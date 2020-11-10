العميد مجيد موسوي: تم توثيق عمليات المراقبة والقتالية لمسيّرات الحرس الثوري

الوقت- قال مساعد قائد سلاح الجوفضاء الايراني العميد مجيد موسوي ان عمليات المراقبة والقتالية لمسيّرات الحرس الثوري تم توثيقها.

واضاف موسوي، في تصريح حول تقديم انجازات سلاح الجوفضاء إبان حرب السنوات الثمانية (شنها النظام العراقي السابق في عقد الثمانينات)، إنه فيما يتعلق ببعض الحالات التي يمكن عرضها في المعرض، فقد جرت محاولة للتعريف بالإمكانيات الاستراتيجية لهذه القوة في المعرض الدائم.

وتابع: بالطبع ، بسبب البعد الزمني عن عصر الدفاع المقدس ، من الصعوبة إظهار وتقديم كل الجهود التي بذلها سلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني خلال تلك الفترة.

ونوه الى أنّ بعض أنشطة هذه القوة في مجال الصواريخ والدفاع سُجّلت في تاريخ مؤلفات الدفاع المقدس ؛ ومن الأمثلة على ذلك أنشطة الشهيد طهراني مقدم في مجال الصواريخ أثناء تلك المرحلة، وتوثيق إسقاط أنظمة الدفاع الجوي التابعة للحرس الثوري الإيراني لطائرة ميغ -25 العراقية في أصفهان ، وتوثيق عمليات الاستطلاع والقتالية التي قامت بها مسيّرات الحرس الثوري الإيراني.

وتابع العميد موسوي: إنّ المعرض الدائم للقدرات الإستراتيجية لسلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني يساعد على عكس وضعنا الحالي والمستقبلي للناس عبر التعاطي مع الماضي.