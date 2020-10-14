في اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني رئيس مكتب رئاسة الجمهورية الإيرانية: إيران مستعدة لأداء دور أكثر فاعلية في حل الخلافات بين اذربيجان وأرمينيا

الوقت - قال رئيس مكتب رئاسة الجمهورية في ايران "محمود واعظي" : ان ايران مستعدة لاداء دور اكثر فاعلية في سياق حل الخلافات بين جمهورية اذربيجان وارمينيا.

وخلال اتصال هاتفي اليوم الاربعاء مع مساعد رئيس وزراء اذربيجان "شاهين مصطفى اوف"، اكد واعظي ان ايران واذربيجان تربط بينهما علاقات قائمة على المصالح المشتركة وارادة شعبيهما.

واردف : ان طهران ترحب باقتراح باكو حول القيام بدور اكثر فاعلية من جانب ايران وروسيا وتركيا لدعم السلام والاستقرار في المنطقة.

ورحب واعظي بوقف إطلاق النار ، ودعا حكومتي جمهورية أذربيجان وأرمينيا إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار وحل خلافاتهما من خلال الحوار وفي إطار القانون الدولي واحترام الحدود المعترف بها وسيادة البلدين على اراضيهما .

وشكر واعظي الرئيس الأذربيجاني على رسالته التقديرية لموقف الجمهورية الإسلامية الايرانية فيما يتعلق بوحدة أراضي بلاده وقال إن موقفنا وإجراءاتنا تصب في تعزيز العلاقات وإظهار الاهتمام العملي بحكومة وشعب جمهورية أذربيجان.

واعظی همچنین با ابراز خرسندی از روند اجرای توافقات ایران و جمهوری آذربایجان و به ویژه توافقات اخیر مطروحه در گفت وگوی تلفنی روسای جمهوری دو کشور گفت: تحقق این توافقات بی تردید گام موثری در روند روابط رو به گسترش دو کشور خواهد بود.

كما أعرب واعظي عن ارتياحه لتنفيذ الاتفاقات بين إيران وجمهورية أذربيجان ، ولا سيما الاتفاقات الأخيرة المطروحة خلال المحادثة الهاتفية بين رئيسي البلدين وقال إن تتفيذ هذه الاتفاقيات سيكون بلا شك خطوة فعالة على صعيد تطوير العلاقات بين البلدين.

بدوره ابلغ نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني خلال هذا الاتصال الهاتفي رسالة شكر رئيس بلاده وقال إننا نريد تطوير التعاون بين طهران وباكو في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك .

وقدم "مصطفى اوف" خلال الاتصال مع واعظي، تقريرا حول المواجهات القائمة في قره باغ؛ مصرحا ان باكو تدعو الى دور اكثر فاعلية من جانب ايران وروسيا وتركيا لحل المشاكل في المنطقة.