رئيس الوزراء العراقي يتسلم رسالة خطية من اردوغان

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  الخميس 27 صفر 1442

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خطوة الفلسطينيين المهمة لتطبيق "الاتفاق التاريخي"

خطوة الفلسطينيين المهمة لتطبيق "الاتفاق التاريخي" بعد قرابة ثلاثة عقود من الخلافات بين الفصائل الفلسطينية، من المقرر الآن أن تجتمع للتوقيع على اتفاق لإجراء ثلاثة انتخابات فلسطينية، الأمر الذي لم يحدث في تاريخ احتلال فلسطين.

معركة الأمعاء الخاوية وخيارات الفصائل المقاومة الوقت- ستبقى المقاومة هي الشعار الأسمى للفلسطينيين أينما وجدوا حتى يزول الاحتلال عن أرضهم المقدسة، ونظراً لحجم المؤامرة العالمية على هذا الشعب ستكون المهمة صعبة، لكن أبناء فلسطين لا يبخلون على تراب بلادهم حتى ينالوا النصر أو الشهادة...

كل شيء في مصلحة عودة الحريري.. إنه الحظ السعيد أو التخطيط المسبق؟ يمکن القول إن انفجار مرفأ بيروت، وانهيار حكومة دياب، وعدم قدرة أديب على تشكيل حكومة جديدة، وتصاعد الأزمة الاقتصادية بعد انقطاع الدعم الخارجي والسياسات الغريبة للبنك المركزي اللبناني والعقوبات الأمريكية، والحاجة الماسة لعائدات النفط والغاز من المياه الإقليمية المتنازع عليها مع الصهاينة، کل ذلك عمل بشکل مكمِّل لإعادة انتخاب الحريري رئيساً للوزراء.

مأساة شيعة البحرين مستمرة وكورونا شمّاعة جديدة للقمع.. هل ينجو الحكّام من غضب الشعب؟ أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن تعاون رؤساء التكايا والمواکب والتزامهم بإجراءات مکافحة کورونا، من خلال عدم إقامة أي تجمعات أو إقامة مواكب العزاء حول التكايا وإحياء المراسيم عبر البث المباشر، وهددت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف هذه القوانين.

حكومة الائتلاف على حافة الانهيار.. ما هو سبب قلق نتنياهو؟ الوقت- في حين أدى اندلاع أزمة وباء فيروس كورونا في الأراضي المحتلة منذ منتصف العام الميلادي الجاري ، إلى حل الأزمة السياسية الكبيرة لهذا الكيان بشكل مؤقت ببعد اتفاق حزبي الأزرق والأبيض بقيادة بني غانتس والليكود بقيادة بنيامين نتنياهو على تشكيل حكومة ائتلافية ، لكن بعد مضي فترة قصيرة ، أصبحت الان بوادر الشقاق والأزمة في الحكومة الائتلافية الإسرائيلية أكثر وضوحا

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أمريكا تحث الرياض على التطبيع مع الكيان الإسرائيلي

أمريكا تحث الرياض على التطبيع مع الكيان الإسرائيلي

الوقت - حث وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، السعودية، خلال لقائه نظيره السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، حثها على دراسة إقامة علاقات طبيعية مع الكيان الإسرائيلي.

واشنطن تدعو السعودية الى إقامة علاقات طبيعية مع الكيان الإسرائيلي واشنطن تدعو السعودية الى إقامة علاقات طبيعية مع الكيان الإسرائيلي

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رئيس الوزراء العراقي يتسلم رسالة خطية من اردوغان الوقت - أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الاربعاء، ان الاخير تسلم رسالة خطية من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

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الجمهوربة العربية السورية تدين بشدة بيان النفاق والتضليل للمجلس الأوروبي الوقت - أدانت سوريا بشدة بيان المجلس الأوروبي بشأن تمديد العقوبات المفروضة لمدة عام إضافي على بعض المؤسسات والأفراد السوريين بذريعة تطوير واستخدام الأسلحة الكيميائية مؤكدة أنه بني على النفاق والتضليل ويأتي استمرارا للحملة المعادية لسوريا.

في اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني رئيس مكتب رئاسة الجمهورية الإيرانية: إيران مستعدة لأداء دور أكثر فاعلية في حل الخلافات بين اذربيجان وأرمينيا الوقت - قال رئيس مكتب رئاسة الجمهورية في ايران "محمود واعظي" : ان ايران مستعدة لاداء دور اكثر فاعلية في سياق حل الخلافات بين جمهورية اذربيجان وارمينيا.

خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية اليابان؛ وزير الخارجية الإيراني : تواجد القوات الاجنبية يثير المزيد من المشاكل في المنطقة الوقت - اشار وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" بالدور الفاعل الذي تضطلع به ايران في سياق ارساء السلام والاستقرار الاقليميين؛ قائلا : ان تواجد القوات الاجنبية في المنطقة اذ لا يخدم هذه الاهداف، سيؤدي الى مزيد من التعقيد وزيادة المشاكل في المنطقة.

طهران ترد على المزاعم الأخيرة حول دبلوماسيها المعتقل في بلجيكا الوقت - وصف المتحدث باسم الخارجية الايرانية المزاعم الأخيرة القاضية بأن الدبلوماسي الإيراني المعتقل في بلجيكا وجه تحذيرا للسلطات بانها فبركة اعلامية سطحية معتبرا انتهاك الحصانة الدبلوماسية واعتقال أسد الله أسدي ومحاكمته في بلجيكا بأنه بدعة غير مقبولة.

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أخبار

رئيس الوزراء العراقي يتسلم رسالة خطية من اردوغان

الخميس 27 صفر 1442
 
 
 
 
 
رئيس الوزراء العراقي يتسلم رسالة خطية من اردوغان
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الوقت - أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الاربعاء، ان الاخير تسلم رسالة خطية من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

وقال المكتب في بيان ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تسلم، اليوم الأربعاء، رسالة خطية من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، تتضمن دعوة رسمية لسيادته لزيارة تركيا".

تأتي هذه الرسالة بينما شهدت العلاقات التركية العراقية توترا في اغسطس الماضي بسبب مقتل ضابطين عراقيين في غارة تركية، وفق ما أعلنه الجيش العراقي انذاك.

هذا وقد أصدر الجيش بيانا آنذاك وصف ما حدث بـ"اعتداء تركي سافر من خلال طائرة مسيرة"، مشيرا الى أن الشهيدين هما آمر لواء وآمر فوج في حرس الحدود، سقطا مع سائقهما فيما كانا يستقلان "عجلة عسكرية".

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رجب طيب اردوغان الرئيس التركي مصطفى الكاظمي

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