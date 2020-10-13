سفارة ايران في بلجيكا وصفت مزاعم الاعلام الغربي بأنها مثيرة للسخرية

الوقت- نددت السفارة الايرانية في بلجيكا بادعاءات وسائل الاعلام الغربية حول ملف الدبلوماسي الايراني ووصفتها بأنها تثير السخرية وتستهدف النيل من العلاقات مع اوروبا.

وفي بيان صادر عن السفارة الايرانية في بلجيكا وصفت اعتقال الدبلوماسي اسد الله اسدي بالعمل غير القانوني.

وأوضحت: تتابع سفارة الجمهورية الإسلامية الايرانية في بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ بقلق تقارير لاأساس لها نشرتها بعض وسائل الإعلام منذ 9 تشرين الأول / أكتوبر بشأن دبلوماسي إيراني محتجز بشكل غير قانوني في أنتويرب. وتعرب عن دهشتها كم هذه التقارير بعيدة عن الحقيقة ، ويمكن على الأقل وصفها بأنها متحيزة.

وجاء في البيان: نفى الدبلوماسي الإيراني هذه المزاعم وأكد أنه لم يوجه أي تهديدات ضد بلجيكا مطلقاً كما نفى المحامي في هذه القضية وجود أية تهديدات.

وعدّت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بلجيكا مزاعم وسائل الإعلام الغربية بشأن تهديد الحكومة البلجيكية من قبل الدبلوماسي الإيراني بأنها تثير السخرية وشددت على إن أي إشارة من قبل وسائل الإعلام إلى قضية الانتقام سخيفة تماما، وهي محاولة لدفع هذه القضية إلى ما وراء حدودها، وهدفها الأوسع هو استغلال هذه العملية القضائية لصنع مشكلة لحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وحذرت السفارة الايرانية من أي محاولة لوسائل الاعلام في تضخيم هذا الملف بهدف النيل من العلاقات مع اوروبا.