معركة الأمعاء الخاوية وخيارات الفصائل المقاومة

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الثلاثاء 25 صفر 1442

إخترنا لكم

كل شيء في مصلحة عودة الحريري.. إنه الحظ السعيد أو التخطيط المسبق؟

كل شيء في مصلحة عودة الحريري.. إنه الحظ السعيد أو التخطيط المسبق؟ يمکن القول إن انفجار مرفأ بيروت، وانهيار حكومة دياب، وعدم قدرة أديب على تشكيل حكومة جديدة، وتصاعد الأزمة الاقتصادية بعد انقطاع الدعم الخارجي والسياسات الغريبة للبنك المركزي اللبناني والعقوبات الأمريكية، والحاجة الماسة لعائدات النفط والغاز من المياه الإقليمية المتنازع عليها مع الصهاينة، کل ذلك عمل بشکل مكمِّل لإعادة انتخاب الحريري رئيساً للوزراء.

مأساة شيعة البحرين مستمرة وكورونا شمّاعة جديدة للقمع.. هل ينجو الحكّام من غضب الشعب؟ أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن تعاون رؤساء التكايا والمواکب والتزامهم بإجراءات مکافحة کورونا، من خلال عدم إقامة أي تجمعات أو إقامة مواكب العزاء حول التكايا وإحياء المراسيم عبر البث المباشر، وهددت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف هذه القوانين.

حكومة الائتلاف على حافة الانهيار.. ما هو سبب قلق نتنياهو؟ الوقت- في حين أدى اندلاع أزمة وباء فيروس كورونا في الأراضي المحتلة منذ منتصف العام الميلادي الجاري ، إلى حل الأزمة السياسية الكبيرة لهذا الكيان بشكل مؤقت ببعد اتفاق حزبي الأزرق والأبيض بقيادة بني غانتس والليكود بقيادة بنيامين نتنياهو على تشكيل حكومة ائتلافية ، لكن بعد مضي فترة قصيرة ، أصبحت الان بوادر الشقاق والأزمة في الحكومة الائتلافية الإسرائيلية أكثر وضوحا

احتمال تفكك ليبيا بسبب التدخلات الأجنبية.. هل ستصبح ليبيا مقسّمة مثل السودان؟ الوقت- تعمل الجهات الفاعلة الإقليمية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتركيا على تفكيك ليبيا وإنشاء حكومتين مختلفتين في البلاد؛ لذلك، إذا استمرت الحرب، قد تنقسم ليبيا، مثل السودان، إلى جزئين شرقي وغربي.

السعودية تقتل الطفل اليمني بيدٍ وبالأخرى تنتشله من الجهل... على ماذا تشكرها "اليونيسيف" بالضبط؟ الوقت- "اليونسيف" هي منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبالتالي هي بصورة طبيعية تدافع عن الطفولة في جميع أرجاء العالم، إلا أن "اليونسيف" هذه بدأت تستثني أطفال اليمن وتغض النظر عن الانتهاكات التي يتعرضون لها من عدوان التحالف العربي على بلادهم،...

أخبار

بعد التطبيع المخزي.. أول سفينة اماراتية تصل ميناء حيفا

بعد التطبيع المخزي.. أول سفينة اماراتية تصل ميناء حيفا

الوقت - وصلت إلى ميناء حيفا في إلاراضي المحتلة صباح اليوم الاثنين أول سفينة شحن ‎إماراتية، والتي نفذت رحلة مباشرة من ميناء ‎جبل علي في ‎دبي إلى الميناء في إسرائيل.

وزير خارجية العراق يسلم السيسي رسالة من الكاظمي الوقت - سلّم وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الاثنين، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رسالة موجهة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

أية الله السيد علي خامنئي : كل القيم المهمة ستختل ان انعدم الامن الوقت - وصف قائد الثورة الاسلامية أية الله السيد علي خامنئي توفير الامن بانه يحظى باهمية كبيرة وذا قيمة عالیة واضاف ان جميع القيم سيتعرض للخلل دون توفير الامن.

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: لغتنا تجاه اميركا هي لغة الاقتدار وليست لغة اذنابها الوقت - اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية بان ايران ستوجه الصفعة لمن يحاول المساس بامنها وقال: ان سياسة ايران مدروسة وبناء عليه فقد ضربنا قاعدة "عين الاسد" ولم تستطع اميركا الاقتراب من ناقلات النفط الايرانية، اذ ان لغتنا تجاه واشنطن هي لغة الاقتدار وليست لغة اذنابها في المنطقة أو جبناء اوروبا.

قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 5 مواطنين من الخليل ونابلس الوقت - اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الاثنين، 5 مواطنين من الخليل ونابلس بعد عملية دهم وتفتيش.

قائد الثورة الاسلامية يرعى مراسم تخريج دفعة لضباط القوات المسلحة الوقت- تقام مراسم تخريج دفعة جديدة من خريجي جامعات الضباط في ايران، اليوم الاثنين، بحضور قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي عبر الفيديو كونفرانس.

الرئيس الإيراني يهنئ بالعيد الوطني لإسبانيا الوقت- هنأ الرئيس حسن روحاني في رسالتين منفصلتين إلى ملك إسبانيا ورئيس وزرائها، بمناسبة العيد الوطني لبلديهما.

العميد مجيد موسوي: تم توثيق عمليات المراقبة والقتالية لمسيّرات الحرس الثوري الوقت- قال مساعد قائد سلاح الجوفضاء الايراني العميد مجيد موسوي ان عمليات المراقبة والقتالية لمسيّرات الحرس الثوري تم توثيقها.

الصين تدعو لإنشاء "منصة حوار متعددة الأطراف" لتهدئة التوتر في الشرق الأوسط الوقت- أعلنت بكين أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي دعا خلال لقاء مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في تينغشونغ (جنوب غرب الصين)، إلى إنشاء "منصة حوار متعددة الأطراف" لتهدئة التوتر في الشرق الأوسط.

برئاسة روحاني.. لجنة التنسيق الحكومي تقد اجتماعاً الوقت- عقدت لجنة التنسيق الحكومي للحكومة الايرانية اليوم الاحد اجتماعا برئاسة رئيس الجمهورية حسن روحاني.

القوات اليمنية تفشل هجوما كبيرا بالجوف وتأسر قائدا ميدانيا كبيرا الوقت- افشلت القوات اليمنية المشتركة، هجوما كبيرا لقوى العدوان السعودي على بعض المناطق في صحراء الجوف شمال شرق اليمن.

الجيش الإسرائيلي: اصابة 1425 جنديا اسرائيليا بكورونا الوقت- قال الجيش الإسرائيلي إن 1425 جنديًا تم تشخيصهم اليوم الاحد بفيروس كورونا بينهم حالة صعبة.

المقاومة العراقية: أمريكا ستدفع الثمن غاليا إذا راوغت في الانسحاب من العراق الوقت- أكدت الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية، أن أمريكا ستدفع الثمن غاليا إذا راوغت في الانسحاب من العراق.

سوريا.. استنفار جميع الوزارات بالتعاون مع المجتمع المحلي لإخماد الحرائق الوقت- أصدر رئيس الوزراء السوري، المهندس حسين عرنوس، قرارا باستنفار جميع الوزارات بالتعاون مع المجتمع المحلي لإخماد الحرائق المندلعة في الأحراج والأراضي الزراعية.

الخارجية الايرانية: الشعب الايراني لن ترعبه التصريحات المتغطرسة الوقحة لنظام الولايات المتحدة المهزوم والفوضوي الوقت- رد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة على تصريحات الرئيس الاميركي دونالد ترامب الوقحة الاخيرة ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

بعد أكثر من 10 ساعات من المحادثات .. اتفاق وقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا يدخل حيّز التنفيذ الوقت- أعلنت وسائل اعلام، اليوم السبت، عن دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا حيز التنفيذ في قره باغ.

حركة عدم الانحياز توجّه رسالة لحكومة الاحتلال .. ما مضمونها؟ الوقت- وجهت حركة عدم الانحياز رسالة الى حكومة الاحتلال الاسرائيلي بخصوص منطقة سورية.

طوافات الجيش اللبناني تشارك في عملية إطفاء الحرائق شمال لبنان الوقت- باشرت طوافات الجيش اللبناني منذ صباح اليوم السبت عملية إطفاء النيران التي ما زالت مشتعلة منذ أكثر من 36 ساعة في أحراج خراج بلدات سفينة القيطع، جديدة القيطع وبزال وفي محلة كاف الشومر في منطقة عيون السمك. في شمال لبنان.

كتائب حزب الله: المقاومة ستصبح أكثر شراسة وأكثر قوة إذا أصرت الولايات المتحدة على عدم خروجها من العراق الوقت- أكد الناطق باسم كتائب حزب الله محمد محي، السبت، أن المقاومة ستصبح أكثر شراسة وأكثر قوة إذا أصرت الولايات المتحدة على التعنت أمام مطالب خروجها من العراق.

ترامب يستخدم عبارة تليق بنفسه فقط خلال تحذيره إيران! الوقت- کل يوم يمضي علینا تنكشف لنا ابعاد و زوايا جديدة عن هوية ساكن البيت الابيض دونالد ترامب وقبح لسانه ودناءة أخلاقه وقذارة أقواله.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

الرئيس الإيراني يهنئ بالعيد الوطني لإسبانيا

رسائل القاهرة من المناروات الروسية - المصريّة في البحر الأسود.. هل تقف تركيا متفرجة؟

بعد التطبيع المخزي.. أول سفينة اماراتية تصل ميناء حيفا

آخر التطورات في اليمن.. استمرار المغامرة المجنونة للإمارات والكيان الصهيوني في جزيرة سقطرى + صور

لن يكون من الممكن حل أزمة " ناغورني كاراباخ" دون مشاركة إيران وتركيا

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: لغتنا تجاه اميركا هي لغة الاقتدار وليست لغة اذنابها

وزير خارجية العراق يسلم السيسي رسالة من الكاظمي

الكيان الصهيوني وتبعات كورونا؛ ضابط مُصاب وجنود يتشاجرون

قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 5 مواطنين من الخليل ونابلس

معركة الأمعاء الخاوية وخيارات الفصائل المقاومة

قائد الثورة الاسلامية يرعى مراسم تخريج دفعة لضباط القوات المسلحة

خروج ترامب من الاتفاق النووي كان خطأً فادحاً

أية الله السيد علي خامنئي : كل القيم المهمة ستختل ان انعدم الامن

كتائب حزب الله: المقاومة ستصبح أكثر شراسة وأكثر قوة إذا أصرت الولايات المتحدة على عدم خروجها من العراق

حركة عدم الانحياز توجّه رسالة لحكومة الاحتلال .. ما مضمونها؟

الرئيس السوري يتهم تركيا باستخدام الإرهابيين في معارك قره باغ

السعودية تقتل الطفل اليمني بيدٍ وبالأخرى تنتشله من الجهل... على ماذا تشكرها "اليونيسيف" بالضبط؟

خلال اتصال هاتفي .. ظريف ولافروف يؤكدان على الحل الدبلوماسي لتسوية النزاع في قره باغ

الكيان الصهيوني.. من الإحباط المتزايد لدى الشباب الصهيوني إلى الخوف من انتفاضة أخرى

العميد احمد علي كودرزي: الامن مستتب في الحدود تماما

قائد الثورة الاسلامية يرعى مراسم تخريج دفعة لضباط القوات المسلحة

العميد أمير حاتمي: خبراء الصناعات الدفاعية بلغوا مراحل متقدمة في الاكتفاء الذاتي

إخلاء مخيم الهول .. قنبلة موقوتة ضد سوريا وجيرانها

الجيش الإسرائيلي: اصابة 1425 جنديا اسرائيليا بكورونا

خروج ترامب من الاتفاق النووي كان خطأً فادحاً

"صراع الممالك" يتحول لـ"حرب ناعمة" بين دول مجلس التعاون الخليجيّ.. ماذا بعد الحملات المضللة؟

كاتب "إسرائيلي": "إسرائيل" تنهار أمام أعيننا والحكومة لا تعرف كيف تدير الأزمة

ابن ترامب: السلوك الطائش والمتهور للرئيس الامريكي تسبب في حدوث انقسام داخل العائلة

أبو الغيط واللعب على الحبلين

العرب بنظر الصهاينة دواب وخدم ومع ذلك يطبّعون.. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم!

تحت شعار مقاطعة الإمارات حتى تعود إلى رشدها.. المثقفون العرب ينتفضون"لا للتطبيع"

"2000" يوم على حرب اليمن.. نظرة على تغّير التوازنات الاستراتيجية وانتصارات "أنصار الله" المذهلة

احتمال انفجار مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان والكيان الصهيوني .. ما السبب؟

دعوات سعودية لمقاطعة البضائع المستوردة من تركيا

وصول الاف العسكريين الاميركيين الى بلادهم قادمين من العراق

الخارجية الايرانية: الشعب الايراني لن ترعبه التصريحات المتغطرسة الوقحة لنظام الولايات المتحدة المهزوم والفوضوي

سقوط شهيدة وجريح في الحديدة بقذائف لتحالف العدوان

انضمام منظومة رادارية بعيدة المدى لشبكة الدفاع الجوي الايراني

مخاوف وآمال محادثات عبد الله عبد الله مع مسؤولي إسلام أباد

كاتب "إسرائيلي": "إسرائيل" تنهار أمام أعيننا والحكومة لا تعرف كيف تدير الأزمة

ترامب يعلن إصابته وزوجته ميلانيا بكورونا: سنبدأ حجراً صحياً

وزير الخارجية الألماني يتهرّب من الاجابة عن سؤال يخصّ ايران.. ما هو؟

هل ستنجح المخططات الإسرائيليّة لتصدير النفط السعوديّ إلى أوروبا؟

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

معركة الأمعاء الخاوية وخيارات الفصائل المقاومة

الثلاثاء 25 صفر 1442
 
 
 
 
 
معركة الأمعاء الخاوية وخيارات الفصائل المقاومة
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- ستبقى المقاومة هي الشعار الأسمى للفلسطينيين أينما وجدوا حتى يزول الاحتلال عن أرضهم المقدسة، ونظراً لحجم المؤامرة العالمية على هذا الشعب ستكون المهمة صعبة، لكن أبناء فلسطين لا يبخلون على تراب بلادهم حتى ينالوا النصر أو الشهادة، ومعركة الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس لنيل الحرية في هذه الأيام هي خير دليل على ذلك، وخاصة أن الأخرس بريء وتم التجني عليه دون وجه حق.

أضرب الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس إضراباً مفتوحاً ودخل حتى كتابة هذه السطور يومه الـ 79 ولا يزال يقاوم حتى نيل الحرية، وها هي زوجته تسانده وتشاركه الاضراب في مشفى كابلان في الداخل المحتل، ويؤكد الأخرس أنه مستمر في معركة الأمعاء الخاوية، قائلاً: "إما الحرية بين عائلتي وأطفالي وإما قتلي باسم عدالتهم الزائفة".

الوضع الصحي للأخرس سيء جداً وهو يتألم بشدة، حيث يعاني من تشنجات وحالات إغماء وعدم القدرة على الرؤية بوضوح، وآلام في كل أنحاء جسده الذي فقد منه 20 كليو غراما، ومن ضعف كبير في وظائف الجسد، وبات لا يقدر على الكلام، وقد حذر الأطباء بأنه قد يفارق الحياة في أي لحظة.

وأوصت ما تُسمى بالمحكمة "العليا الإسرائيلية" بالإفراج عن الأسير ماهر عبد اللطيف الأخرس بتاريخ 26/11/2020 وبعد أن قامت محاميته بإبلاغه بهذه التوصية رفضها وأكَّد إصراره على مواصلة إضرابه المفتوح عن الطعام حتى الإفراج الفوري عنه.

يجب أن يعلم الجميع أن الإضراب عن الطعام ليس الخيار الأفضل أو المفضل للأسرى، ولكن كراهية الاحتلال واجرامه وجبنه وغياب تأثير المجتمع الدولي، يضطر الأسرى للجوء إلى هذا الخيار، وهو الأشد إيلاماً والأكثر وجعاً، فهم لا يهوون تجويع أنفسهم ولا يرغبون في إيذاء أجسادهم، كما لا يرغبون في أن يسقط منهم شهداء في السجون.

المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية الأذية التي يتعرّض لها هؤلاء الأسرى جراء تقاعس وعجز مؤسساته الحقوقية والإنسانية عن إلزام دولة الاحتلال باحترام الاتفاقيات والمواثيق الدولية في تعاملها مع الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجونها ومعتقلاتها، وذلك تجسيداً لثقافة المقاومة، باعتبار الإضراب عن الطعام شكل من أشكال المقاومة السلمية خلف القضبان، وعلى قاعدة أن الحقوق تُنتزع ولا توهب، وصوناً لكرامتهم المهانة، ودفاعاً عن مكانتهم النضالية والقانونية ومشروعية مقاومتهم للمحتل.

والإضراب المفتوح عن الطعام أو ما يعرف بـ"معركة الأمعاء الخاوية"، هي امتناع الأسير عن تناول كل أصناف وأشكال المواد الغذائية الموجودة في متناوله باستثناء الماء وقليل من الملح، وهي خطوة نادراً ما يلجأ إليها الأسرى، إذ تعتبر الأخطر والأقسى لما يترتب عليها من مخاطر جسيمة، جسدية ونفسية، تصل في بعض الأحيان إلى استشهاد عدد منهم.

ويتم اعتقال الأسرى الفلسطينيين دون تهم معينة ودون محاكمة، فقط بحجة وجود بلاغ سري ضمن دوامة الاعتقال الإداري، فيما يتم التجديد له مرات عديدة. ويوجد في سجون الاحتلال 500 أسير يعانون من الاعتقال الإداري، ويتم التجديد لهم مرة تلو الأخرى، من ضمنهم نواب وأكاديميون وأسيرات يتم اخضاعهم لسياسة الترهيب.

خيارات المقاومة

في ظل استهتار المجتمع الدولي بأرواح الفلسطينيين ودخول الأسير ماهر الأخرس "مرحلة الخطر الشديد"، هددت حركة الجهاد الإسلامي بالدخول في مواجهة عسكرية مع الاحتلال، نصرة لهذا الأسير الذي من المحتمل أن يفارق الحياة في أي لحظة، في ظل رفض سلطات الاحتلال الاستجابة لمطالبه بالحرية.

وبشكل مباشر هددت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الاحتلال الإسرائيلي من الدخول في مواجهة عسكرية، نصرة للأسير المضرب عن الطعام، وجاء ذلك في رسالة مصورة مقتضبة بثها موقع سرايا القدس الإلكتروني، بدأت بكلمات للأمين العام للجهاد الإسلامي زياد النحالة، الذي حمل فيها الاحتلال المسؤولية عن أي مكروه يمس الأسرى وخاصة الأسير ماهر الأخرس.

وتلا ذلك أن وضعت سرايا القدس صورا للأسير الأخرس وهو على سرير العلاج في أحد المشافي الإسرائيلية يتألم من المرض الذي لحق به بسبب وضعه الصحي جراء الإضراب، ومن ثم جرى عرض صور لصواريخ تملكها السرايا، وهي معدة للإطلاق تجاه المناطق الإسرائيلية، واختتمت المقطع المصوّر بجملة "لن يطول صبرنا" باللغتين العربية والعبرية.

نادي الأسير أيضاً علق على الاعتقالات التعسفية التي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطينيين، وحمّل نادي الأسير سلطات الاحتلال المسؤولية عن مصير الأسير الأخرس، مطالباً المؤسسات الحقوقية الدولية بالضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عنه.

وأكد نادي الأسير أنه في الوقت الذي يواجه العالم استمرار انتشار فيروس كورونا، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تنفيذ عمليات الاعتقال يومياً بحق الفلسطينيين، وتحويل العشرات منهم إلى الاعتقال الإداري، كما تستخدم الفيروس كأداة تنكيل بحق الأسرى، ومنهم المرضى والأطفال والنساء.

في الحقيقة تحولت معركة الأمعاء الخاوية ثقافة متجذرة لدى الفلسطينيين، رغم قساوتها ومرارتها، ومن خلالها استطاع الأسرى انتزاع العديد من حقوقهم المسلوبة وتغيير الشروط الحياتية وتحسين ظروف احتجازهم. ومنذ العام 2011 برزت ظاهرة الإضرابات الفردية الآخذة في الاتساع وأغلبيتها كانت رفضاً للاعتقال الإداري.

ولقد جرت أول تجربة فلسطينية لخوض الإضراب عن الطعام في السجون الإسرائيلية، في سجن نابلس في أوائل عام 1968، حيث خاض المعتقلون إضراباً عن الطعام استمر لمدة ثلاثة أيام؛ احتجاجاً على سياسة الضرب والإذلال التي كانوا يتعرضون لها على يد الجنود الإسرائيليين، وللمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية والإنسانية. ثم توالت بعد ذلك الإضرابات عن الطعام.

في الختام؛ تحديات كثيرة يقاسيها الأسرى داخل سجون الاحتلال أمام واقع صعب ملغم بالمخاطر، في وقت يقف المجتمع الدولي متفرجا أمام ظلم السجان الإسرائيلي لأسرى يسطرون بأجسادهم وكرامتهم أروع الأمثلة في النضال والانتصار وانتزاع حقوقهم المسلوبة.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

فلسطين معركة الأمعاء الخاوية القدس اسرائيل ماهر الأخرس الجهاد الاسلامي المقاومة نتنياهو الاخرس

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء