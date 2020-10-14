ترامب: أترشح بمواجهة أسوأ منافسٍ في التاريخ

الوقت-قال رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب إن إدارته خرجت من سوريا بينما احتفظت بالنفط وأبقت لهذه الغاية على بعض القوات هناك، مؤكداً قرب عودة جميع الجنود إلى الولايات المتحدة.

وفي كلمةٍ له أمام مناصريه في ولاية بنسلفانيا، أكد ترامب أن إدارته جنت مليارات الدولارات من دول الناتو التي لم تكن تدفع مستحقاتها.

وأضاف ترامب "19 عاماً في أفغانستان كنا نعمل كشرطة لا يمكننا أن نقوم بذلك، عليهم القيام بذلك بأنفسهم، وقد أبقيت على مجموعة فقط من جنودنا هناك".

ووصف الرئيس الأميركي الانتخابات المقبلة بالأهم في التاريخ لأنه يترشح بمواجهة أسوأ منافسٍ في التاريخ.

وقال "كان ينبغي أن أتنافس مع بيرني ساندرز وليس بايدن. جو بايدن شخص كاذب وهو إنسان فاشل"، مضيفاً "لو فاز الديمقرطيون سيملؤون مناطقنا بالمجرمين".

نحن نحمي إرث كريستوفر كولومبس من التدمير على يد اليساريين الراديكاليي".

وكرر تأكيده أنه "إذا فاز بايدن فستكون البلاد نسخة أخرى لفنزويلا، "وما قمت به لم يحققه أي رئيس سبقني"، على حدّ تعبيره.

وتناول الرئيس الأميركي أزمة فيروس كورونا وقال إن "خطة بايدن ستسحق الولايات المتحدة وخطتي ستنقذ البلاد من كورونا".

وشدد على أن العقار الذي أعطوه له لمواجهة كورونا يجب أن يتوفر لكل مستشفيات البلاد لأنه نجح معه، مشيراً إلى أن إدراته تعمل مع الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ لتوفير العلاج الذي قدم خضع له يجب أن يتم تقديمه للجميع.

وتابع، "إذا تعافيت من فيروس فكورونا هذا يعني أنك اكتسبت مناعة مثل ما حصل معي.. أنا أقاتل من أجل القضاء على كورونا. نحن على وشك انتاج اللقاحات لمواجهة كورونا".

الرئيس الأميركي أكد "ما دمت رئيساً ستبقى الولايات المتحدة الأولى عالمياً في مجال الطاقة"، مشيراً إلى أن "بايدن يريد رفع الضرائب ومصادرة الحريات في الولايات المتحدة".

ترامب أكد في الختام "قاربنا على الانتهاء من بناء الجدار على الحدود الجنوبية وحتى المكسيك تدفع لانشائه".