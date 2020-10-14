واشنطن تدعو السعودية الى إقامة علاقات طبيعية مع الكيان الإسرائيلي

الوقت- دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، السعودية الى إقامة علاقات طبيعية مع الكيان الإسرائيلي.

وقال بومبيو، في تصريحات للصحافيين عقب اللقاء،مع نظيره السعودي، خالد بن فرحان "ناقشنا اليوم القضايا الأمنية والإقليمية وأفعال إيران المهددة للاستقرار والتي تهدد حركة التجارة في المنطقة".

من جهته، أكد وزير الخارجية السعودي، أنه ناقش مع نظيره الأمريكي "تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والأمنية بين البلدين".

وانطلق، اليوم، في العاصمة الأمريكية واشنطن الحوار الاستراتيجي السعودي - الأمريكي ؛ برئاسة وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، وعن الجانب الأمريكي وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو.