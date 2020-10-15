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  الخميس 27 صفر 1442

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خطوة الفلسطينيين المهمة لتطبيق "الاتفاق التاريخي"

خطوة الفلسطينيين المهمة لتطبيق "الاتفاق التاريخي" بعد قرابة ثلاثة عقود من الخلافات بين الفصائل الفلسطينية، من المقرر الآن أن تجتمع للتوقيع على اتفاق لإجراء ثلاثة انتخابات فلسطينية، الأمر الذي لم يحدث في تاريخ احتلال فلسطين.

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كل شيء في مصلحة عودة الحريري.. إنه الحظ السعيد أو التخطيط المسبق؟ يمکن القول إن انفجار مرفأ بيروت، وانهيار حكومة دياب، وعدم قدرة أديب على تشكيل حكومة جديدة، وتصاعد الأزمة الاقتصادية بعد انقطاع الدعم الخارجي والسياسات الغريبة للبنك المركزي اللبناني والعقوبات الأمريكية، والحاجة الماسة لعائدات النفط والغاز من المياه الإقليمية المتنازع عليها مع الصهاينة، کل ذلك عمل بشکل مكمِّل لإعادة انتخاب الحريري رئيساً للوزراء.

مأساة شيعة البحرين مستمرة وكورونا شمّاعة جديدة للقمع.. هل ينجو الحكّام من غضب الشعب؟ أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن تعاون رؤساء التكايا والمواکب والتزامهم بإجراءات مکافحة کورونا، من خلال عدم إقامة أي تجمعات أو إقامة مواكب العزاء حول التكايا وإحياء المراسيم عبر البث المباشر، وهددت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف هذه القوانين.

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أخبار

الإعلام الإسرائيلي عن وزير سعودي: لن ننضم حالياً إلى عملية التطبيع

الخميس 27 صفر 1442
 
 
 
 
 
الإعلام الإسرائيلي عن وزير سعودي: لن ننضم حالياً إلى عملية التطبيع

الإعلام الإسرائيلي عن وزير سعودي: لن ننضم حالياً إلى عملية التطبيع

الوقت-ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان قال في أحاديث مغلقة مع محافل

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الوقت-ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان قال في أحاديث مغلقة مع محافل في الاتحاد الأوروبي إن المملكة "لن تمس بمحاولات دول عربية للتوصل إلى تطبيع مع إسرائيل".

وأشارت الوسائل إلى أن بن فرحان أوضح أنه "في هذه المرحلة لن تنضم السعودية إلى عملية كهذه إلا في إطار تقدم بين "إسرائيل" والفلسطينيين".

وكان وزير الخارجية السعودي قد وضع شرطاً قبل تطبيع محتمل مع "إسرائيل". وقال في مؤتمر صحافي مع نظيره الألماني هايكو ماس في برلين في 19 آب/أغسطس الماضي إن المملكة لن تحذو حذو الإمارات في اتفاقها مع "إسرائيل" في ظل عدم التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين، مؤكداً التزام المملكة "بالخيار الاستراتيجي، ومبادرات السلام العربية والشرعية الدولية".

وأضاف بن فرحان أنه "حين يتحقق ذلك، تصبح كل الأمور ممكنة"، مشيراً إلى أن "المملكة تعتبر أي إجراءات أحادية إسرائيلية لضم الأراضي الفلسطينية تقوّض حل الدولتين".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعمل على ترتيب العلاقات مع السعودية وتحويلها إلى علنية.

وقالت القناة الثانية الإسرائيلية أن "نتنياهو يهدف من خلال ذلك إلى تحويل العلاقات بين كلا الدولتين إلى علنية ورسمية قبل الانتخابات".

وكشفت القناة نفسها أن من يساعد نتنياهو في هذه الخطوة هو رئيس الموساد يوسي كوهين، كما أن الأميركيين شركاء في هذه العملية، بحسب القناة.

ويذكر أن البحرين والإمارات وقعتا منتصف أيلول/سبتمبر الماضي اتفاق "التطبيع الأسرلة" مع "إسرائيل" في واشنطن، بحضور الرئيس دونالد ترامب، وبرعاية أميركية.

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