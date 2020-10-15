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  الخميس 27 صفر 1442

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خطوة الفلسطينيين المهمة لتطبيق "الاتفاق التاريخي" بعد قرابة ثلاثة عقود من الخلافات بين الفصائل الفلسطينية، من المقرر الآن أن تجتمع للتوقيع على اتفاق لإجراء ثلاثة انتخابات فلسطينية، الأمر الذي لم يحدث في تاريخ احتلال فلسطين.

معركة الأمعاء الخاوية وخيارات الفصائل المقاومة الوقت- ستبقى المقاومة هي الشعار الأسمى للفلسطينيين أينما وجدوا حتى يزول الاحتلال عن أرضهم المقدسة، ونظراً لحجم المؤامرة العالمية على هذا الشعب ستكون المهمة صعبة، لكن أبناء فلسطين لا يبخلون على تراب بلادهم حتى ينالوا النصر أو الشهادة...

كل شيء في مصلحة عودة الحريري.. إنه الحظ السعيد أو التخطيط المسبق؟ يمکن القول إن انفجار مرفأ بيروت، وانهيار حكومة دياب، وعدم قدرة أديب على تشكيل حكومة جديدة، وتصاعد الأزمة الاقتصادية بعد انقطاع الدعم الخارجي والسياسات الغريبة للبنك المركزي اللبناني والعقوبات الأمريكية، والحاجة الماسة لعائدات النفط والغاز من المياه الإقليمية المتنازع عليها مع الصهاينة، کل ذلك عمل بشکل مكمِّل لإعادة انتخاب الحريري رئيساً للوزراء.

مأساة شيعة البحرين مستمرة وكورونا شمّاعة جديدة للقمع.. هل ينجو الحكّام من غضب الشعب؟ أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن تعاون رؤساء التكايا والمواکب والتزامهم بإجراءات مکافحة کورونا، من خلال عدم إقامة أي تجمعات أو إقامة مواكب العزاء حول التكايا وإحياء المراسيم عبر البث المباشر، وهددت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف هذه القوانين.

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أخبار

بوتين وإردوغان: يجب التزام الهدنة في ناغورنو كاراباخ

الخميس 27 صفر 1442
 
 
 
 
 
بوتين وإردوغان: يجب التزام الهدنة في ناغورنو كاراباخ

بوتين وإردوغان: يجب التزام الهدنة في ناغورنو كاراباخ

الوقت-أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان

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الوقت-أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان في اتصال هاتفي أهمية الالتزام بالهدنة الإنسانية بين أرمينيا وأذربيجان.

وبحسب الكرملين ناقش الرئيسان الوضع في منطقة ناغورنو كاراباخ وشددا على أهمية تفعيل العملية السياسية.

كما أعرب بوتين عن قلقه الشديد من مشاركة مسلحين من منطقة الشرق الأوسط في الأعمال العدائية.

ودعا بوتين الرئيس إردوغان الى أن تساهم تركيا بشكل بناء لتهدئة الصراع في كاراباخ.

وكانت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية ليلى عبد اللاييفا قالت إنه منذ سنتين تقوم أرمينيا بسلسلة من الاستفزازات العسكرية ضد أذربيجان.

ولفتت عبد اللاييفا إلى أن العمليات العسكرية في ناغورنو كاراباخ "ستستمر وقد حررنا بعض القرى"، مؤكدة أن "أذربيجان ما زالت منفتحة على التفاوض".

كما أوضحت أنه "لا بد من استعادة السلام مستقبلاً وتسوية النزاع من منطلق احترام الأراضي المعترف بها دولياً"، مشددةً على أن المزاعم عن مشاركة تركية مباشرة في المعارك "لا أسس لها وغير صحيحة".

هذا واتهمت أذربيجان، ناغورنو كاراباخ بعدم احترام شروط الهدنة، وتحدثت عن تعرض مدينة "غاندجا" ثاني كبرى مدن أذربيجان للقصف، ومقتل 9 مدنيين.

وأُحصي سقوط أكثر من 500 قتيل في المعارك الأخيرة، بينهم نحو 60 مدنياً، في حصيلة قد تكون في الواقع أكبر بكثير، إذ إن أذربيجان لا تعلن عدد القتلى في صفوف جنودها، وكل معسكر يدّعي أنه قتل آلاف الجنود من المعسكر المقابل.

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ليلى عبد اللاييفا ناغورنو كاراباخ تركيا فلاديمير بوتين الكرملين أرمينيا أذربيجان رجب طيب إردوغان

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