تظاهرات بريف الحسكة احتجاجاً على تصرفات "قسد" والقوات الأميركية

الوقت-تظاهر المئات من أهالي منطقة الشدادي بريف الحسكة شمال شرق سوريا، احتجاجاً على تصرفات مجموعات "قسد" وقوات الاحتلال الأميركي.

وكالة سانا، ذكرت أن مقاتلين من قسد أقدموا على استخدام السلاح في محاولة لتفريق المتظاهرين.

ولفتت إلى أن المحتجين أحرقوا الإطارات وقطعوا عدداً من الطرق الرئيسة في مدينة الشدادي وأطلقوا هتافات ضد "قسد" والقوات الأميركية.

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن المحتجين قاموا بإحراق الإطارات وقطعوا عدداً من الشوارع الرئيسة في مدينة الشدادي. كما، أطلقوا هتافات ضد "قسد" والقوات الأميركية.

وخرج أهالي الحسكة ودير الزور على مدى الأشهر الماضية في الكثير من المظاهرات المنددة بالممارسات لمجموعات "قسد" بدعم من قوات الاحتلال الأميركي، بحسب وكالة "سانا".

يشار إلى أن المتحدث باسم القيادة الأميركية في سوريا أفاد بإرسال تعزيزات عبارة عن رادار وعربات برادلي للقوات الأميركية في شمال شرق سوريا، المنطقة التي يسطر عليها مع حلفائه من الكرد.

والجدير بالذكر أن الجيش الأميركي باشر في وقت سابق، بعملية بناء قاعدة عسكرية جديدة في بادية بلدة "الباغوز" بريف دير الزور الجنوب الشرقي، لتكون هذه القاعدة هي الرابعة له في هذه المحافظة، والتاسعة شرقي سوريا.

وفي منحى أخر، أكدت مصادر عشائرية في ريف دير الزور لـ"سبوتنيك" استمرار الجيش الأميركي والمسلحين الموالين له بتنظيم "قسد" لليوم الثالث على التوالي، بحملة اعتقالات ومداهمات على بيوت المدنيين في بلدات ذيبان والحوايج والبصيرة ومدينة الشحيل التي تعتبر معقل قبيلة العكيدات العربية، حيث تجاوز عدد المعتقلين 50 شخصاً.