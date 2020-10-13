جيش الاحتلال يعلّق تدريباته في إحدى قواعده .. والسبب؟

الوقت- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الاثنين، تعليق التدريبات العسكرية في إحدى قواعده بعد شجار بين جنود بدو ويهود أسفر عن إصابة 21 جنديا.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن "قائد اللواء أمر بتعليق التدريبات حتى نهاية الأسبوع الجاري للسريتين المتورطتين في الشجار".

وأضاف أنه سيتم اتخاذ إجراءات عقابية (لم يحددها) بحق الجنود الذين استخدموا العنف والضباط الذين لم يبادروا إلى منع الشجار، وكذلك توبيخ قادة السريتين، بحسب المصدر ذاته.

والأحد، اندلع شجار عنيف في قاعدة "كتسيعوت" المخصصة لتدريب الجنود في لواء النخبة "جفعاتي"، على خلفية أولوية الدخول إلى قاعة الطعام.

وكاد أن يصبح الشجار أكثر دموية بعد سحب أحد الجنود سلاحه، فيما أصيب 21 جنديا نقل 7 منهم إلى مستشفى سوروكا في النقب بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.