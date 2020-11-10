آخر التطورات في اليمن.. استمرار المغامرة المجنونة للإمارات والكيان الصهيوني في جزيرة سقطرى + صور

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الإثنين 24 صفر 1442

إخترنا لكم

كل شيء في مصلحة عودة الحريري.. إنه الحظ السعيد أو التخطيط المسبق؟

كل شيء في مصلحة عودة الحريري.. إنه الحظ السعيد أو التخطيط المسبق؟ يمکن القول إن انفجار مرفأ بيروت، وانهيار حكومة دياب، وعدم قدرة أديب على تشكيل حكومة جديدة، وتصاعد الأزمة الاقتصادية بعد انقطاع الدعم الخارجي والسياسات الغريبة للبنك المركزي اللبناني والعقوبات الأمريكية، والحاجة الماسة لعائدات النفط والغاز من المياه الإقليمية المتنازع عليها مع الصهاينة، کل ذلك عمل بشکل مكمِّل لإعادة انتخاب الحريري رئيساً للوزراء.

مأساة شيعة البحرين مستمرة وكورونا شمّاعة جديدة للقمع.. هل ينجو الحكّام من غضب الشعب؟ أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن تعاون رؤساء التكايا والمواکب والتزامهم بإجراءات مکافحة کورونا، من خلال عدم إقامة أي تجمعات أو إقامة مواكب العزاء حول التكايا وإحياء المراسيم عبر البث المباشر، وهددت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف هذه القوانين.

حكومة الائتلاف على حافة الانهيار.. ما هو سبب قلق نتنياهو؟ الوقت- في حين أدى اندلاع أزمة وباء فيروس كورونا في الأراضي المحتلة منذ منتصف العام الميلادي الجاري ، إلى حل الأزمة السياسية الكبيرة لهذا الكيان بشكل مؤقت ببعد اتفاق حزبي الأزرق والأبيض بقيادة بني غانتس والليكود بقيادة بنيامين نتنياهو على تشكيل حكومة ائتلافية ، لكن بعد مضي فترة قصيرة ، أصبحت الان بوادر الشقاق والأزمة في الحكومة الائتلافية الإسرائيلية أكثر وضوحا

احتمال تفكك ليبيا بسبب التدخلات الأجنبية.. هل ستصبح ليبيا مقسّمة مثل السودان؟ الوقت- تعمل الجهات الفاعلة الإقليمية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتركيا على تفكيك ليبيا وإنشاء حكومتين مختلفتين في البلاد؛ لذلك، إذا استمرت الحرب، قد تنقسم ليبيا، مثل السودان، إلى جزئين شرقي وغربي.

السعودية تقتل الطفل اليمني بيدٍ وبالأخرى تنتشله من الجهل... على ماذا تشكرها "اليونيسيف" بالضبط؟ الوقت- "اليونسيف" هي منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبالتالي هي بصورة طبيعية تدافع عن الطفولة في جميع أرجاء العالم، إلا أن "اليونسيف" هذه بدأت تستثني أطفال اليمن وتغض النظر عن الانتهاكات التي يتعرضون لها من عدوان التحالف العربي على بلادهم،...

أخبار

العميد مجيد موسوي: تم توثيق عمليات المراقبة والقتالية لمسيّرات الحرس الثوري

العميد مجيد موسوي: تم توثيق عمليات المراقبة والقتالية لمسيّرات الحرس الثوري

الوقت- قال مساعد قائد سلاح الجوفضاء الايراني العميد مجيد موسوي ان عمليات المراقبة والقتالية لمسيّرات الحرس الثوري تم توثيقها.

الصين تدعو لإنشاء "منصة حوار متعددة الأطراف" لتهدئة التوتر في الشرق الأوسط الوقت- أعلنت بكين أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي دعا خلال لقاء مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في تينغشونغ (جنوب غرب الصين)، إلى إنشاء "منصة حوار متعددة الأطراف" لتهدئة التوتر في الشرق الأوسط.

برئاسة روحاني.. لجنة التنسيق الحكومي تقد اجتماعاً الوقت- عقدت لجنة التنسيق الحكومي للحكومة الايرانية اليوم الاحد اجتماعا برئاسة رئيس الجمهورية حسن روحاني.

القوات اليمنية تفشل هجوما كبيرا بالجوف وتأسر قائدا ميدانيا كبيرا الوقت- افشلت القوات اليمنية المشتركة، هجوما كبيرا لقوى العدوان السعودي على بعض المناطق في صحراء الجوف شمال شرق اليمن.

الجيش الإسرائيلي: اصابة 1425 جنديا اسرائيليا بكورونا الوقت- قال الجيش الإسرائيلي إن 1425 جنديًا تم تشخيصهم اليوم الاحد بفيروس كورونا بينهم حالة صعبة.

المقاومة العراقية: أمريكا ستدفع الثمن غاليا إذا راوغت في الانسحاب من العراق الوقت- أكدت الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية، أن أمريكا ستدفع الثمن غاليا إذا راوغت في الانسحاب من العراق.

سوريا.. استنفار جميع الوزارات بالتعاون مع المجتمع المحلي لإخماد الحرائق الوقت- أصدر رئيس الوزراء السوري، المهندس حسين عرنوس، قرارا باستنفار جميع الوزارات بالتعاون مع المجتمع المحلي لإخماد الحرائق المندلعة في الأحراج والأراضي الزراعية.

الخارجية الايرانية: الشعب الايراني لن ترعبه التصريحات المتغطرسة الوقحة لنظام الولايات المتحدة المهزوم والفوضوي الوقت- رد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة على تصريحات الرئيس الاميركي دونالد ترامب الوقحة الاخيرة ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

بعد أكثر من 10 ساعات من المحادثات .. اتفاق وقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا يدخل حيّز التنفيذ الوقت- أعلنت وسائل اعلام، اليوم السبت، عن دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا حيز التنفيذ في قره باغ.

حركة عدم الانحياز توجّه رسالة لحكومة الاحتلال .. ما مضمونها؟ الوقت- وجهت حركة عدم الانحياز رسالة الى حكومة الاحتلال الاسرائيلي بخصوص منطقة سورية.

طوافات الجيش اللبناني تشارك في عملية إطفاء الحرائق شمال لبنان الوقت- باشرت طوافات الجيش اللبناني منذ صباح اليوم السبت عملية إطفاء النيران التي ما زالت مشتعلة منذ أكثر من 36 ساعة في أحراج خراج بلدات سفينة القيطع، جديدة القيطع وبزال وفي محلة كاف الشومر في منطقة عيون السمك. في شمال لبنان.

كتائب حزب الله: المقاومة ستصبح أكثر شراسة وأكثر قوة إذا أصرت الولايات المتحدة على عدم خروجها من العراق الوقت- أكد الناطق باسم كتائب حزب الله محمد محي، السبت، أن المقاومة ستصبح أكثر شراسة وأكثر قوة إذا أصرت الولايات المتحدة على التعنت أمام مطالب خروجها من العراق.

ترامب يستخدم عبارة تليق بنفسه فقط خلال تحذيره إيران! الوقت- کل يوم يمضي علینا تنكشف لنا ابعاد و زوايا جديدة عن هوية ساكن البيت الابيض دونالد ترامب وقبح لسانه ودناءة أخلاقه وقذارة أقواله.

استاذ جامعي سوري: من قام بالحرائق يدرك جيداً ما يفعل الوقت- اكد الدكتور رياض قره فلاح أستاذ علم المناخ في جامعة تشرين ان من قام بهذه الحرائق يدرك جيدا ما يفعل.

منظمة حقوقية: سلطات البحرين تمنع أغلبية سكانها من ممارسة شعائرهم الدينية بحرية الوقت- لفتت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) انتباه مجلس حقوق الانسان إلى انتهاك البحرين لإعلان وبرنامج عمل فيينا فيما يتعلق بحرية الدين.

وصول الاف العسكريين الاميركيين الى بلادهم قادمين من العراق الوقت- اعلن المتحدث باسم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الكولونيل واين مارتو ان الجيش الامريكي اكمل انسحاب اكثر من الفي عسكري من العراق لينخفض العدد من 5200 الى اقل من 3000 عسكري متبقين في البلاد.

الكيان الصهيوني يشن حملة دهم واعتقالات واسعة بالضفة الوقت- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، سبعة مواطنين بينهم سيدة، فيما جرى اقتحام منزل قيادي في الجبهة الشعبية.

الرئيس الإيراني: لن نسمح للإرهابيين بالوجود قرب حدودنا الوقت- أوضح الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إنه شدد في محادثاته مع المسؤولين الأرمينيين والأذربيجانيين على أمن إيران مؤكدا عدم إمكانية حل أي مشكلة عبر الحرب وإراقة الدماء، قائلا، لن نسمح للإرهابيين بالوجود قرب حدودنا.

خلال اتصال هاتفي .. ظريف ولافروف يؤكدان على الحل الدبلوماسي لتسوية النزاع في قره باغ الوقت- اكد وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف" ونظيره الروسي "سرغئي لافروف"، خلال اتصال هاتفي بينهما اليوم الثلاثاء، على حل قضية قره باغ باستخدام الطرق السياسية والدبلوماسية.

كاتب "إسرائيلي": "إسرائيل" تنهار أمام أعيننا والحكومة لا تعرف كيف تدير الأزمة الوقت- حذر خبراء إسرائيليون من الأزمة المتفاقمة؛ بسبب تفشي فيروس كورونا، وعجز حكومة الاحتلال عن التعامل معها، وسط مظاهرات متواصلة ضد بنيامين نتنياهو.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

الصين تدعو لإنشاء "منصة حوار متعددة الأطراف" لتهدئة التوتر في الشرق الأوسط

القوات اليمنية تفشل هجوما كبيرا بالجوف وتأسر قائدا ميدانيا كبيرا

حكومة الائتلاف على حافة الانهيار.. ما هو سبب قلق نتنياهو؟

آخر التطورات في اليمن.. استمرار المغامرة المجنونة للإمارات والكيان الصهيوني في جزيرة سقطرى + صور

برئاسة روحاني.. لجنة التنسيق الحكومي تقد اجتماعاً

كل شيء في مصلحة عودة الحريري.. إنه الحظ السعيد أو التخطيط المسبق؟

رسائل القاهرة من المناروات الروسية - المصريّة في البحر الأسود.. هل تقف تركيا متفرجة؟

المقاومة العراقية: أمريكا ستدفع الثمن غاليا إذا راوغت في الانسحاب من العراق

الجامعة العربية تبحث عن رئيس.. أموال مهدورة وحقوق مسلوبة هل تجد لها راعياً؟

الجيش الإسرائيلي: اصابة 1425 جنديا اسرائيليا بكورونا

العميد مجيد موسوي: تم توثيق عمليات المراقبة والقتالية لمسيّرات الحرس الثوري

انضمام منظومة رادارية بعيدة المدى لشبكة الدفاع الجوي الايراني

احتمال انفجار مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان والكيان الصهيوني .. ما السبب؟

منظمة حقوقية: سلطات البحرين تمنع أغلبية سكانها من ممارسة شعائرهم الدينية بحرية

مادورو: ترامب يعدّ عدواً عديم الرحمة لفنزويلا لكننا نتمنى له الشفاء

"جدار العزل الصهيوني الذكي" هل تحوّله المقاومة الفلسطينية غبياً؟

استاذ جامعي سوري: من قام بالحرائق يدرك جيداً ما يفعل

الرئيس السوري يتهم تركيا باستخدام الإرهابيين في معارك قره باغ

حركة عدم الانحياز توجّه رسالة لحكومة الاحتلال .. ما مضمونها؟

كتائب حزب الله: المقاومة ستصبح أكثر شراسة وأكثر قوة إذا أصرت الولايات المتحدة على عدم خروجها من العراق

السعودية تحارب تركيا اقتصادياً.. تهدئة وشيكة أم أزمة جديدة؟

كيف حوّل المطبعون القضية الفلسطينية لشماعة للكراهية؟

ترامب يستخدم عبارة تليق بنفسه فقط خلال تحذيره إيران!

خلال اتصال هاتفي .. ظريف ولافروف يؤكدان على الحل الدبلوماسي لتسوية النزاع في قره باغ

بعد ترامب... المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض تعلن إصابتها بكورونا

مأساة شيعة البحرين مستمرة وكورونا شمّاعة جديدة للقمع.. هل ينجو الحكّام من غضب الشعب؟

هل ستنجح المخططات الإسرائيليّة لتصدير النفط السعوديّ إلى أوروبا؟

خريف العلاقات بين أرمينيا والكيان الصهيوني.. ما الذي تبحث عنه تل أبيب في القوقاز؟

"صراع الممالك" يتحول لـ"حرب ناعمة" بين دول مجلس التعاون الخليجيّ.. ماذا بعد الحملات المضللة؟

"جدار العزل الصهيوني الذكي" هل تحوّله المقاومة الفلسطينية غبياً؟

"جامعة الخيانة العربية"... هل تكفّ عن خنوعها وعبثها بالمستقبل العربي؟

تاريخ الانتفاضة يعيد نفسه.. هل يكون التطبيع شرارة لانتفاضة ثالثة؟

نظرة على كيفية بيع الولايات المتحدة طائرات مقاتلة إلى الدول المجاورة لإيران

تحت شعار مقاطعة الإمارات حتى تعود إلى رشدها.. المثقفون العرب ينتفضون"لا للتطبيع"

مخاوف وآمال محادثات عبد الله عبد الله مع مسؤولي إسلام أباد

بعد وعود البنتاغون بالحفاظ على تفوّقها العسكريّ.. "إسرائيل" تضغط لتسليم الإمارات مقاتلات أقل تطوراً

هل نجح مجلس السيادة السودانيّ في تبرير رغبته بالتحالف مع "إسرائيل" أمام شعبه؟

الكيان الصهيوني يشن حملة دهم واعتقالات واسعة بالضفة

إعلام إسرائيلي: بعد أشهر من التأجيل.. استئناف الاستيطان في الضفة الغربية

الرئيس الإيراني: لن نسمح للإرهابيين بالوجود قرب حدودنا

كتائب حزب الله: المقاومة ستصبح أكثر شراسة وأكثر قوة إذا أصرت الولايات المتحدة على عدم خروجها من العراق

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
تقارير

آخر التطورات في اليمن.. استمرار المغامرة المجنونة للإمارات والكيان الصهيوني في جزيرة سقطرى + صور

الإثنين 24 صفر 1442
 
 
 
 
 
آخر التطورات في اليمن.. استمرار المغامرة المجنونة للإمارات والكيان الصهيوني في جزيرة سقطرى + صور

مواضيع ذات صلة

احتجاجات مناهضة للإمارات في "سقطرى".. الجذور والآفاق المستقبلية

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- بعد إعلان دولة الإمارات عن تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني قبل عدة أسابيع، قام قادة أبو ظبي بإعطاء الصهاينة هدية خاصة في جزيرة سقطرى اليمنية (غرب بحر العرب) لجعل خيانتهم أكثر وضوحا لشعوب المنطقة.حيث قام النظام الإماراتي، الذي يحتل أجزاء من جنوب اليمن (مناطق واسعة من محافظة لحج، والمناطق الجنوبية من محافظة الضالع، والمناطق الغربية من محافظة شبوة، والمناطق الجنوبية من محافظة حضرموت، والمناطق الجنوبية الغربية من محافظة أبين جنباً إلى جنب مع محافظة عدن، عبر عناصر خاضعة لقيادته (قوات المجلس الجنوبي الانتقالي)، بالتنازل للكيان الصهيوني عن حق بناء قاعدة عسكرية له في جزيرة سقطرى.

إن مغامرة دولة الإمارات في بناء قاعدة عسكرية للصهاينة في جزيرة سقطرى ليست فقط لتغيير ميزان القوى وتقليص النفوذ السعودي في المناطق الجنوبية من اليمن، بل إن هذه الخطوة الخطيرة ستوفر فرصة للكيان الصهيوني للتحرك في هذه المنطقة بشكل حر وسلس. ومن خلال التمركز في هذه الجزيرة التي تبلغ مساحتها 3769 كيلومترًا مربعًا، سيكتسب الجيش الصهيوني أيضا ميزة عسكرية خاصة في المحيط الهندي، فضلاً عن فرصة مراقبة التطورات في خليج عمان وضواحيها، بما في ذلك الخليج الفارسي.

ووفقاً لبعض المصادر الميدانية، ففي الأسابيع الأخيرة، وضعت مجموعة من الضباط الصهاينة والإماراتيين في جزيرة سقطرى الإجراءات والتقييمات الأولية على أجندة بناء قاعدة عسكرية وبدؤوا بالتخطيط لهذه الأعمال الخبيثة. وأكدت تلك المصادر إلى أن الصهاينة والإماراتيون خلصوا إلى أن أفضل مكان لبناء قاعدة عسكرية وهو وسط منطقة "جمجوموة" الواقعة في مديرية "المومي" شرق جزيرة سقطرى ووسط منطقة "قطنان" الواقعة غربي جزيرة سقطرى وذلك لأن الجبال العالية هناك لديها طرق ملساء سوف تساعد على نقل المعدات والأيادي العاملة والطاقة.

ولا يخفى على أحد أن الهدف الأساسي للإمارات في جزيرة سقطرى هو موقعها الاستراتيجي الذي يتلاءم تماماً مع تصورها لنفسها كإمبراطورية بحرية، تسيطر على خطوط إمدادات الطاقة عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب، والسيطرة على ميناء عدن الاستراتيجي. فمن يهيمن على سقطرى لاسيما ببناء قاعدة عسكرية برية وبحرية بالجزيرة يمكنه أن يسيطر على الملاحة قرب مجموعة أهم المضائق المائية في العالم، فهي ليست بعيدة عن مضيق هرمز وقريبة لمضيق باب المندب ومنه إلى قناة السويس. وتاريخياً دفعت الأهمية الاستراتيجية لأرخبيل سقطرى الطامعين الأجانب إلى محاولة احتلالها والسيطرة عليها.

وفي بيان صدر خلال الأسبوع الماضي، اتهم شيخ مشايخ قبائل محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية "عيسى سالم بن ياقوت" أبوظبي بتدمير المعالم البيئية الساحرة والنادرة في جزيرة سقطرى، وإنشاء معسكرات دون رقيب وسط صمت دولي رهيب. وقال إن "السعودية والإمارات أدخلتا إسرائيل إلى سقطرى ضمن عملية تهدف لفصل الجزيرة عن اليمن، واتهم البلدين بإحداث تغييرات ديموغرافية واستقدام سكان من خارج سقطرى". ومن جانبه، أكد "هاشم السقطري" محافظ أرخبيل سقطرى، أن "مطامع دول تحالف العدوان ومن ورائها أمريكا وإسرائيل، ستسقط في أرض سقطرى التي لم تقبل الغزاة على مر التاريخ"، مشيرا إلى أن "الإمارات تعمل منذ بدء العدوان على إنشاء قاعدة عسكرية وإنشاء مليشيات لزعزعة أمن واستقرار أرخبيل سقطرى نظراً لأهميته الاستراتيجية في المحيط الهندي". واعتبر "السقطري"،"تطبيع الإمارات مع الكيان الصهيوني" تحصيل حاصل كون كل تحركات الإمارات منذ بداية العدوان هدفها أن تكون هناك قواعد أمريكية وإسرائيلية"، مشيراً إلى أن "أبوظبي خدمت إسرائيل بشكل كبير في المنطقة، واليمن كشف حجم العلاقة بين أبوظبي وتل أبيب".

وحيا محافظ سقطرى، "الرفض الشعبي السقطري للتطبيع الإماراتي مع العدو الإسرائيلي"، مؤكداً أن "أحرار وشرفاء أرخبيل سقطرى كما كان لهم دور بارز في كشف مخططات الاحتلال الإماراتي والإسرائيلي سيسقطون مخططات الغزاة في الجزيرة". وقال: "كل التحركات الإماراتية الإسرائيلية في المحافظة تتم بتواطؤ سعودي"، مبيناً أن "السعودية التي لها تواجد عسكري استعماري في سقطرى أرسلت في يناير/ كانون الثاني الماضي خبراء أمريكيين للجزيرة للقيام بدراسات لإنشاء قواعد عسكرية، واليوم الإمارات جاءت بخبراء إسرائيليين للجزيرة"، كما أكد أن أمريكا وإسرائيل ومن ورائهما السعودية والإمارات لن تجد موطئ قدم في أرخبيل سقطرى في ظل الوعي الشعبي الكبير لأبناء المحافظة.

وتقع جزيرة سقطرى اليمنية في شمال غرب المحيط الهندي، وتطل على طريق التجارة الهام للبحر الأحمر والمجاور للقارة الأفريقية ومضيق "باب المندب"، مما يضاعف الأهمية التجارية والعسكرية غير العادية للمنطقة؛ وحاليًا، تحتل قوات المجلس الانتقالي المدعوم من قبل دولة الإمارات على حوالي 97٪ من الجزيرة، وتحتل قوات النظام السعودي وقوات الرئيس المستقيل "عبد ربه منصور هادي" على جزءًا صغيرًا فقط من شرق الجزيرة. ووفقاً لعدد من المصادر الاخبارية، فإنه بعد أن قررت القيادة الإماراتية تسليم جزيرة سقطرى، وهي جزء من اليمن، للصهاينة، بدأت الاحتجاجات الشعبية اليمنية في هذه الجزيرة بدعم من الشيوخ ورؤساء القبائل المتواجدة في مختلف مناطق الجزيرة بشكل سريع وما زالت مستمرة حتى يومنا هذا.

ووفق آخر المعلومات التي تم الحصول عليها، فلقد خرج المئات من سكان مديريات محافظة لحج جنوب اليمن، بمظاهرات واسعة ضد النظام الإماراتي، للأحتجاج على بناء قاعدة عسكرية للكيان الصهيوني في جزيرة سقطرى. وهتف المتظاهرون "لا لوجود القوات الإسرائيلية في الجزر اليمنية" ورددوا هتافات مناهضة للكيان الصهيوني وقيادات النظام الإماراتي، كما استنكر المتظاهرين اليمنيين إقامة علاقات بين إسرائيل والبحرين. وإلى جانب معارضة الاتفاق الإماراتي الصهيوني لبناء قاعدة عسكرية في جزيرة سقطرى، ردد مواطنو جنوب اليمن المتظاهرين شعارات مؤيدة للشعب الفلسطيني وحقه في العودة إلى أرضه، ونددوا بالاحتلال الإسرائيلي.

ومع تصاعد الاحتجاجات الشعبية في جنوب اليمن، نظم سكان جزيرة سقطرى مظاهرات واسعة النطاق في الأيام والأسابيع الماضية، تعارض بناء قاعدة عسكرية في الجزيرة ووجود القوات الأسرائيلية. ولقد اتسعت رقعة الاحتجاجات في الأيام الأخيرة  وذلك لأن النظام الإماراتي في السنوات الأخيرة حاول أن يروج للرأي العام في المنطقة أنه يحظى بدعم أبناء جنوب اليمن وكسب بعض الشرعية، ولكن قيام أبناء المحافظات الجنوبية بهذه المظاهرات والاحتجاجات، كشف الكثير من أكاذيب "آل نهيان" ولم يتبق لهم سوى الفضيحة، والآن بات واضحاً للجميع أن الإمارات ليس لديها رأس مال وشعبية اجتماعية بين أبناء الجنوب.

وفي الختام يمكن القول إن الهدف لم يكن يوما فرض السلام في اليمن ولا التصدي لتوسع قوات "أنصار الله" كما تزعم الإمارات على الدوام بقدر ما هو خدمة أسيادها من الصهاينة وتمهيد الطريق لهم حتى يتحولوا إلى قوة بحرية كبرى تهدد الأمن القومي العربي وتقلب القوى لصالحها وهو ما دأبت الإمارات على الاشتغال عليه بكل عزم يقيم الدليل على خيانتها الواضحة وانخراطها العلني في الحرب على العرب والمسلمين.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

احتجاجات سقطرى قاعدة عسكرية أبو ظبي أطماع الكيان الصهيوني

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء