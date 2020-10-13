البدء بإخلاء أكبر قاعدة أمريكية في أفغانستان

الوقت- بدأت القوات الأمريكية بإخلاء أكبر قاعدة لها في أفغانستان الواقعة شمال العاصمة الأفغانية کابل.
وصرح مسؤول إداري في مجلس الشيوخ الأفغاني بأن القوات الأمريكية بدأت في تخريب وهدم المباني الموجودة في قاعدة "بغرام" الجوية ونقل المعدات إلى باكستان حسب موقع روسيا اليوم.
ولقیت عملية التخريب ونقل المعدات العسكرية لباكستان نقدا لاذعا من مجلس الشیوخ الأفغاني الذي طالب القوات الأمريكية بتسليم هذه المعدات الحربية إلى الجانب الأفغاني.
وتضم القاعدة أشهر معتقل ومطار كانت القوات الأمريكية تنفذ منها جميع العمليات الجوية في البلاد.