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  الثلاثاء 25 صفر 1442

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كل شيء في مصلحة عودة الحريري.. إنه الحظ السعيد أو التخطيط المسبق؟ يمکن القول إن انفجار مرفأ بيروت، وانهيار حكومة دياب، وعدم قدرة أديب على تشكيل حكومة جديدة، وتصاعد الأزمة الاقتصادية بعد انقطاع الدعم الخارجي والسياسات الغريبة للبنك المركزي اللبناني والعقوبات الأمريكية، والحاجة الماسة لعائدات النفط والغاز من المياه الإقليمية المتنازع عليها مع الصهاينة، کل ذلك عمل بشکل مكمِّل لإعادة انتخاب الحريري رئيساً للوزراء.

مأساة شيعة البحرين مستمرة وكورونا شمّاعة جديدة للقمع.. هل ينجو الحكّام من غضب الشعب؟ أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن تعاون رؤساء التكايا والمواکب والتزامهم بإجراءات مکافحة کورونا، من خلال عدم إقامة أي تجمعات أو إقامة مواكب العزاء حول التكايا وإحياء المراسيم عبر البث المباشر، وهددت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف هذه القوانين.

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الوقت-تفقد الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، قرية بلوران في ريف اللاذقية الشمالي، للاطلاع على الأضرار ولقاء

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أخبار

البدء بإخلاء أكبر قاعدة أمريكية في أفغانستان

الثلاثاء 25 صفر 1442
 
 
 
 
 
البدء بإخلاء أكبر قاعدة أمريكية في أفغانستان
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الوقت- بدأت القوات الأمريكية بإخلاء أكبر قاعدة لها في أفغانستان الواقعة شمال العاصمة الأفغانية کابل.

وصرح مسؤول إداري في مجلس الشيوخ الأفغاني بأن القوات الأمريكية بدأت في تخريب وهدم المباني الموجودة في قاعدة "بغرام" الجوية ونقل المعدات إلى باكستان حسب موقع روسيا اليوم.

ولقیت عملية التخريب ونقل المعدات العسكرية لباكستان نقدا لاذعا من مجلس الشیوخ الأفغاني الذي طالب القوات الأمريكية بتسليم هذه المعدات الحربية إلى الجانب الأفغاني.

وتضم القاعدة أشهر معتقل ومطار كانت القوات الأمريكية تنفذ منها جميع العمليات الجوية في البلاد.

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بغرام القوات الاميركية تغادر قاعدة بغرام في كابل

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