ترامب: لن أسمح للديمقراطيين بإلغاء ثقافتنا أو جعل أميركا اشتراكية

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  الثلاثاء 25 صفر 1442

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معركة الأمعاء الخاوية وخيارات الفصائل المقاومة الوقت- ستبقى المقاومة هي الشعار الأسمى للفلسطينيين أينما وجدوا حتى يزول الاحتلال عن أرضهم المقدسة، ونظراً لحجم المؤامرة العالمية على هذا الشعب ستكون المهمة صعبة، لكن أبناء فلسطين لا يبخلون على تراب بلادهم حتى ينالوا النصر أو الشهادة...

كل شيء في مصلحة عودة الحريري.. إنه الحظ السعيد أو التخطيط المسبق؟ يمکن القول إن انفجار مرفأ بيروت، وانهيار حكومة دياب، وعدم قدرة أديب على تشكيل حكومة جديدة، وتصاعد الأزمة الاقتصادية بعد انقطاع الدعم الخارجي والسياسات الغريبة للبنك المركزي اللبناني والعقوبات الأمريكية، والحاجة الماسة لعائدات النفط والغاز من المياه الإقليمية المتنازع عليها مع الصهاينة، کل ذلك عمل بشکل مكمِّل لإعادة انتخاب الحريري رئيساً للوزراء.

مأساة شيعة البحرين مستمرة وكورونا شمّاعة جديدة للقمع.. هل ينجو الحكّام من غضب الشعب؟ أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن تعاون رؤساء التكايا والمواکب والتزامهم بإجراءات مکافحة کورونا، من خلال عدم إقامة أي تجمعات أو إقامة مواكب العزاء حول التكايا وإحياء المراسيم عبر البث المباشر، وهددت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف هذه القوانين.

حكومة الائتلاف على حافة الانهيار.. ما هو سبب قلق نتنياهو؟ الوقت- في حين أدى اندلاع أزمة وباء فيروس كورونا في الأراضي المحتلة منذ منتصف العام الميلادي الجاري ، إلى حل الأزمة السياسية الكبيرة لهذا الكيان بشكل مؤقت ببعد اتفاق حزبي الأزرق والأبيض بقيادة بني غانتس والليكود بقيادة بنيامين نتنياهو على تشكيل حكومة ائتلافية ، لكن بعد مضي فترة قصيرة ، أصبحت الان بوادر الشقاق والأزمة في الحكومة الائتلافية الإسرائيلية أكثر وضوحا

احتمال تفكك ليبيا بسبب التدخلات الأجنبية.. هل ستصبح ليبيا مقسّمة مثل السودان؟ الوقت- تعمل الجهات الفاعلة الإقليمية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتركيا على تفكيك ليبيا وإنشاء حكومتين مختلفتين في البلاد؛ لذلك، إذا استمرت الحرب، قد تنقسم ليبيا، مثل السودان، إلى جزئين شرقي وغربي.

أخبار

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الوقت-أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أنه لن يسمي رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري

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ترامب: لن أسمح للديمقراطيين بإلغاء ثقافتنا أو جعل أميركا اشتراكية الوقت-أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال كلمة أمام مناصريه في ولاية فلوريدا،

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الخارجية الألمانية: على تركيا الكفّ عن الاستفزاز في النزاع على الغاز في شرق البحر المتوسط الوقت- قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الثلاثاء إن على تركيا الكف عن الاستفزاز في النزاع على الغاز في شرق البحر المتوسط، مضيفا أن ألمانيا تتضامن مع قبرص واليونان كشريكين في الاتحاد الأوروبي.

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وزير خارجية العراق يسلم السيسي رسالة من الكاظمي الوقت - سلّم وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الاثنين، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رسالة موجهة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

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قائد الثورة الاسلامية يرعى مراسم تخريج دفعة لضباط القوات المسلحة الوقت- تقام مراسم تخريج دفعة جديدة من خريجي جامعات الضباط في ايران، اليوم الاثنين، بحضور قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي عبر الفيديو كونفرانس.

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أخبار

ترامب: لن أسمح للديمقراطيين بإلغاء ثقافتنا أو جعل أميركا اشتراكية

الثلاثاء 25 صفر 1442
 
 
 
 
 
ترامب: لن أسمح للديمقراطيين بإلغاء ثقافتنا أو جعل أميركا اشتراكية

ترامب: لن أسمح للديمقراطيين بإلغاء ثقافتنا أو جعل أميركا اشتراكية

الوقت-أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال كلمة أمام مناصريه في ولاية فلوريدا،

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الوقت-أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال كلمة أمام مناصريه في ولاية فلوريدا، أمس الاثنين، أنه بات أفضل حالاً بعد تعافيه من فيروس كورونا، وهذا ما يشعره بـ"القوة" والرغبة بأن يقبّل "كل الحاضرين.. سأقبل الرجال والنساء الجميلات".

وجدد ترامب الذي غادر مستشفى "والتر ريد" العسكري قبل أسبوع، رفضه لإغلاق البلاد مجدداً بسبب الوباء، قائلاً إن تداعيات ذلك ستكون "سلبية جداً على بلادنا"، حيث "لا يوجد بلد في العالم تمكّن من التعافي من تبعات فيروس كورونا اقتصادياً". ثمّ غرد قائلاً إن منظمة الصحة العالمية "اعترفت أنني على حق، الإغلاق يدمّر المدن".

ووعد الرئيس الأميركي بأن يجري توزيع اللقاحات "بشكل سريع" على الأميركيين، بعد وعد سابق بأن يكون اللقاح "جاهزاً للاستخدام مباشرةً بعد الانتخابات الرئاسية".

وواصل ترامب وصف منافسه في الانتخابات الرئاسية جو بايدن، وحزبه الديمقراطي، بأنهما يشكلان خطراً على الولايات المتحدة، قائلاً إنه لن يسمح للديمقراطيين "بإلغاء ثقافتنا وإلغاء القيم التقليدية، وتحويل الولايات المتحدة إلى فنزويلا الاشتراكية أو كوبا".

وأضاف: "أجندة بايدن كارثية على الأميركيين وهو معجب بكاسترو"، فيما الديمقراطيون "يريدون إدخال الملايين لبلادنا، ومنحهم التعليم والصحة مجاناً.. لن نسمح بذلك بل سنوفر ذلك لشعبنا".

واتهم ترامب منافسه بايدن بأنه "يهيمن عليه الراديكاليون واليساريون"، مدعياً أنه "سيضحي بأموال الأميركيين ويدخلنا بحروب لا نهاية لها"، بينما هو عازم على "إعادة كل جنودنا إلى الوطن".

وأضاف ترامب: "قام الديمقراطيون بالتجسس على حملتي الانتخابية، وحاولوا الإطاحة بادارتي. سنتولى أمرهم بعد الانتخابات، بعد أن أمسكناهم أنهم فاسدون.. أوباما وبايدن وكلينتون".

وتكتسب ولاية فلوريدا أهمية بارزة في الانتخابات الرئاسية، إذ تعد من "الولايات المتأرجحة" التي لا تحمل تأييداً تاريخياً لأحد الحزبين الأساسيين، كما وساهمت أصواتها الداعمة لترامب عام 2014، في وصوله بشكل غير متوقع إلى البيت الأبيض.

يذكر أن الرئيس الأميركي سيشارك في مهرجانين انتخابيين، في ولايتي بنسلفانيا وايوا، خلال هذين اليومين، وفق ما أعلنت حملته الانتخابية.

أما المواجهة الأخيرة بين ترامب وبايدن، فستكون في مناظرة 22 تشرين الأول/ أكتوبر، أي قبل أيام من انتخابات 3 تشرين الثاني/نوفمبر.

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أميركا دونالد ترامب جو بايدن انتخابات رئاسية مناظرة رئاسية فلوريدا الحزب الديمقراطي فيروس كورونا لقاح ضد كورونا

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