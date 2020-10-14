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  الأربعاء 26 صفر 1442

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خطوة الفلسطينيين المهمة لتطبيق "الاتفاق التاريخي"

خطوة الفلسطينيين المهمة لتطبيق "الاتفاق التاريخي" بعد قرابة ثلاثة عقود من الخلافات بين الفصائل الفلسطينية، من المقرر الآن أن تجتمع للتوقيع على اتفاق لإجراء ثلاثة انتخابات فلسطينية، الأمر الذي لم يحدث في تاريخ احتلال فلسطين.

معركة الأمعاء الخاوية وخيارات الفصائل المقاومة الوقت- ستبقى المقاومة هي الشعار الأسمى للفلسطينيين أينما وجدوا حتى يزول الاحتلال عن أرضهم المقدسة، ونظراً لحجم المؤامرة العالمية على هذا الشعب ستكون المهمة صعبة، لكن أبناء فلسطين لا يبخلون على تراب بلادهم حتى ينالوا النصر أو الشهادة...

كل شيء في مصلحة عودة الحريري.. إنه الحظ السعيد أو التخطيط المسبق؟ يمکن القول إن انفجار مرفأ بيروت، وانهيار حكومة دياب، وعدم قدرة أديب على تشكيل حكومة جديدة، وتصاعد الأزمة الاقتصادية بعد انقطاع الدعم الخارجي والسياسات الغريبة للبنك المركزي اللبناني والعقوبات الأمريكية، والحاجة الماسة لعائدات النفط والغاز من المياه الإقليمية المتنازع عليها مع الصهاينة، کل ذلك عمل بشکل مكمِّل لإعادة انتخاب الحريري رئيساً للوزراء.

مأساة شيعة البحرين مستمرة وكورونا شمّاعة جديدة للقمع.. هل ينجو الحكّام من غضب الشعب؟ أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن تعاون رؤساء التكايا والمواکب والتزامهم بإجراءات مکافحة کورونا، من خلال عدم إقامة أي تجمعات أو إقامة مواكب العزاء حول التكايا وإحياء المراسيم عبر البث المباشر، وهددت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف هذه القوانين.

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أخبار

واشنطن تبدي استعدادها لتمديد"نيو ستارت" وموسكو ترفض شروطها

الأربعاء 26 صفر 1442
 
 
 
 
 
واشنطن تبدي استعدادها لتمديد"نيو ستارت" وموسكو ترفض شروطها

واشنطن تبدي استعدادها لتمديد"نيو ستارت" وموسكو ترفض شروطها

الوقت-أعلنت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء أنها توصّلت إلى "اتّفاق مبدئي" مع روسيا

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الوقت-أعلنت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء أنها توصّلت إلى "اتّفاق مبدئي" مع روسيا على تمديد معاهدة "نيو ستارت" لخفض ترسانة الأسلحة النووية، لكنّ موسكو سارعت لإعلان رفضها الشروط الأميركية لتمديد هذه الاتفاقية التي ينتهي مفعولها في شباط/فبراير 2021.

وفي حين طالبت واشنطن مراراً بكين بالانضمام إلى مفاوضات خفض ترسانة الأسلحة النووية، لكن مع قرب موعد الانتخابات الأميركية المقرّرة بعد ثلاثة أسابيع، أشارت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إبقاء المعاهدة على ما هي عليه في الوقت الراهن.

وقال المفاوض الأميركي مارشال بيلينغسلي "نرغب في الواقع في تمديد معاهدة نيو ستارت لفترة معينة، شرط أن يوافقوا في المقابل على الحدّ من على تجميد ترسانتهم النووية".

وتابع بيلينغسلي "نعتقد أنّ هناك اتفاقاً مبدئياً على أعلى مستوى بين حكومتينا".

وكان المفاوض الأميركي قطع زيارته إلى آسيا الأسبوع الماضي لإعطاء الموافقة النهائية على الاتفاق المبدئي للبدء بوضع التفاصيل.

وقال بيلينغسلي "نحن جاهزون لإبرام هذا الاتفاق. في الواقع، يمكننا أن نبرمه غداً. لكن يتعيّن على موسكو إظهار إرادة سياسية للقيام بالمثل، لكن ما نعرفه أن الروس متمرّسون في خرق المعاهدات".

كما أوضح أنّ الولايات المتحدة لا تزل تصرّ على مشاركة الصين، وقال: "كل الأمور التي نتّفق بشانها مع الروس يجب أن تؤطّر وتُهيّأ بما يتيح توسعة هذا الاتفاق لكي يشمل الصينيين متى جلسوا إلى طاولة المفاوضات".

لكن الصين أعلنت أمس الثلاثاء "رفضها القاطع" للمشاركة في أي محادثات للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة لكون ترسانتها أصغر مما لديهما.

وقال نائب المندوب الصيني في الأمم المتحدة إن "بلاده لم ولن تشارك في أي سباق تسلّح نووي مع أي دولة"، مشيراً إلى أن "رفض المفاوضات الثلاثية لا يعني رفض المشاركة في نزع السلاح".

ولم يتأخّر الردّ الروسي كثيراً، إذ سارع مسؤول روسي كبير إلى إعلان رفض بلاده الشرط الذي وضعته الولايات المتّحدة لتمديد هذه الاتفاقية والقاضي بتجميد الترسانتين النوويتين الروسية والأميركية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف بحسب ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية "إنّه مقترح غير مقبول".

وأضاف "إذا وافق الأميركيون على الوثائق التي سلمنّاها إليهم، فيمكننا التوصّل إلى اتّفاق غداً".

وتابع: "لكن مع وجود اختلافات كثيرة، لا يسعني أن أتخيّل على أيّ أساس يطرح زملاؤنا في واشنطن مثل هذه النظريات".

وكان السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف قال في 5 أيلول/سبتمبر الماضي، إن مسؤولي البنتاغون يستخدمون الذرائع الاتهامية لتبرير سياسة واشنطن بتخفيض عتبة استخدام الأسلحة النووية، ولفت إلى أن "الحديث يدور عن نشر رؤوس نووية ذات طاقة منخفضة وهذا يزعزع الاستقرار النووي".

وتم التوقيع على المعاهدة عام 2010 من قبل رئيس روسيا والولايات المتحدة آنذاك دميتري مدفيديف وباراك أوباما، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ عام 2011، وتنتهي في شباط/فبراير 2021.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت رسمياً في 2 آب/أغسطس 2019 انتهاء معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى منذ الحرب الباردة بمبادرة من الولايات المتحدة بوصفها الطرف الآخر في المعاهدة.

وقالت الخارجية الروسية في بيان إن المبادرة انتهت بعد أن بدأت واشنطن انسحابها منها في وقت سابق من هذا العام.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في 5 آب/أغسطس 2019 إن موسكو ستضطر لتطوير صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى بكامل طاقتها فور تأكدها من إتمام واشنطن تطوير صوارخ كهذه وشروعها في تصنيعها، مؤكداً أن خروج واشنطن من معاهدة التسلح قد يؤدي إلى سباق تسلح يصعب كبحه.

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