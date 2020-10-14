البنك الدولي: خطة مساعدات للدول النامية لمواجهة كورونا

الوقت-أعلن البنك الدولي أن مجلس إدارته وافق أمس الثلاثاء، على خطة مساعدات بقيمة 12 مليار دولار، لضمان حصول الدول النامية على لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فور توفرها.

وقالت المؤسسة المالية الدولية في بيان، إن "هذا المبلغ سيستخدم لتمويل شراء وتوزيع لقاحات وفحوصات وعلاجات كورونا لمواطني الدول النامية"، مشيرة إلى أن هذه الأموال يفترض أن تكفي لتطعيم ما يصل إلى مليار شخص.

وأضاف البنك الدولي أنه يعتزم إرسال "إشارة إلى صناعة البحوث والصناعات الدوائية مفادها أنه يجب على مواطني الدول النامية أيضاً الحصول على لقاحات لكوفيد-19، آمنة وفعالة".

وأشار إلى أنه "سيوفر دعماً فنياً لمساعدة الدول على الاستعداد لتوزيع اللقاحات على نطاق واسع بالتنسيق مع الشركاء الدوليين".

بيان البنك الدولي أوضح أن هذا التمويل هو جزء من حزمة مساعدات تصل قيمتها إلى 160 مليار دولار رصدها البنك الدولي حتى حزيران/يونيو 2021 لمساعدة الدول النامية على مكافحة جائحة كورونا.

كما ورد في بيان عن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، أن "الحصول على لقاحات آمنة وفعالة وأنظمة توزيع معززة، هو أمر ضروري لتغيير مسار الجائحة ومساعدة البلدان التي تواجه آثاراً اقتصادية ومالية كارثية على المضي قدماً نحو انتعاش مرن".