخرى من اضطهاد الحزب الشيوعي الصيني. وحذر بومبيو في تغريدة واضحة على تويتر أن "الفاتيكان يعرّض سلطته الأخلاقية للخطر في حال تم تمديد العقد".

ويعتقد البيت الأبيض ومنتقدو الاتفاقية الآخرون بأن الاتفاقية لم تفعل شيئاً لتحسين وضع الكاثوليك أو الأقليات الدينية الأخرى وتعطي "النظام القمعي" الشرعية والسلطة الأخلاقية، ومع ذلك، فإن وزير خارجية الفاتيكان بيترو بارولين والمسودة الرئيسة لهذه الاتفاقية تضمن الحرية الدينية للمسيحيين في الصين.

ويقول مؤيدو هذه الاتفاقية أن المفاوضات مع الصين خلال هذين السنتين أثمرت إيجاباً، ومنها الاعتراف بسلطة البابا والجمعية الوطنية الكاثوليكية في الصين من قبل الحزب الشيوعي، كما يستدل مؤيدو الاتفاقية بأن الاعتراف بالكنيسة بعد الاتفاق قد يؤدي إلى ظروف أفضل للكاثوليك على المدى الطويل.

ويعتقد الأب لورنزو بيرتسي، محرر مجلة كاثوليكية وخبير في الفاتيكان في العلاقات الدولية، أن بكين، باتفاقية الفاتيكان، ترسل رسالة إلى الأقليات الدينية مفادها أن الدين يمكن أن يوجد تحت سيطرة الحكومة الصينية، ويقول بيرتسي أيضاً إنه في خضم التوترات المتزايدة بين دول الجوار مع الصين، وتوترات بكين المتزايدة مع الاتحاد الأوروبي، وقرار إدارة ترامب ببدء "حرب باردة" جديدة مع الصين، فإن الاتفاقية مهمة لأنه "عندما ترى بكين هذا الكم الكبير من "الصين فوبيا" في الغرب، فإن وجود قناة اتصال مع الفاتيكان، باعتبارها أقدم سلطة في الغرب، سيكون خبراً ساراً لهم".

لقد تم سجن ما يقدر بمليون مسلم من الأيغور وأعيد تدريبهم، وفقاً لتقرير وزارة الخارجية السنوي لعام 2019 حول الحرية الدينية في الصين، والذي تعتبره بكين كاذباً وجزءاً من حملة ضدها، كما تم التضييق على المسيحيين وتدمير الكنائس، وتم منع القساوسة الكاثوليكيون الذين يعارضون السجن أو التعذيب، من ممارسة وظيفتهم الدينية او يتم تغييبهم.

وإضافة إلى المسؤولين الأمريكيين ، انتقدت بعض الشخصيات السياسية الغربية الأخرى والمؤسسات الثقافية والسياسية هذه الاتفاقية. ووصف كريس باتون ، آخر حاكم بريطاني في هونغ كونغ ومستشار الفاتيكان ، الاتفاقية بأنها تعاون مع الديكتاتوريين وأنها شوهت مصداقية الكنيسة الكاثوليكية. وقال باتون إنه يخشى أن يكون الفاتيكان قد توصل إلى اتفاق مع الحزب الشيوعي الصيني في أسوأ الظروف الممكنة.

الكنيسة الكاثوليكية الأمريكية حصان طروادة ضد الصين

مع تصاعد التنافس بين الصين وأمريكا في عهد ترامب، والذي يرى الكثيرون أنه يذكرنا بسنوات الحرب الباردة بين الغرب والشرق في منتصف القرن العشرين، لم تدّخر واشنطن أي وسيلة للضغط على بكين، ومع تزايد الإجراءات المعادية للأقليات الدينية واحتجاجات السود الواسعة على مدى شهور ضد العنصرية المتكرسة في أمريكا، لكن المسؤولين في واشنطن ركزوا على انتقاد وضع حقوق الإنسان، وخاصة الحرية الدينية في الصين.

في يوليو الماضي، فُرضت عقوبات على عدد من كبار المسؤولين الصينيين بتهمة القمع الديني. كما اتهم نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس الصين بقمع المسيحية في اجتماع "دعم الحرية الدينية" في يونيو 2019، قائلاً: "في الواقع، نحن في الصين نشهد أسرع تطور للمسيحية خلال 2000 عام من تاريخ البشرية"، واستشهد أيضًا ببيانات قائلاً: "قبل 70 عاماً، في الأيام الأولى للحزب الشيوعي الصيني ، كان هناك 500 ألف مسيحي فقط في الصين ، ولكن اليوم ، بعد جيلين فقط، وصل عدد المسيحيين إلى 130 مليونًا.

يجب أن يُنظر إلى رحلة بومبيو الآن على أنها خطوة في اتجاه الحفاظ على هذه الضغوط ، لأنه إذا تمكنت الصين والفاتيكان من التوصل إلى اتفاق لحل مشاكل المسيحيين في الصين ، فإن هذه الاتفاقية ستلغي فعلياً طبيعة سياسة المسؤولين الأمريكيين تجاه المسيحية، ومن المهم للبيت الأبيض انتقاد الكنيسة الكاثوليكية للصين ، لأنه قد يكون تذكيراً بتحالف واشنطن وبكين ضد الاتحاد السوفيتي الشيوعي.

واشتهر البابا يوحنا بولس الثاني بدوره في انهيار الشيوعية في أوروبا الشرقية، ودعم قادة الحركة الاحتجاجية في بولندا وأصبح زعيمهم الأخلاقي. لكن خليفته، البابا بنديكتوس السادس عشر، قال إنه مستعدّ للتحدث مع المسؤولين الصينيين ودعا إلى الوحدة في الكنيسة.

منذ انتخاب البابا فرانسيس في عام 2013، والتي كانت قبل ساعات قليلة من تولي شي جينغ بينغ الرئاسة في الصين، واصل العمل كرئيس للفاتيكان للتوصل إلى اتفاق مع الصين، وبالنظر إلى أن الصفقة كانت قيد المناقشة منذ عقود، فمن غير المرجّح أن يكون لزيارة بومبيو تأثير سلبي عليها - وخاصة أن البابا فرانسيس رفض اللقاء بوزير الخارجية ، في إشارة إلى اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

الكاثوليكية الشيوعية الفاتيكان الفيتنام أمريكا

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

مزار الشهید ابومهدی المهندس في وادي السلام
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مزار الشهید ابومهدی المهندس في وادي السلام

مزار الشهید ابومهدی المهندس في وادي السلام

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء