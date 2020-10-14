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  الأربعاء 26 صفر 1442

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خطوة الفلسطينيين المهمة لتطبيق "الاتفاق التاريخي"

خطوة الفلسطينيين المهمة لتطبيق "الاتفاق التاريخي" بعد قرابة ثلاثة عقود من الخلافات بين الفصائل الفلسطينية، من المقرر الآن أن تجتمع للتوقيع على اتفاق لإجراء ثلاثة انتخابات فلسطينية، الأمر الذي لم يحدث في تاريخ احتلال فلسطين.

معركة الأمعاء الخاوية وخيارات الفصائل المقاومة الوقت- ستبقى المقاومة هي الشعار الأسمى للفلسطينيين أينما وجدوا حتى يزول الاحتلال عن أرضهم المقدسة، ونظراً لحجم المؤامرة العالمية على هذا الشعب ستكون المهمة صعبة، لكن أبناء فلسطين لا يبخلون على تراب بلادهم حتى ينالوا النصر أو الشهادة...

كل شيء في مصلحة عودة الحريري.. إنه الحظ السعيد أو التخطيط المسبق؟ يمکن القول إن انفجار مرفأ بيروت، وانهيار حكومة دياب، وعدم قدرة أديب على تشكيل حكومة جديدة، وتصاعد الأزمة الاقتصادية بعد انقطاع الدعم الخارجي والسياسات الغريبة للبنك المركزي اللبناني والعقوبات الأمريكية، والحاجة الماسة لعائدات النفط والغاز من المياه الإقليمية المتنازع عليها مع الصهاينة، کل ذلك عمل بشکل مكمِّل لإعادة انتخاب الحريري رئيساً للوزراء.

مأساة شيعة البحرين مستمرة وكورونا شمّاعة جديدة للقمع.. هل ينجو الحكّام من غضب الشعب؟ أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن تعاون رؤساء التكايا والمواکب والتزامهم بإجراءات مکافحة کورونا، من خلال عدم إقامة أي تجمعات أو إقامة مواكب العزاء حول التكايا وإحياء المراسيم عبر البث المباشر، وهددت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف هذه القوانين.

حكومة الائتلاف على حافة الانهيار.. ما هو سبب قلق نتنياهو؟ الوقت- في حين أدى اندلاع أزمة وباء فيروس كورونا في الأراضي المحتلة منذ منتصف العام الميلادي الجاري ، إلى حل الأزمة السياسية الكبيرة لهذا الكيان بشكل مؤقت ببعد اتفاق حزبي الأزرق والأبيض بقيادة بني غانتس والليكود بقيادة بنيامين نتنياهو على تشكيل حكومة ائتلافية ، لكن بعد مضي فترة قصيرة ، أصبحت الان بوادر الشقاق والأزمة في الحكومة الائتلافية الإسرائيلية أكثر وضوحا

أخبار

واشنطن تدعو السعودية الى إقامة علاقات طبيعية مع الكيان الإسرائيلي

واشنطن تدعو السعودية الى إقامة علاقات طبيعية مع الكيان الإسرائيلي

واشنطن تدعو السعودية الى إقامة علاقات طبيعية مع الكيان الإسرائيلي

نجاح كبير لايران في المواجهة مع امريكا الاسبوع القادم نجاح كبير لايران في المواجهة مع امريكا الاسبوع القادم

في اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني رئيس مكتب رئاسة الجمهورية الإيرانية: إيران مستعدة لأداء دور أكثر فاعلية في حل الخلافات بين اذربيجان وأرمينيا الوقت - قال رئيس مكتب رئاسة الجمهورية في ايران "محمود واعظي" : ان ايران مستعدة لاداء دور اكثر فاعلية في سياق حل الخلافات بين جمهورية اذربيجان وارمينيا.

خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية اليابان؛ وزير الخارجية الإيراني : تواجد القوات الاجنبية يثير المزيد من المشاكل في المنطقة الوقت - اشار وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" بالدور الفاعل الذي تضطلع به ايران في سياق ارساء السلام والاستقرار الاقليميين؛ قائلا : ان تواجد القوات الاجنبية في المنطقة اذ لا يخدم هذه الاهداف، سيؤدي الى مزيد من التعقيد وزيادة المشاكل في المنطقة.

طهران ترد على المزاعم الأخيرة حول دبلوماسيها المعتقل في بلجيكا الوقت - وصف المتحدث باسم الخارجية الايرانية المزاعم الأخيرة القاضية بأن الدبلوماسي الإيراني المعتقل في بلجيكا وجه تحذيرا للسلطات بانها فبركة اعلامية سطحية معتبرا انتهاك الحصانة الدبلوماسية واعتقال أسد الله أسدي ومحاكمته في بلجيكا بأنه بدعة غير مقبولة.

وثيقة سرية من كلينتون : الذهب والنفط دفعت فرنسا للاطاحة بالقذافي بريد كلينتون المسرب: الذهب والنفط دفعت فرنسا للاطاحة بالقذافي

ایران تعلن تعرضها لهجوم سيبراني كبير ایران تعلن تعرضها لهجوم سيبراني كبير

الرئيس الأسد يتفقد ريف اللاذقية ويتحدث عن كارثة وطنية الرئيس الأسد يتفقد ريف اللاذقية ويتحدث عن كارثة وطنية

واشنطن تبدي استعدادها لتمديد"نيو ستارت" وموسكو ترفض شروطها الوقت-أعلنت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء أنها توصّلت إلى "اتّفاق مبدئي" مع روسيا

البنك الدولي: خطة مساعدات للدول النامية لمواجهة كورونا الوقت-أعلن البنك الدولي أن مجلس إدارته وافق أمس الثلاثاء، على خطة مساعدات بقيمة 12 مليار

استطلاع جديد: بايدن يحافظ على تقدمه الوقت-أظهر استطلاع رأي لـ"رويترز" أن مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن حافظ على تقدمه بفار

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تظاهرات بريف الحسكة احتجاجاً على تصرفات "قسد" والقوات الأميركية الوقت-تظاهر المئات من أهالي منطقة الشدادي بريف الحسكة شمال شرق سوريا، احتجاجاً

"المركز الروسي": مسلحون يخططون لهجوم بمواد سامة في إدلب الوقت-كشف المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن المسلحين يخططون لهجوم باستخدام مواد سامة

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بعد إسقاط تمثالي لينكولن وروزفلت.. ترامب ينعت المتظاهرين بـ"الحيوانات" الوقت-شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الإثنين، هجوماً عنيفاً على متظاهرين في مدينة بورتلاند بولاية أ

بايدن: ترامب مهتم بسوق الأسهم لا بوفيات فيروس كورونا الوقت-قال المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن، أمس الاثنين، في كلمة له خلال تجمع انتخابي

جنبلاط يرفض تسمية الحريري لرئاسة الحكومة.. ويعترف: أنا من افتعل 7 أيار الوقت-أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أنه لن يسمي رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري

رئيس وزراء أرمينيا يتهم أنقرة بتأجيج الصراع في ناغورنو كاراباخ الوقت-أكد رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، أمس الإثنين، أن "الأعمال القتالية في إقليم كاراباخ

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أخبار

واشنطن تدعو السعودية الى إقامة علاقات طبيعية مع الكيان الإسرائيلي

الأربعاء 26 صفر 1442
 
 
 
 
 
واشنطن تدعو السعودية الى إقامة علاقات طبيعية مع الكيان الإسرائيلي

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الوقت- دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، السعودية الى إقامة علاقات طبيعية مع الكيان الإسرائيلي.

وقال بومبيو، في تصريحات للصحافيين عقب اللقاء،مع نظيره السعودي، خالد بن فرحان "ناقشنا اليوم القضايا الأمنية والإقليمية وأفعال إيران المهددة للاستقرار والتي تهدد حركة التجارة في المنطقة".

من جهته، أكد وزير الخارجية السعودي، أنه ناقش مع نظيره الأمريكي "تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والأمنية بين البلدين".

وانطلق، اليوم، في العاصمة الأمريكية واشنطن الحوار الاستراتيجي السعودي - الأمريكي ؛ برئاسة وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، وعن الجانب الأمريكي وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو.

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