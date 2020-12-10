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  الإثنين 24 صفر 1442

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قائد الثورة الاسلامية يرعى مراسم تخريج دفعة لضباط القوات المسلحة الوقت- تقام مراسم تخريج دفعة جديدة من خريجي جامعات الضباط في ايران، اليوم الاثنين، بحضور قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي عبر الفيديو كونفرانس.

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حركة عدم الانحياز توجّه رسالة لحكومة الاحتلال .. ما مضمونها؟ الوقت- وجهت حركة عدم الانحياز رسالة الى حكومة الاحتلال الاسرائيلي بخصوص منطقة سورية.

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أخبار

الرئيس الإيراني يهنئ بالعيد الوطني لإسبانيا

الإثنين 24 صفر 1442
 
 
 
 
 
الرئيس الإيراني يهنئ بالعيد الوطني لإسبانيا
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الوقت- هنأ الرئيس حسن روحاني في رسالتين منفصلتين إلى ملك إسبانيا ورئيس وزرائها، بمناسبة العيد الوطني لبلديهما.

و قال الرئيس روحاني في رسالة تهنئة للملك فيليب السادس ملك إسبانيا، أن طهران ومدريد تربطهما علاقة وثيقة وتاريخية والتي تشكل سندا للصداقة بين الشعبين وتعزز العلاقات المشتركة في المستقبل.

وفي رسالة التهنئة التي وجهها إلى رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، أكد الرئيس روحاني إن التعاطي البناء وتوسيع العلاقات مع الدولة الصديقة إسبانيا ، باعتبارها واحدة من الدول المهمة في الاتحاد الأوروبي، على أساس الاحترام والمصالح المشتركة، يعد من أولويات الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مر السنين الماضية.

وتمنى الرئيس روحاني لملك إسبانيا ورئيس وزرائها، الصحة والنجاح والمزيد من الازدهار لشعب هذا البلد.

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