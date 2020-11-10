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  الأحد 23 صفر 1442

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أخبار

العميد مجيد موسوي: تم توثيق عمليات المراقبة والقتالية لمسيّرات الحرس الثوري

العميد مجيد موسوي: تم توثيق عمليات المراقبة والقتالية لمسيّرات الحرس الثوري

الوقت- قال مساعد قائد سلاح الجوفضاء الايراني العميد مجيد موسوي ان عمليات المراقبة والقتالية لمسيّرات الحرس الثوري تم توثيقها.

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برئاسة روحاني.. لجنة التنسيق الحكومي تقد اجتماعاً الوقت- عقدت لجنة التنسيق الحكومي للحكومة الايرانية اليوم الاحد اجتماعا برئاسة رئيس الجمهورية حسن روحاني.

القوات اليمنية تفشل هجوما كبيرا بالجوف وتأسر قائدا ميدانيا كبيرا الوقت- افشلت القوات اليمنية المشتركة، هجوما كبيرا لقوى العدوان السعودي على بعض المناطق في صحراء الجوف شمال شرق اليمن.

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سوريا.. استنفار جميع الوزارات بالتعاون مع المجتمع المحلي لإخماد الحرائق الوقت- أصدر رئيس الوزراء السوري، المهندس حسين عرنوس، قرارا باستنفار جميع الوزارات بالتعاون مع المجتمع المحلي لإخماد الحرائق المندلعة في الأحراج والأراضي الزراعية.

الخارجية الايرانية: الشعب الايراني لن ترعبه التصريحات المتغطرسة الوقحة لنظام الولايات المتحدة المهزوم والفوضوي الوقت- رد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة على تصريحات الرئيس الاميركي دونالد ترامب الوقحة الاخيرة ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

بعد أكثر من 10 ساعات من المحادثات .. اتفاق وقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا يدخل حيّز التنفيذ الوقت- أعلنت وسائل اعلام، اليوم السبت، عن دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا حيز التنفيذ في قره باغ.

حركة عدم الانحياز توجّه رسالة لحكومة الاحتلال .. ما مضمونها؟ الوقت- وجهت حركة عدم الانحياز رسالة الى حكومة الاحتلال الاسرائيلي بخصوص منطقة سورية.

طوافات الجيش اللبناني تشارك في عملية إطفاء الحرائق شمال لبنان الوقت- باشرت طوافات الجيش اللبناني منذ صباح اليوم السبت عملية إطفاء النيران التي ما زالت مشتعلة منذ أكثر من 36 ساعة في أحراج خراج بلدات سفينة القيطع، جديدة القيطع وبزال وفي محلة كاف الشومر في منطقة عيون السمك. في شمال لبنان.

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ترامب يستخدم عبارة تليق بنفسه فقط خلال تحذيره إيران! الوقت- کل يوم يمضي علینا تنكشف لنا ابعاد و زوايا جديدة عن هوية ساكن البيت الابيض دونالد ترامب وقبح لسانه ودناءة أخلاقه وقذارة أقواله.

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منظمة حقوقية: سلطات البحرين تمنع أغلبية سكانها من ممارسة شعائرهم الدينية بحرية الوقت- لفتت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) انتباه مجلس حقوق الانسان إلى انتهاك البحرين لإعلان وبرنامج عمل فيينا فيما يتعلق بحرية الدين.

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أخبار

العميد مجيد موسوي: تم توثيق عمليات المراقبة والقتالية لمسيّرات الحرس الثوري

الأحد 23 صفر 1442
 
 
 
 
 
العميد مجيد موسوي: تم توثيق عمليات المراقبة والقتالية لمسيّرات الحرس الثوري
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الوقت- قال مساعد قائد سلاح الجوفضاء الايراني العميد مجيد موسوي ان عمليات المراقبة والقتالية لمسيّرات الحرس الثوري تم توثيقها.

واضاف موسوي، في تصريح حول تقديم انجازات سلاح الجوفضاء إبان حرب السنوات الثمانية (شنها النظام العراقي السابق في عقد الثمانينات)، إنه فيما يتعلق ببعض الحالات التي يمكن عرضها في المعرض، فقد جرت محاولة للتعريف بالإمكانيات الاستراتيجية لهذه القوة في المعرض الدائم.

وتابع: بالطبع ، بسبب البعد الزمني عن عصر الدفاع المقدس ، من الصعوبة إظهار وتقديم كل الجهود التي بذلها سلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني خلال تلك الفترة.

ونوه الى أنّ بعض أنشطة هذه القوة في مجال الصواريخ والدفاع سُجّلت في تاريخ مؤلفات الدفاع المقدس ؛ ومن الأمثلة على ذلك أنشطة الشهيد طهراني مقدم في مجال الصواريخ أثناء تلك المرحلة، وتوثيق إسقاط أنظمة الدفاع الجوي التابعة للحرس الثوري الإيراني لطائرة ميغ -25 العراقية في أصفهان ، وتوثيق عمليات الاستطلاع والقتالية التي قامت بها مسيّرات الحرس الثوري الإيراني.

وتابع العميد موسوي: إنّ المعرض الدائم للقدرات الإستراتيجية لسلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني يساعد على عكس وضعنا الحالي والمستقبلي للناس عبر التعاطي مع الماضي.

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