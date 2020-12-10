إخلاء مخيم الهول .. قنبلة موقوتة ضد سوريا وجيرانها

الوقت- وفقًا لقرار القوات الديمقراطية السورية "SDF" وبحسب قرار مجلس القيادة التابع لهم، سيتم السماح لآلاف السوريين في مخيم الهول ، بمن فيهم عائلات ارهابي داعش ، بالعودة إلى مناطقهم. وقال إلهام أحمد ، أحد قيادات "القوات الديمقراطية" ، في رسالة بالفيديو في 9 أكتوبر 2020: "أمر الإخلاء سيصدر قريبًا ولن يقبل التنظيم أي مسؤولية لمن يرغب في البقاء في المعسكر". قد يكون من المهم للغاية الإعلان عن هذا القرار في الوقت الحالي ، بالنظر إلى أن التطورات الميدانية في الأزمة السورية تجتاز حالة من الجمود والسكون.

في السنوات التي تلت عام 2011 ، حاول الأكراد السوريون ترسيخ مكانتهم في التطورات من أجل كسب نوع من الضمانات القانونية والسياسية للعب دور في تحديد مستقبل سوريا. ومع أخذ هذا الأمر في عين الاعتبار ، فإن السؤال الآن هو ما الذي يدفع الأكراد السوريين لتحرير ، أو بعبارة أخرى ، لإخلاء مخيم الهول؟ على مستوى آخر ، فإن السؤال الذي يطرح نفسه، هو هل إن الأكراد وحدهم هم من اتخذوا مثل هذا القرار المهم ، أم ينبغي التطرق لدور الجهات الفاعلة الأخرى وراء الكواليس.

معسكر العنف والإرهاب

يقع مخيم الهول على بعد 40 كم شرق مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا. ويعيش في المخيم حوالي 65 ألف شخص ، بينهم عائلات داعش ، لا سيما زوجاتهم وأطفالهم ، وآلاف عائلات المقاتلين الأجانب من أكثر من 50 دولة ، بحسب أرقام قدمتها منظمة هيومن رايتس ووتش التابعة للأمم المتحدة. هذا المخيم هو أكبر مأوى للعائلات أو النازحين خلال حرب تنظيم داعش الارهابي في العراق وسوريا وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن المخيم يخضع لإجراءات أمنية مشددة ويديره أكراد سوريا بإشراف الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب آخر الإحصاءات ، فإن غالبية المخيم مكونة من العراقيين ، والباقي هم عائلات عناصر تنظيم داعش الأجانب، الذين يمثلون أكثر من 50 دولة. في غضون ذلك ، يتواجد في هذا المخيم 24.300 شخص سوري ، الذين إما نزحوا أو اعتقلوا خلال الاشتباكات مع داعش. وبخصوص أهمية هذا المخيم ، تجدر الإشارة أولاً وقبل كل شيء إلى أن أكبر مكان لتجمع وتواجد العناصر المنتمية إلى تنظيم داعش هو مخيم الهول.

ثانيًا ، يمثل الأطفال الذين لديهم القابلية على الإنضمام للجماعات التكفيرية خلال السنوات القليلة المقبلة ، جزء كبير من الأفراد في مخيم الهول. ثالثًا ، قد يتحول طرد أكثر من 64 ألف شخص من مخيم الهول إلى كارثة إنسانية كبرى في سوريا وتكون لها عواقب وخيمة على المنطقة جمعاء.

ورقة ضغط أكراد سوريا لكسب إمتيازات

على المستوى الأولي ، تجدر الإشارة إلى أن الأكراد السوريين في السنوات الأخيرة استخدموا دائمًا قضية أسرى داعش كأداة للضغط على الدول الأخرى. وينوي الأكراد السوريون ، الذين لم يتم الاعتراف بهم أبدًا من قبل القوى الداخلية السورية والجهات الإقليمية الفاعلة ولم تتم دعوتهم خلال محادثات السلام السورية ، استخدام قضية أسرى ومعتقلي داعش لإثبات مكانتهم في المعادلة السورية.

في الماضي ، مع هجمات الجيش التركي على شرق الفرات ، أعلن أكراد سوريا أنهم يعتزمون إطلاق سراح سجناء داعش. في ذلك الوقت ، كان هدفهم الرئيسي هو إقناع الولايات المتحدة والجهات الفاعلة الدولية الأخرى بمواجهة هجمات الجيش التركي ومرتزقته. وفي الوقت الراهن، يبدو أن أكراد سوريا يعتزمون مرة أخرى استخدام قضية الأسرى كأداة للضغط على الدول الأوروبية وتركيا وسوريا وحتى الحكومة العراقية من أجل الحصول على تنازلات من الداخل.

لعبة أمريكية جديدة في المنطقة

من ناحية أخرى ، بالإضافة إلى عزم الأكراد ، من المهم الانتباه إلى الأيدي الخفية للولايات المتحدة الأمريكية في إخلاء معسكر الهول. على مدى العقود الماضية ، رأينا استراتيجيي البيت الأبيض يستخدمون الجماعات المتطرفة لتحقيق أهدافهم. وفي ظل الظروف الحالية ، يبدو أن الأمريكيين ينوون تمهيد الطريق لإعادة خلق الأزمة في المنطقة عن طريق الأكراد.

من ناحية أخرى ، تعتزم واشنطن بالفعل تمهيد الطريق لظهور جماعة جهادية راديكالية ومتطرفة جديدة تماشياً مع خططها لمواصلة الأزمة في سوريا والعراق وحتى لبنان. ويعد فرض عقوبات اقتصادية واسعة النطاق على سوريا ، والمعروفة باسم عقوبات قيصر ، الآن أحد أكبر التحديات التي يواجهها النظام السوري في إعادة بناء المناطق التي دمرتها الحرب ، وضمان عودة اللاجئين وإنهاء أزمة البلاد المستمرة منذ سنوات.

من ناحية أخرى ، فإن الضغط على الدول الأوروبية لتكون أكثر انسجاما مع السياسات الأمريكية في المنطقة قد يكون عاملا آخر في قرار إطلاق سراح السجناء واللاجئين الدواعش في أيدي الأكراد السوريين، ووفقا للمعلومات المنشورة ، يشكل غالبية الأجانب في هذا المخيم ، الجهاديين الأوروبيين الذين ترفض الدول الأوروبية استقبالهم.